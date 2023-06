Od totálnej žumpy až po rady: Ódor podporu nečakal. Čaputová hovorí o nezrelom postoji, Sulík o politickej chybe

Vláda Ľudovíta Ódora nezískala v parlamente podporu poslancov. Očakávali to odborníci, ale aj samotný predseda vlády. Po hlasovaní poďakoval poslancom Prezidentka Zuzana Čaputová ho poverí riadením až do zostavenia novej vlády, ktorá vzíde z predčasných volieb. Vyslovenie nedôvery však považuje za nezrelý postoj.

Prezidentka v reakcii na dnešné hlasovanie poďakovala tým poslancom a poslaneckým klubom, ktoré hlasovali za vyslovenie dôvery vláde odborníkov.

Vláda Ľudovíta Ódora nezískala dôveru parlamentu

Aktualizované 15:20 V zmysle ústavy prezidentka vládu Ľudovíta Ódora poverila vykonávaním jej pôsobnosti až do zostavenia novej vlády, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb v septembri. Nová vláda bude vládnuť s obmedzenými kompetenciami tak ako predtým Hegerova vláda. Po nevyslovení dôvery v parlamente ju vo štvrtok odvolala a zároveň poverila prezidentka Zuzana Čaputová.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Ľudovít Ódor, Zuzana Čaputová, vymenovanie vlády Na snímke predseda vlády SR Ľudovít Ódor pri preberaní dočasného poverenia z rúk prezidentky Čaputovej.

Je to nezrelý postoj, zhodnotila prezidentka

Vznik úradníckej vlády bola podľa Čaputovej jediná ústavná možnosť ako priviesť Slovensko k predčasným voľbám po tom, ako parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera a zároveň sa v ňom nenašla parlamentná väčšina potrebná na vznik inej vlády.

„Odmietnutie väčšiny poslancov vysloviť dôveru vláde odborníkov, navyše bez presvedčivých vecných argumentov, preto prezidentka považuje za veľmi nezrelý postoj,“ uviedol v stanovisku hovorca prezidentky Martin Strižinec.

PVV bude cestovná mapa

Ódor po hlasovaní poďakoval za konštruktívnu debatu a argumenty, ktoré v parlamente zazneli. „Teda zo strany tých politikov, ktorí išli v rozprave týmto spôsobom,“ povedal. „Výsledok pre nás nebol prekvapujúci,“ zhodnotil Ódor s tým, že dopredu vedel, ktoré strany budú proti alebo sa zdržia.

Ódor podporu parlamentu nečakal Video V pléne sme počuli všetko od totálnej žumpy a primitivizmu až po cenné rady, zhodnotil predseda vlády.

Ako uviedol, napriek neschváleniu programového vyhlásenia vlády sa ho kabinet bude snažiť napĺňať aj s obmedzenými kompetenciami. „Samotné číslo nie je dôležité, ale to, že vláda už nebude mať plné kompetencie a my sa musíme pripraviť na to, že mnohé rozhodnutia budeme musieť konzultovať s prezidentkou,“ skonštatoval Ódor s tým, že chce napĺňať body z programu, ktoré sú určené na pomoc ľuďom.

Pripomenul, že mnohé úkony sa predĺžia a niektoré veci nebudú možné. PVV nazval cestovnou mapou vlády do konca volieb. „Niektoré veci sme implementovali, niektoré ešte len budeme. Nebudeme sa tváriť, že nejdeme nič robiť. Všetko, čo sme sľúbili, sa budeme snažiť aj dodržať,“ potvrdil. Výhodou je, že parlament nebude môcť jednotlivých členov vlády odvolávať, keďže nezískali dôveru a vláda bude len dočasne poverená riadením.

Od totálnej žumpy až po cenné rady

Čo sa týka úrovne debaty, Ódor uviedol, že to bolo veľmi zaujímavé. „Pracovná morálka podľa mňa nebola na najvyššej úrovni. Väčšinou som sa pozeral na zhruba 20 poslancov, takže nebol nejaký záujem, aby sa počúvali poslanci navzájom, nie to ešte, aby počúvali členov vlády,“ myslí si.

Foto: Pravda, Ivan Majerský hlasovanie o dôvere vláde, Ódor, Ódorov program ani vláda nezískali podporu parlamentu

„Počuli sme absolútne všetko. Od totálnej žumpy, primitivizmu, stand-up komédie až po cenné rady a kvalitné pripomienky. Také aké je Slovensko a aký je život na Slovensku, to sa odzrkadľuje aj v parlamente. Nečakal som nič iné,“ dodal s tým, že si z diskusie odnesie aj cenné veci.

