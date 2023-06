Čo si Putin naozaj myslí o vojne? Pred domácimi priznáva, že mu ide o nové územia, tvrdí ruský politik

Ruská propaganda šíri rôzne informácie pre domáce publikum aj do zahraničia. Pred vlastnými sa ruský líder Vladimír Putin netají, že mu ide o nové územia. Navonok však hovorí o obrane pred hrozbou z NATO. Politik Vladimir Milov v rozhovore pre Pravdu priblížil, ako sankcie uškodili ruskej ekonomike, aký vplyv má Jevgenij Progožin na elity a či sa oplatí podporovať Rusko na úkor dobrých vzťahov s Ukrajinou.

Podľa nedávnych prieskumov je polovica Slovákov presvedčená, že za ruskú agresiu môže Západ alebo Ukrajina. Čo si o tom myslíte?

Faktom je, že Vladimir Putin by chcel dostať Slovensko pod svoj vplyv a ja som vážne znepokojnený z toho, že sčasti sa mu to aj darí, proruské dezinformačné kampane tu efektívne zasiahli. Podľa mňa o tomto sú tie výsledky. Vidím, že verejná mienka ohľadom tejto témy sa na Slovensku vyvíja pod vplyvom zjednodušených a mylných predstáv. Mnohí nevidia to, čo skutočne je dôvodom putinovskej agresie.

Povedzte teda, čo je dôvodom? Ako domácim prezentuje vojnu Putin, čo si ľudia o tom myslia?

Pre ruské publikum sa Putin a ďalší vplyvní politici netaja tým, že za hlavný úspech vojny považujú obsadenie nových teritórií. Priamo hovoria, že na to čakali 30 rokov. Čiže na medzinárodnej aréne strašia nejakou hrozbou, ktorú vraj predstavuje NATO, ale občanom prezentujú to, že takto trochu zväčšili územie štátu.

Bude pre Slovensko dobré, ak sa názorovo spojí s Ruskom?

Ako som už povedal: Putin sa netají tým, že sa nezastaví na Ukrajine. Pred inváziou predstavil svoje požiadavky na medzinárodnú bezpečnosť, podľa ktorých sa NATO musí stiahnuť späť za hranice z roku 1997. To znamená, že Putin neuznáva suverenitu nových členov aliancie, a to sa týka aj Slovenska. Myslím si, že mnohí ľudia na Slovensku toto nevedia. Ak by vedeli a všimli si situáciu práve v tomto kontexte, zmenili by svoj názor na NATO, na Západ, ale aj na Putina.

Všetkým Slovákom, ktorí sú dnes sympatizantmi Putina, chcem odkázať: Rusko dnes nie ja také, ako si myslíte. Je to degradujúca krajina, ktorú ovládla mafia. Sme oveľa chudobnejší ako pred desiatimi rokmi, príjmy domácností klesli o 15 až 20 percent. Máme totálne zničené zdravotníctvo a školstvo, cesty a infraštruktúru. Putin rád hovorí o tradičných hodnotách, ale iba málo ľudí u nás chodí do kostolov. Pritom sme medzi svetovými lídrami v počte interrupcií.

Jednoducho, ľudom sa v Rusku žije zle. A keď to niekto povie nahlas, hneď mu hrozí 15 rokov väzenia za šírenie falošných informácií. Putin chce tento priestor neslobody rozšíriť na ďalšie strany. Ja by som odporučil fanúšikom Putina zbaviť sa ilúzií. Rozumiem sklamaniu zo Západu, z politiky NATO. Ale zvoliť si Putina ako alternatívu EÚ sa mi zdá ako kolosálna chyba. Pretože vás Putin oklame a zneužije.

Ako Rusi vnímajú inváziu a jej vývoj? Ozývajú sa hlasy s kritikou vojny alebo ju ľud jednoznačne podporuje?

V Rusku je veľmi odpolitizovaná, frustrovaná a zastrašená spoločnosť. Kritika Putina, jeho politiky alebo vojny môže dopadnúť zatknutím, niekedy aj vraždou. Tak to bolo s Borisom Nemcovom, s ktorým som veľmi blízko spolupracoval. Teraz v Rusku panuje atmosféra teroru a strachu. Ľudia sa toho všetkého veľmi boja, no sú umlčaní. Keď sa Putin pripravoval na vojnu, zaviedol tresty za kritiku režimu, aj za to, že niekto povie o vojne pravdu. Nič podobné sme nemali od čias Stalina.

Chcete povedať, že vôbec nikto nepodporuje inváziu?

Nie. Samozrejme, existuje nejaká časť spoločnosti, povedal by som asi tretina, ktorá je skutočne presiaknutá agresívnymi imperiálnymi názormi a skutočne chce dobyť územie susedných krajín. Ale v žiadnom prípade nie sú väčšinou. Avšak ani medzi zástancami vojny nebola ochota útočiť. Oni používajú také „ofenzívne“ argumenty, že sa treba brániť pred NATO, pred Západom.

Máte informácie o tom, čo si myslí ruská elita? Je jednotná, pevne stojí za svojím vodcom Putinom?

Áno, šesť rokov som pôsobil vo vládnych štruktúrach a dodnes mám medzi nimi známych, ktorí sú vo vysokých funkciách. Oni tvrdia, že až 90 percent ľudí na týchto postoch je proti Putinovej agresii. Ale veľmi sa boja a sú pod totálnym dohľadom bezpečnostných zložiek. Putin sleduje svojich podriadených ešte intenzívnejšie ako svojich kritikov a odporcov.

