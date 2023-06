Žiadne maniere, chceli len svätý pokoj. Pozrite sa, kde ubytovali Rammstein

Rammstein opúšťa trenčiansky hotel Elizabeth Video Zdroj: TV Pravda

Ani potom, ako na sociálnej sieti primátor mesta Trenčín oficiálne potvrdil, že Rammstein je ubytovaný v hoteli Elizabet, sa pred hotel nenahrnuli davy. Všetci, teda 40-tisíc fanúšikov, totižto už čakalo na letisku na pekelnú šou.

Riaditeľ trenčianskeho hotela Erik Donko pre denník Pravda priblížil, že slávna skupina nemala žiadne špeciálne nároky, ako by sa na staré nemecké metalové legendy patrilo. Členovia kapely Rammstein prileteli do Piešťan súkromným lietadlom v stredu krátko poobede. Piešťanské letisko, na rozdiel od toho trenčianskeho, je uspôsobené na to, aby na ňom mohli bezpečne pristáť aj charterové lety či súkromné tryskáče. Následne ich policajná eskorta odprevadila do trenčianskeho hotela. Naspäť do Elizabeth sa vrátili okamžite po koncerte krátko po 23. hodine v dvoch dodávkach s čiernymi sklami. Opäť v sprievode polície.

Plameňomet v akcii na koncerte Rammsteinu Video Zdroj: TV Pravda

Bez verejnosti

V trenčianskom hoteli Elizabeth mala kapela rezervovaných 19 izieb z celkových 78. Na to, aby ubytovanie prebehlo hladko, sa začali pripravovať dva týždne vopred. Pre kapelu bol vyhradený tzv. „exclusive suite“. „To je apartmán najvyššej kategórie,“ zdôraznil riaditeľ hotela Erik Donko. Cenu za izbu prezradiť nechcel, no bežná dvojlôžková izba na noc stojí v hoteli pod hradom, v tomto sezónnom období, 450 eur s raňajkami a vstupmi do wellness. Exclusive suite, jediná izba svojho druhu v Hoteli Elizabeth, zrejme patrila headlinerovi kapely Tillovi Lindemannovi. Personál odmietol poskytnúť akékoľvek informácie o svojich hosťoch.

Čítajte viac Ľudia čakali do rána na letisku, doprava skolabovala, Trenčín prežil

Prípravy pre ubytovanie Rammstein sa začali dva týždne pred koncertom. Bolo potrebné zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť aj odvoz z piešťanského letiska a naspäť naň. Skupina mala vyčlenený svoj súkromný vchod, hlavný vchod do hotela neustále strážila mestská polícia. V priestoroch hotela sa blízky produkčný tím kapely, manažéri a jej členovia mohli s ostatnými návštevníkmi stretnúť len pri raňajkách. V hoteli sa tak návštevníci mohli stretnúť s kapelou ktorá od svojho vzniku v roku 1994 hrá v pôvodnej zostave – Till Lindemann (spev), Richard Kruspe (gitara), Paul Landers (gitara), Oliver Riedel (basová gitara), Christoph Schneider (bicie nástroje) a Christian Lorenz (klávesové nástroje). Nikto z nich nevyužil ani služby hotelového wellness centra, ktoré ako raňajky, boli v cene pobytu.

Názov skupiny pripomína letecké nešťastie na vojenskej základni Ramstein z roku 1988, pri ktorom zahynulo 70 ľudí a zranenia utrpelo približne päťsto ďalších osôb.

Pred koncertom Rammstein sa doprava zhusťovala. Pozrite si zábery z výšky Video Zdroj: Polícia SR

Vlády a hokejové legendy

Trenčín sa po koncerte, pred ktorým vystríhali niektoré kresťanské spolky, zobudil do pokojného rána. Viacerí návštevníci slnko vítali ešte na pristávacej ploche trenčianskeho letiska. Nie však tak, ako tomu býva zvykom na festivale Pohoda, ale v zápchach po koncerte.

Až na nezvládnutú dopravnú situáciu po koncerte si letisko zažilo neopakovateľnú udalosť. Trenčín má byť Európskym hlavným mestom kultúry až v roku 2026, no už dnes má našliapnuté, aby mu tento titul prischol. Len toto leto bude trenčianske letisko hostiť dva festivaly. Druhý júlový víkend ho na štyri dni obsadí najväčší slovenský festival Pohoda a o mesiac neskôr festival Grape.

Čítajte viac Síra vo vzduchu a šľahajúce plamene. Rammstein ovládol tmu nad trenčianskym letiskom

Umelci z oboch festivalov sú už tradične ubytovaní v hoteli Elizabeth. Pohoda obsadí počas svojho trvania celý hotel. No hotel pod hradnou skalou nehostí len legendy hudobného priemyslu. V apríli sa v jeho priestoroch konalo tradičné spoločné zasadnutie vlád Slovenskej a Českej republiky.

V auguste zasa hotel čaká rozlúčka s kariérou jednej z trenčianskych hokejových legiend, Mariána Hossu. Bývalý slovenský hokejista sa lúči 18. augusta na trenčianskom Zimnom štadióne Pavla Demitru v spoločnosti niekdajších spoluhráčov z NHL.

Kamión za kamiónom. Všetky viezli techniku pre Rammstein Video Zdroj: TV Pravda

Na rozlúčkovom stretnutí „Goodbye Game“ sa zúčastní aj bývalý švédsky obranca a štvornásobný víťaz Stanleyho pohára Nicklas Lidström, okrem neho potvrdili účasť aj český útočník Martin Havlát či americký obranca Dustin Byfuglien.

Zo slovenských hráčov oficiálne potvrdili účasť Zdeno Chára či Peter Bondra. Marián Hossa o tom informoval vo štvrtok na tlačovej konferencii. „Je to niečo také, čo nemá šancu slovenský fanúšik zažiť,“ povedal Hossa.