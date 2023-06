Prezidentka Čaputová zvažuje, že druhýkrát kandidovať nebude. Rozhodnutie oznámi budúci týždeň

O tom, že prezidentka zrejme kandidovať nebude, informoval ako prvý denník Štandard. Prezidentský palác reagoval krátkym stanoviskom. „Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi rozhodnutie v súvislosti so svojou kandidatúrou začiatkom budúceho týždňa,“ uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Uplynulý rok bol ťažký

Vo štvrtok 15. júna uplynuli štyri roky od inaugurácie Zuzany Čaputovej. Do úradu tak prvýkrát nastúpila žena. V druhom kole porazila Maroša Šefčoviča, ktorý prijal ponuku Smeru a stal sa ich nominantom. „Vojna na Ukrajine, energetická kríza, rekordná inflácia, to všetko boli situácie, ktoré sa dotkli všetkých našich občanov a vyžadovali si vážne rozhodnutia a reakcie. Navyše počas týchto kríz kontinuálne prebiehala politická kríza, ktorá vyústila do rozpadu vládnej koalície a k dohode na predčasných voľbách,“ okomentovala prezidentka.

Ľuďom poďakovala za priazeň aj za stretnutia či objatia. „Cením si, že spoločne tvoríme protiváhu politike nenávisti. Verím, že k upokojeniu prispeje aj úradnícka vláda, ktorú som v uplynulom roku vymenovala, aby priviedla našu krajinu k predčasným voľbám,“ uviedla.

„Bolo mi radosťou reprezentovať Slovensko na zahraničných samitoch a oficiálnych stretnutiach, byť pri korunovácii britského kráľa a vítať u nás významných lídrov alebo líderky. Opäť sa mi potvrdzovalo, že Slovensko má vo svete lepšiu povesť, ako sme si ochotní pripustiť,“ uviedla.

Posledný rok svojho mandátu chce Čaputová pokračovať v poctivej službe verejnosti, založenej na kultivovanej, slušnej a nerozdeľujúcej politike. „Čakajú nás náročné mesiace predvolebnej kampane a po voľbách konštituovanie novej vlády. Budem aktívna v tom, aby celý tento proces prebehol demokraticky a férovo pre Slovensko a jeho občanov,“ dodala pre TASR.

Druhýkrát nekandidoval len Kiska

Ak by sa rozhodla nekandidovať, bola by len druhou hlavou štátu, ktorá tak spravila. Zatiaľ jediným, kto sa rozhodoval druhýkrát nekandidovať, bol Andrej Kiska. Tá istá osoba môže byť podľa Ústavy SR zvolená za prezidenta dvakrát po sebe. Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky alebo občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, a to na základe petície podpísanej najmenej 15-tisíc občanmi.

Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Mandát súčasnej prezidentky uplynie v roku 2024. Väčšina politických strán zatiaľ kandidáta na prezidenta nerieši, keďže sa sústredia na septembrové voľby. Viaceré chcú tému otvoriť po septembrových predčasných parlamentných voľbách.

Niektoré čakajú práve na rozhodnutie súčasnej hlavy štátu. „V súčasnosti to pre naše hnutie nie je téma,“ skonštatovalo hnutie Sme rodina. Strana Hlas bude podľa stanoviska túto tému riešiť po parlamentných voľbách.

Tohtoročné voľby sú aktuálne prioritou aj pre KDH. Strana Za ľudí sa rovnako prezidentským kandidátom momentálne nezaoberá. Otázku považuje za predčasnú aj SNS. Hnutie Progresívne Slovensko chce s odpoveďami na otázky o prezidentskom kandidátovi počkať do rozhodnutia prezidentky.

V prípade opätovnej kandidatúry môže Čaputová rátať s podporou SaS, potvrdil hovorca strany Ondrej Šprlák. Podpredseda Sasky Branislav Gröhling v reakcii na medializované informácie na sociálnej sieti skonštatoval, že by ho mrzelo, ak by nekandidovala, no má už aj nástupcu. „Mrzelo by ma, ak by Zuzana Čaputová opäť nekandidovala. Bola to a aj je naša najlepšia prezidentka. Verím však, že Ivan Korčok by bol jej dôstojným nástupcom,“ napísal.

