Vysloviť nedôveru? Poslanci už kampaňujú, Ódor to bude mať ťažké. Budúca vláda môže všetko zvrátiť

Vláda odborníkov pod vedením Ľudovíta Ódora vo štvrtok presvedčila svojím programom len 34 poslancov. Predseda vlády to však očakával aj na základne skorších vyjadrení lídrov strán. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je to nezrelý postoj. Politológovia zhodnotili, že právomoci budú vláde do volieb postačovať, no Ódor to bude mať ťažké. Poslanci už kampaňujú a Smer a OĽaNO sa budú snažiť oslabiť Čaputovú. Aj keď sa im aj niečo podarí prijať, budúca vláda môže všetko zvrátiť.

Na otázky denníka Pravdy odpovedali politológovia Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied.

Ódor podporu nečakal

Ako hodnotíte výsledok hlasovania poslancov?

Radoslav Štefančík: Ako dlho očakávané. Kollár s Matovičom naznačovali, že oni za hlasovať nebudú, rovnako sa to dalo očakávať u poslancov z krajnej pravice, krajnej ľavice, ako aj z Hlasu.

Juraj Marušiak: Toto rozhodnutie sa dalo očakávať, nie je prekvapením. Politické strany to naznačili už vtedy, keď sa stiahli z rokovaní o zostavení vlády. V prípade opozície to nie je prekvapením, lebo určite nemajú dôvod ťahať horúce gaštany z ohňa za zlyhanie koalície, ale v prípade niekdajších koaličných subjektov to je ukážka ich nezodpovednosti. Navyše viaceré strany kládli vláde podmienky, o ktorých vopred vedeli, že nebudú prijatí, napr. OĽaNO. Z ich strán je to útek pred zodpovednosťou za dôsledky svojho vládnutia a za stav, v akom krajinu nechali po troch rokoch.

Ódorova vláda ani ich program podporu nezískali. Ako budú ďalej fungovať? Rovnako ako dočasne poverená vláda Eduarda Hegera?

Radoslav Štefančík: Teoreticky áno. V praktickej rovine vo vnútri vlády zrejme nedôjde k nejakému závažnejšiemu konfliktu a budú na jednej vlnovej dĺžke s prezidentkou. Problém bude vo vzťahu k parlamentu. Keďže v lete schôdze nebudú a v septembri sa očakáva zrejme len nejaká slávnostná schôdza k ukončeniu tohto legislatívneho obdobia, nebude mať Ódorova vláda ten najdôležitejší predpoklad na úspešné vládnutie a síce parlamentnú väčšinu za svojich chrbtom.

Juraj Marušiak: Bude fungovať v podobnom režime. Prezidentka vládu odvolá a zároveň ju poverí výkonom funkcie až do vymenovania novej vlády. Predloženie programového vyhlásenia vlády je spojené s návrhom na vyslovenie dôvery. Právomoci ďalej teda vykonáva podľa čl. 115 Ústavy SR, ods. 3.

Sulík: Nedať vláde dôveru je politická chyba

V čom to bude možno iné ako pri Hegerovi? Bude to jednoduchšie alebo budú robiť poslanci problém?

Radoslav Štefančík: Poslanci začínajú naplno kampaňovať a nejaká vláda v poverení ich zaujímať veľmi nebude.

Juraj Marušiak: Možno očakávať menej konfliktov vo vnútri vlády. Pokiaľ však bude parlament zasadať ďalej a vláda sa bude snažiť presadiť nejaké zákony, bude musieť na každý jeden návrh hľadať podporu. Predpokladám, že určite minimálne časť poslancov sa bude snažiť vláde znepríjemniť život, nielen ako súčasť volebnej kampane, ale osobitne v prípade Smeru-SD a OĽaNO aj ako súčasť snahy o oslabenie pozície prezidentky.

Budú im obmedzené právomoci stačiť na to, čo chcú dosiahnuť?

Radoslav Štefančík: Táto vláda nebola vymenovaná pre to, aby bola plnohodnotnou náhradou predchádzajúcich vlád. Je to vláda menovaná na obdobie do volieb. Podľa toho vyzerá aj programové vyhlásenie vlády a podľa toho majú ministri s premiérom nastavené aj svoje priority. Určite sa pokúsia urobiť čo najviac, ale netreba zabúdať, že po septembrových voľbách budeme čakať na novú vládu, ktorá všetky aktuálne rozhodnutia môže úplne zvrátiť.

Juraj Marušiak: Veľa vecí bude možné realizovať aj na úrovni výkonnej moci a pokiaľ je hlavnou prioritou príprava volieb a udržanie chodu štátnych inštitúcií, tieto právomoci budú vláde stačiť. Koniec-koncov v podobnom režime fungovala aj vláda Ivety Radičovej vo svojej záverečnej fáze.

Pellegrini o 34 hlasoch pre vládu