Prednedávnom mi môj známy z vlády povedal, že sa bál v súkromnom rozhovore v kaviarni spomenúť meno prezidenta, lebo vie, že to hneď nahrá FSB (Federálna bezpečnostná služba) a posunie tie informácie hore, Putinovi. Tak, ako sú elity vystrašené zatknutím a prenasledovaním, tak je Putin vystrašený prevratom a zradou vlastných spojencov.

Je to reálny scenár?

To je takmer nemožné. Navyše, ruská elita je strašne oportunistická. Miluje iba portrét Benjamina Franklina na stodolárových bankovkách. Putinovi priaznivci sú len banda bezzásadových ľudí, ktorí sa celý život prispôsobujú súčasným podmienkam a skutočne im ide len o peniaze.

Existujú obavy, že po Putinovi príde na čelo Ruska niekto ešte horší. Napríklad, že sa do vlády dostane niekto z tvárí tejto vojny, napríklad Jevgenij Prigožin. Sú opodstatnené?

V spoločnosti a medzi elitami nie je dopyt po radikálnych riešeniach. Len čo Putin zomrie alebo odíde, títo ľudia sa pokúsia nejako upokojiť situáciu, aby znovu získali svoje osobné blaho. Čo sa týka prevratu a Prigožina, nepovažujem to za pravdepodobné. Áno, straší svojimi vyjadreniami a konaním. Ale nemá skutočný vplyv, zviditeľnil sa len vďaka pozornosti, ktorú na seba púta. Nezúčastňuje sa na rokovaniach a stretnutiach, kde sa prijímajú kľúčové rozhodnutia. Nikto ho nikdy nevidel ani v Kremli, ani v jeho blízkosti. Jeho žoldnierska armáda je oslabená a malá, súboj s bezpečnostnými službami, ktoré sa budú biť o ochranu vlastného vplyvu a bohatstva, jednoducho nezvládne.

Prečo si Putin myslel, že zvíťazí na Ukrajine za tri dni?

Podľa mňa chcel v podstate zopakovať scenár invázie do Československa v roku 1968. To znamená dobyť letisko, obsadiť vládne budovy a oznámiť, že moc je uchopená a krajina sa musí vzdať a poslúchnuť. Očividne ho o tom presvedčili vojaci, generáli. Myslia si, že ruská armáda má za sebou v posledných rokoch niekoľko mimoriadne úspešných kampaní. Prvou je blesková okupácia Krymu, druhou je vojna v Sýrii. Vojaci presvedčili Putina a sami tomu verili, že armáda dokáže dobyť územia rýchlo. Ale precenili svoje možnosti a podcenili Ukrajinu.

Putin si aj teraz myslí, že v tejto vojne zvíťazí?

On proste nemá náhradný plán. A tiež nevie uznať vlastné chyby, nevie prehrávať. Je to preňho psychicky veľmi náročné. Preto sa stále snaží nevzdávať sa a nemôže pred všetkými priznať, že sa mu to nepodarilo. Myslí si, že európski politici aj spoločnosť ako taká sú veľmi cynickí a zbabelí. Verí, že konsolidácia a podpora Západu je dočasná. Očakáva, že ľudia budú unavení z pomoci Ukrajine. Zatiaľ má nejaké zásoby, môže ešte počkať, pokiaľ sa tá únava ešte posilní.

Foto: Ivan Majerský Vladimir Milov Ruský opozičný politik Vladimir Milov tvrdí, že že Putin neuznáva suverenitu nových členov aliancie, a to sa týka aj Slovenska.

To, že má stále zásoby znamená, že protiruské sankcie naozaj nefungujú a škodia len Európanom?

Nie, sankcie škodia Rusku a ruskej ekonomike. Putinovi dochádzajú peniaze. Nemôžu si ich požičať, lebo sú sankcie. Nemajú investičné peniaze, plyn a ropu predávajú za lacno, lebo sú sankcie. Putin rád hovorí, že sankcie nemajú žiadny vplyv na ekonomiku. Možno to nevidí sám, lebo zle rozumie ekonomike, a určite nechce, aby to videli ostatní.

Je pravdepodobné, že v budúcej vláde na Slovensku budú politici, ktorí už dnes hovoria o tom, že treba ukončiť dodávky zbraní Ukrajine a znovu budovať vzťahy s Ruskom. Povedzte, prosím, ak tieto názory zvíťazia, ako sa budú vyvíjať rusko-slovenské vzťahy? Budú užitočné pre Slovákov?

Ruská propaganda sa zrejme poteší, lebo k Viktorovi Orbánovi sa pridá ďalší vplyvný európsky politik a bude ďalší hlas za blokovanie protiruských sankcií či pomoci Ukrajine. Každý štát, ktorý sa spoliehal na priateľstvo s Ruskom, však prehral. Arménsko sa vzdalo európskeho smerovania a uverilo Putinovi. Ale Rusko ich nepodporilo ani počas vojny. Pozrite sa na Bielorusko, ktoré úplne premrhalo svoj obrovský poľnohospodársky potenciál. Vymenili to za priazeň Kremľa a lacné pôžičky. Propaganda hovorí o bratstve Ruska a Srbska, ale čo vlastne Rusko Srbsku a Srbom dalo? Nič.

Krajiny, ktoré si vybrali Rusko, z toho vôbec neprofitujú, iba strácajú. Spolupráca s dnešným Ruskom môže priniesť určité krátkodobé výhody konkrétnym ľuďom, silám. Neprinesie však skutočné strategické výhody pre krajinu a jej národ. Áno, treba byť v priateľskom vzťahu s Ruskom. Ale so slobodným a s demokratickým Ruskom, ktoré na nikoho neútočí. Teraz krajinu ovláda veľmi krutá mafia, ktorá nemá žiadne princípy ani svedomie.