Čakanie na Čaputovú. Opäť ožíva teória o šéfke NATO aj Korčokovi: Čo na to bývalý šéf diplomacie?

Prezidentka Zuzana Čaputová sa k tomu, či bude aj druhýkrát kandidovať za prezidentku, vyjadrí začiatkom budúceho týždňa, no kandidovať sa vraj nechystá. Takmer okamžite ožila teória aj o Ivanovi Korčokovi ako možnom kandidátovi a aj o tom, že by prezidentka dala prednosť pozícii v NATO. Bývalý šéf diplomacie by bol podľa podpredsedu Sasky Branislava Gröhlinga vhodným nástupcom a podporil by ho aj líder Sme rodina Boris Kollár. Korčok čaká na rozhodnutie Čaputovej.

O exministrovi zahraničných vecí sa najprv špekulovalo ako o potenciálnom lídrovi Sasky, no ponuku Richarda Sulíka odmietol a o politiky sa vrátiť zatiaľ neplánuje. Tentokrát by ho niektorí radi videli ako budúceho prezidenta. Ivan Korčok sa zatiaľ ku kandidatúre vyjadrovať nebude.

Bude, nebude? Kollár o kandidatúre Čaputovej Video Zdroj: TV Pravda

Korčok čaká na Čaputovú

Ak by sa Čaputová rozhodla uchádzať o post hlavy štátu aj druhýkrát, Saska by ju podporila. Podpredseda strany Branislav Gröhling však na sociálnej sieti uviedol, že by ho mrzelo, ak by sa rozhodla nekandidovať, no vedel by o nástupcovi.

„Bola to a aj je naša najlepšia prezidentka. Verím však, že Ivan Korčok by bol jej dôstojným nástupcom,“ napísal. Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár uviedol, že v kuloároch sa už dlhšie šíri informácia o tom, že Čaputová nebude kandidovať. „Pokiaľ to nie je oficiálne stanovisko prezidentky, tak sú to len babské reči,“ reagoval. „Nerád by som reagoval na niečo, čo sa šíri po chodbách,“ dodal.

Foto: TASR, Martin Baumann Ivan Korčok, rokovanie vlády Na snímke Ivan Korčok ešte ako úradujúci minister zahraničných vecí

Vlastného kandidáta Sme rodina neplánuje postaviť, aj on však má v možnom nástupcovi Čaputovej jasno. „Ja by som mal tip na veľmi dobrého prezidenta – Ivan Korčok. Keby bývalý minister kandidoval, určite by sme ho podporili. Vlastného nebudeme stavať,“ povedal.

Exminister Korčok v tomto momente nebude komentovať medializované informácie. „Rešpektujem úrad hlavy štátu a aj prezidentku osobne. Nebolo by odo mňa korektné vyjadrovať sa predtým, než akékoľvek stanovisko poskytne jej úrad alebo ona sama,“ reagoval pre denník Pravda Korčok.

Šéfka NATO?

Kollár vytiahol aj možnosť, že prezidentka zvažuje inú funkciu. „Je to na rozhodnutí prezidentky, či sa rozhodne kandidovať, alebo či prijme nejakú významnú funkciu v zahraničí, ktorá by bola pre nás tiež zviditeľnením Slovensko a mohla by nám urobiť dobré meno,“ uviedol s tým, že počul, že by mala byť v širšom výbere na šéfa NATO a považuje to za významnú a dôležitú funkciu.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Zuzana Čaputová, Jens Stoltenberg, generálny tajomník NATO, Prezidentka Zuzana Čaputová počas prijatia generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga v Prezidentskom paláci v Bratislave 6. júna 2023.

Generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi, ktorý nedávno navštívil Slovensko, sa už na jeseň tohto roka končí mandát. O tom, že za oponami NATO uvažujú aj o Zuzane Čaputovej informoval začiatkom novembra 2022 americký denník The New York Times. Zameriavať sa pritom mali najmä na ženy. Neskôr o tom informoval aj spravodajský web Politico.

Prezidentka vtedy uviedla, že sa hypotetickými úvahami nezaoberaá, ale to, že o nej uvažujú, považovala skôr za ocenenie zahraničnej politiky Slovenska. Okrem Čaputovej sa spomínali aj ďalšie ženské kandidátky, a to estónska premiérka Kaja Kallasová a bývalá chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovićová.

Generálny tajomník je najvyšším medzinárodným štátnym úradníkom Aliancie, ktorý je zodpovedná za riadenie procesu konzultácií a rozhodovania Aliancie a za zabezpečenie implementácie rozhodnutí.

Prezidentka je dosť silná, aby sa nechala rozhádzať Ficom

Za jej možným rozhodnutím nekandidovať niektorí vidia aj spor so Smerom. „Myslím si, že prezidentka je dosť silná osobnosť na to, aby sa nechala rozhádzať pánom predsedom Smeru,“ uviedol s tým, že nikto nemusí byť prezidentom dvakrát po sebe. Sama prezidentka uviedla, že takéto útoky nebudú kľúčovým argumentom, prečo nekandidovať.

„Tento typ útokov, ale aj vyhrážok je niečo, čo ma, obrazne povedané, neuprace,“ povedala Čaputová. „Bol by veľmi zlý signál, ak by si niekto myslel, že toto je spôsob, akým sa efektívne vedie politický boj,“ uviedla. Napätý vzťah medzi Čaputovou a lídrom Smeru Robertom Ficom vyústil do toho, že prezidentka voči nemu podnikne právne kroky a pripravuje žalobu. Pre útoky na svoju osobu čelí ona i jej rodina vyhrážkam zabitím. Ústavný súd už raz rozhodol o nenávistných prejavoch poslanca Smeru Ľuboša Blahu.