Rammstein zostali po koncerte hladní, doprava skolabovala, Trenčín prežil

Netrvalo dlho, kým doprava von z mesta skolabovala. Nebolo to však žiadnym prekvapením. Do 55-tisícového mesta predsa len prišlo 40-tisíc ľudí na vypredaný koncert nemeckej industrial-metalovej kapely Rammstein. Po hodine od konca koncertu prestala premávať kyvadlová doprava a niektorí čakali na parkovisku do skorého rána, kým mohli opustiť areál letiska.

Ako polícia, tak organizátori stratili kontrolu nad odchádzajúcimi fanúšikmi a ľudia sa hodiny nevedeli pohnúť z miesta, niektorí boli ešte o piatej ráno na konci letiskovej dráhy. Kým mnohí ešte boli na letisku, stihla produkcia koncertu rozobrať obrovské pódium. Doprava však nebol však jediný problém koncertu. V areáli chýbala pitná voda a dala sa len zakúpiť čapovaná voda do pohára za štyri eurá. Ešte väčší problém však zažila kapela s jedlom. Zlyhala im donáška jedál a po koncerte museli situáciu riešiť aj v trenčianskom hoteli Elizabeth.

Raz plameňomet, potom ešte väčší plameňomet Video Zdroj: TV Pravda

Raz plameňomet, potom ešte väčší plameňomet

Chvíľu potom, ako sa slnko stratilo za kopcami Malých Karpát sa na hlavnej veži nad pódiom sa na plošine zjavilo klasické logo Rammsteinu – veľké “R” v kríži. Z dymu nad letiskom sa následne spustil na výťahovej plošine spevák Till Linderman a tzv. nemecký industriálny metalisti začali svoju šou. V rámci európskeho štadiónového tour musia zvládnuť koncert približne každý štvrtý deň.

Všetky piesne idú po rade, tak ako v predchádzajúcom meste. Choreografia predstavenia bude rovnaká aj v tom nasledujúcom, a len pár slovenských fráz, ako „ruky hore“, „Trenčín“ a „ďakujeme“ pre fanúšikov vo Švajčiarsku preložia do flámčiny.

Odhliadnuc od priamočiareho poriadku, keď všetko vybuchovalo a horelo len vtedy, kedy malo, si mohli návštevníci užiť svojím spôsobom jedinečnú šou. Trenčín ešte nikdy vo svojej histórii nehostil tak veľký koncert ako Rammstein a až na očakávaný dopravný kolaps túto úlohu dôstojne zvládol.

Nad pódiom viseli štyri dvojradové pásy reproduktorov, ktoré dopĺňalo ďalších päť stožiarov pred tribúnami. Plamene šľahali do viac ako šesťmetrových výšok z dvadsiatich plameňometov. Sálalo z nich neznesiteľné teplo a horúčava dokázala za sekundu prejsť aj sto metrov.

Na streamovacej platforme je zverejnený zoznam skladieb, ktorý hrajú na každej jednej zastávke na tour.

Bludisko skrýš a tunelov dotváralo scenériu pódia pre každú skladbu. Raz to bol plameňomet, potom ešte väčší plameňomet, potom horiaci kočík a na záver spevákovi šľahali plamene z chrbta. Ak by si Nemci vybrali hociktorý iný element, veľa by toho asi nedokázali a vďaka ohňu dokážu ovládnuť tmu. Aj tým, ktorým Rammstein nie je po chuti, musia uznať, že čo sa týka vkusnej „kolotočariny“, konkurenta široko-ďaleko nemajú.

Kamióny, čo priviezli techniku pre Rammstein Video Zdroj: TV Pravda

Čítajte viac Síra vo vzduchu a šľahajúce plamene. Rammstein ovládol tmu nad trenčianskym letiskom

Trenčín má byť Európskym hlavným mestom kultúry až v roku 2026, no už dnes má našliapnuté, aby mestu tento titul prischol. Len toto leto bude trenčianske letisko hostiť dva festivaly. Druhý júlový víkend ho na štyri dni obsadí najväčší slovenský festival Pohoda a o mesiac neskôr festival Grape.

Bez jedla

Pár hodín pred koncertom zverejnil na sociálnej sieti verejné tajomstvo o tom, kde je kapela ubytovaná primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. V trenčianskom hoteli Elizabeth mala kapela zarezervovaných 19 izieb z celkových 78. Na to, aby ubytovanie prebehlo hladko, sa začali pripravovať dva týždne vopred a pre členov kapely vyhradili tzv. „exclusive suite“. „To je apartmán najvyššej kategórie,“ zdôraznil riaditeľ hotela Erik Donko. Cenu za izbu prezradiť nechcel, no bežná dvojlôžková izba na noc stojí v hoteli pod hradom, v tomto sezónnom období, 450 eur s raňajkami a vstupmi do wellness.

Hlavnou požiadavkou od kapely bolo podľa neho súkromie. Riaditeľ Donko pre denník Pravda priblížil, že nemali žiadne špeciálne nároky, ako by sa na staré nemecké metalové legendy patrilo. Členovia kapely Rammstein prileteli do Piešťan krátko poobede. Následne ich policajná eskorta odprevadila do hotelu. V podobnom zástupe sa doňho vracali aj okamžite po koncerte v dvoch dodávkach s čiernymi sklami.

Na letisku však po koncerte zlyhal catering, teda dodávka jedál, a kapela nemala, čo jesť. „Bohužiaľ v Trenčíne je všetko otvorené do 22. hodiny,“ spresnil Donko. Dámy na recepcii však robili, čo mohli, aby sa nemecká produkcia cítila príjemne a na nedorozumenie sa im všemožne pomáhali zabudnúť. Donko ozrejmil, že chyba sa nestala na strane hotela. „Desaťkrát sme sa na to pýtali, či majú zabezpečené jedlo. Aj v deň ich príletu, odpoveď bola stále nie, že to majú zabezpečené, tak sme kuchyňu zatvorili,“ priblížil. Nuž, niekedy ani sláva nedokáže otvoriť všetky dvere.

„Ťažko otvoríme kuchyňu, museli sme im odporučiť McDonald,“ ozrejmil Donko. Spresnil, že v noci im v hoteli nemá kto spraviť, ani len praženicu. „Čo by odbehla recepčná z pultu, aby navarila praženicu,“ pýta sa riaditeľ hotela.

Aj napriek tomuto nedorozumeniu je Hotel Elizabeth v hostení svetových hviezd ako doma. „Snažíme sa byť pri každom diskrétni, neprezentujeme, kto tu všetko spal, kto tu bol. Vážia si nás za to,“ pochválil sa Donko.