Je to politická chyba

Predseda Sasky Richard Sulík považuje nevyslovenie dôvery vláde parlamentom za politickú chybu. Zdôraznil, že poslanecký klub SaS vládu podporil. „Keby mala vláda dôveru, parlament by mal nad ňou kontrolnú moc, napríklad v prípade, že nejaký minister výrazne pochybí. Národná rada sa teraz zbavila akéhokoľvek dosahu na vládu. Všetko prenechala pani prezidentke. Ja tomuto postoju nerozumiem,“ zdôraznil šéf liberálov.

Sulík: Nedať vláde dôveru je politická chyba

Aj keď nebolo schválené programové vyhlásenie vlády, Sulík vychádza z toho, že vláda sa ním bude riadiť. „Pokiaľ sa budú držať programového vyhlásenia, i keď neschváleného, tak môžu rátať s našou podporou,“ deklaroval.

Podľa lídra Demokratov sa dalo čakať, že sebeckí politici nepodporia vládu Ódora. „Aj keď je jej úspech pre Slovensko dôležitý. Ide im totiž len o vlastný záujem. My v strane Demokrati chceme, aby vláda pokračovala v začatých reformách a v pomoci ľuďom, preto sme zahlasovali za dôveru vláde. Nemáme dôvod im hádzať polená pod nohy,“ dodal.

Stačí im aj obmedzený mandát

Podľa Borisa Kollára bolo programové vyhlásenie vlády príliš všeobecné, a preto ho Sme rodina nepodporila. Ódorovi poďakoval za to, že si celú rozpravu v pléne odsedel a na poslancov aj reagoval. „Vypočul si všetky príspevky a na všetko aj reagoval,“ povedal Kollár. Doplnil, že si pôvodne myslel, že Ódor je „suchár", keďže je „finančák“.

Pellegrini o 34 hlasoch pre vládu Video Podľa lídra Hlasu by nedávalo logiku vysloviť vláde Ódora dôveru

„Ja som myslel, že je premiér suchár, ale musím povedať, že má dobrý, kvalitný anglický humor,“ povedal. Kollár tiež zdôraznil, že podľa neho kvalitné vládne návrhy nájdu v parlamente podporu. „Niečo nepodporíme – keď tam bude ten ekotalibanizmus. Ale ostatné veci sme pripravení podporiť,“ dodal.

Foto: Pravda, Ivan Majerský hlasovanie o dôvere vláde, Ódor, Kollár, Blanár Ódorov program ani vláda nezískali podporu parlamentu

„Myslím si, že to premiér a ministri veľmi dobre zvládli. Keby to malo padať len na nás, tak by sme tie hlasy dali,“ uviedol Kollár po hlasovaní.

Vláde Ódora stačí podľa lídra Hlasu Petra Pellegriniho aj obmedzený mandát. „Dôvera tejto vláde sa preceňovala. Na to, čo tu majú štyri alebo päť mesiacov robiť, im stačí aj obmedzený mandát,“ uviedol líder mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini. Výsledok hlasovania ho neprekvapil. „Vláda Ódora získala podľa očakávania len toľko hlasov, koľko získala. Myslím si, že to bolo dopredu všetkým jasné,“ podotkol.

Matovič má v pláne podporiť dobré zákony

Hnutie OĽANO a priatelia bude podporovať každý dobrý zákon, ktorý vláda Ľudovíta Ódora predloží. Uviedol to líder hnutia Igor Matovič. „Rovnako sme úradníckej vláde k dispozícii na zvolanie mimoriadnych schôdzí parlamentu kedykoľvek počas parlamentných prázdnin s cieľom dobré zákony pre ľudí presadiť,“ skonštatoval.

Remišovej prekáža, že Čaputová menovanie vlády nekonzultovala s parlamentom Video Podľa šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej je Čaputová za vládu zodpovedná a keď s ňou nebude spokojná, môže kedykoľvek kohokoľvek odvolať.

Poslanecký klub OĽANO a priatelia podľa jeho slov nemohol zahlasovať za vyslovenie dôvery vláde, ktorá odmietla dať záruku, že sa nebude snažiť zrušiť podporu 200 eur mesačne na dieťa. Podľa strany Modrí, Most-Híd poslanci nevyslovením dôvery a spôsobom vedenia rozpravy o predloženom programovom vyhlásení predĺžili a prehĺbili chaos v krajine.

„Neprekvapuje nás, že prevažná väčšina poslancov sa rozhodla pre politický boj s premiérom a jeho ministrami, a to i napriek tomu, že sa v septembrových voľbách neuchádzajú o priazeň voličov. Samotné rokovanie, ktoré sa zvrhlo na predvolebnú kampaň, nám poskytlo smutný obraz o mentálnom nastavení prevažnej väčšiny poslancov, zvolených v roku 2020,“ zhodnotili strana v stanovisku.