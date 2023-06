Preferencie klesajú, u Demokratov ale nepanikária: Nad výmenou Hegera neuvažujeme

Mimoparlamentná strana Demokrati neuvažuje o výmene predsedu. Uviedla to v reakcii na informácie o úvahách, že by lídrom kandidátky Demokratov nebol predseda Eduard Heger. K téme volebného lídra strana bližšie neodpovedala. Možnú výmenu lídra kandidátky spomínal šéf Maďarského fóra Zsolt Simon, ktorý hovoril o spolupráci demokratických strán. S Hegerom si spoluprácu predstaviť nevie. Pre Demokratov je téma spájania strán uzavretá.

„Neuvažujeme o zmene na poste predsedu ani neplánujeme predvolebný snem. Strana Demokrati sa v tejto chvíli pripravuje na oficiálne spustenie kampane, ktoré sa uskutoční ešte v júni. Chceme voličom odprezentovať našu ponuku nesebeckej, odbornej a pokojnej politiky, zameranej na pomoc ľuďom,“ uviedli Demokrati v stanovisku pre TASR.

Nvotová novou posilou Demokratov Video

Téma ďalšieho spájania sa s menšími stranami je pre Demokratov nateraz uzavretá. Mimoparlamentné strany Modrí, Most-Híd aj zoskupenie okolo Maďarského fóra dostalo podľa Demokratov nedávno ponuku na spojenie aj s možnosťou rokovania o spoločnom lídrovi. „Rozhodli sa uprednostniť svoje sebecké záujmy. V prípade, že by do podania kandidátky zmenili názor, my sme do posledného dňa pripravení na diskusiu,“ skonštatovala strana.

Demokrati deklarujú, že už dnes združujú päť politických subjektov, to strany Spolu, Zmena zdola, Šanca, Dobrý deň Slovensko a Jablko.

Čítajte viac Ďalší zjednotiteľ na obzore. Zsolt Simon k sebe volá Demokratov, Modrých i Most-Híd

Simon v piatok pred médiami povedal, že Demokrati uvažujú, že nedajú za lídra ich kandidátky Hegera. „Možno ani nebude na kandidátke, to je o dôveryhodnosti,“ povedal. Zoskupenie strán Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana je ochotné poskytnúť miesta na svojej kandidátke aj jednotlivcom zo strany Demokrati. Hegera však Simon odmieta.

Prieskum agentúry Ako pre reláciu Na hrane televízie Joj zverejnený vo štvrtok (15. 6.) ukázal, že Demokrati by získali 2,8 percenta hlasov.