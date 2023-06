Minister Šimko: Kontroly na južnej hranici by nemali vplyv na zníženie migrácie

Zavedenie kontrol na hraniciach s Maďarskom by nemalo vplyv na zníženie nelegálnej migrácie. Skonštatoval to minister vnútra Ivan Šimko v pléne Národnej rady (NR) SR. Kontrolovať by bolo nutné približne 400 kilometrov zelenej hranice a nasadiť policajtov na 36 priechodoch, čo by si vyžiadalo výrazné personálne kapacity a financie.