Podľa politológov by ešte mohla počkať

Prezidentka by mohla potenciálnu kandidatúru oznámiť aj po parlamentných voľbách. Oproti možným vyzývateľom má dostatok času aj mediálneho priestoru. „Je na protikandidátoch a protikandidátkach aby ukázali verejnosti, čo ponúkajú,“ skonštatoval politológ Erik Láštic z Univerzity Komenského.

Podľa politológa Juraja Marušiaka zo Slovenskej akadémie vied sa zatiaľ zdá, že Čaputová kandidovať bude. Zatiaľ podľa neho nič oficiálne oznamovať nemusí a môže čakať až do zákonom predpísanej lehoty. „Zároveň sa pravdepodobne nechce stať témou politického súperenia pred parlamentnými voľbami, keďže je zrejmé, že za svoje politické zázemie pred prvým kolom prezidentských volieb môže považovať iba Progresívne Slovensko a azda čiastočne SaS,“ komentoval.

Odďaľovanie rozhodnutia umožní podľa Marušiaka prezidentke identifikovať potenciálnych protivníkov. Sama je pritom v pozícii úradujúcej hlavy štátu viditeľná dostatočne. Oproti iným prípadným kandidátom má tak určitú výhodu. Zároveň hovorí, že ak by sa Čaputová chcela z politiky stiahnuť po skončení svojho funkčného obdobia, tak by svoje rozhodnutie nekandidovať mohla komunikovať už dávnejšie, aby uvoľnila priestor iným kandidátom, ktorí by mohli osloviť jej potenciálnych voličov.

Spor so Smerom

Jedným z dôvodov, ktorý by mohol prispieť k tomu, že kandidovať nebude, je aj dlhý spor so stranou Smer. V diskusnej relácii RTVS však uviedla, že ju útoky neodradia. Medzi prezidentkou a šéfom Smeru to vrie prakticky od jej zvolenia. Nenávistné prejavy a obviňovanie z toho, že drukuje Západu, je „americkou agentkou“ či poskokom Washingtonu a Georgea Sorosa patria ku každodennej agende Smeru.

Napätý vzťah vyústil do toho, že prezidentka chce voči šéfovi Smeru podniknúť právne kroky a pripravuje žalobu. Pre útoky na svoju osobu čelí ona i jej rodina vyhrážkam zabitím. Ústavný súd už raz rozhodol o nenávistných prejavoch poslanca Smeru.

Ľuboš Blaha podľa rozhodnutia súdu nesmie prezidentku nazývať americkou agentkou, ani o nej hovoriť ako o vlastizradkyni či agentke cudzích mocností. Prezidentka aj v súvislosti so svojou možnou kandidatúrou uviedla, že útoky na jej osobu príjemné nie sú, no pri rozhodnutí zvažuje viacero aspektov.

„Tento typ útokov, ale aj vyhrážok je niečo, čo ma, obrazne povedané, neuprace,“ povedala Čaputová. „Bol by veľmi zlý signál, ak by si niekto myslel, že toto je spôsob, akým sa efektívne vedie politický boj,“ uviedla.

Lídra Smeru Roberta Fica pred pár týždňami nahnevala aj tým, keď sa vyjadrila, že len vyhrať voľby nestačí a strana musí mať aj koaličný potenciál. Prvý dialóg povedie s človekom, ktorý doviedol stranu do víťazného konca. „Či má jeho strana spôsobilosť dávať dokopy vládnu koalíciu,“ dodala.

Fico to však na sociálnej sieti kritizoval. Prezidentka podľa neho neodpovedala na otázku, či automaticky poverí víťaza volieb zostavením vlády. „Urobí všetko pre to, aby nový premiér prišiel z jej Progresívneho Slovenska. Že sa prezidentka bude po voľbách správať opäť nedemokraticky, je úplne jasné,“ povedal.