Štát bude rušiť detské pohotovosti. Rezort predstavil tri fázy: Prvá sa začne v auguste, skrátiť sa majú aj hodiny

V auguste zrušia prvé už nefungujúce pohotovosti, k prvému rušeniu by malo dôjsť budúci rok v auguste. Vyhláška nadobudne účinnosť postupne v prvej fáze od 1. augusta 2023, v druhej od 2. júla 2024 a posledné rušenie nastane 2. novembra 2024.

Rušenie prebehne v troch fázach

Návrh vyhlášky upravuje súčasný počet pevných bodov a ich spádového územia z počtu 61 pevných bodov, z ktorých je v skutočnosti prevádzkovaných iba 54 pevných bodov, na 40 pevných bodov pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast. Zmena sa dotkne 21 pevných bodov, z toho šesť pevných bodov už v súčasnosti nie je v prevádzke, teda ambulancie nefungujú a nemajú ani pediatrov. Zmeny sa netýkajú urgentných príjmov. Okrem obmedzovania APS sa budú skracovať aj ordinačné hodiny.

Foto: MZ SR mapa, dostupnosť, sieť, APS pre deti a dorast Mapa miestnej dostupnosti navrhovanej siete APS pre deti a dorast

Od 1. augusta 2023 sa rušia detské pohotovosti, ktoré už dnes nefungujú: Bánovce nad Bebravou – presun do Trenčína

– presun do Trenčína Malacky – starostlivosť presunutá do Bratislavy

– starostlivosť presunutá do Bratislavy Moldava nad Bodvou – presun do Košíc

– presun do Košíc Púchov – presun do Považskej Bystrice

– presun do Považskej Bystrice Revúca – presun do Rimavskej Soboty

– presun do Rimavskej Soboty Zlaté Moravce – presun do Nitry Druhá fáza rušenia je naplánovaná od 2. júla 2024: Galanta – presunie sa do Dunajskej Stredy

– presunie sa do Dunajskej Stredy Košice – okolie – presunie sa do Košíc

– presunie sa do Košíc Medzilaborce – presunie sa do Humenného

– presunie sa do Humenného Myjava – presunie sa do Skalice

– presunie sa do Skalice Námestovo – presunie sa do Trstenej

– presunie sa do Trstenej Nové Mesto nad Váhom – presunie sa do Trenčína

– presunie sa do Trenčína Piešťany – presunú sa do Trnavy

– presunú sa do Trnavy Ružomberok – presunie sa do Dolného Kubína

– presunie sa do Dolného Kubína Sabinov – presunie sa do Prešova

– presunie sa do Prešova Senica – presunie sa do Skalice Posledné ambulancie sa v tretej fáze zatvoria od novembra 2024: Dubnica nad Váhom – presunie sa do Považskej Bystrice

– presunie sa do Považskej Bystrice Kráľovský Chlmec – presunie sa do Trebišova

– presunie sa do Trebišova Partizánske – presun do Topoľčian

– presun do Topoľčian Pezinok – presunie sa do Bratislavy

– presunie sa do Bratislavy Šaľa – presunie sa do Nových Zámkov

Návrh podľa rezortu v plnej miere zohľadňuje časové hľadisko už vydaných povolení (povolenia MZ SR vydáva na 6 rokov), kde k zániku pevného bodu dôjde uplynutím lehoty platnosti vydaného povolenia pre daný pevný bod (t. j. v druhom polroku 2024).

Zlúčením má byť zabezpečená dostupná a udržateľná APS a dôvodom je predpoklad zníženia počtu všeobecných lekárov pre deti a dorast vo verejnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na najbližšie obdobie. „Hlavným parametrom navrhovanej zmeny je vytvorenie funkčných APS pre deti a dorast jednak z pohľadu dostatočného počtu slúžiacich lekárov na úrovni 15,“ uvádza sa vo vyhláške. Optimum je podľa rezortu 30 lekárov.

Skracovať sa budú aj hodiny

Meniť by sa mali aj pohotovostné hodiny. Pohotovosť môžu navštíviť dospelí či deti do desiatej večer. Ministerstvo zdravotníctva plánuje, aby sa od septembra najneskôr od začiatku budúceho roka ordinačné hodiny pre deti skrátili o dve hodiny. Stojí za tým najmä prepracovanosť slovenských zdravotníkov a nedostatok pediatrov. Štát sa obáva, že vyčerpaní pediatri ťarchu nekonečných služieb už viac neunesú, zo systému odídu a o deti sa tak nebude mať ani cez deň kto postarať.

Keď lekár doslúži v ambulancii, má zo zákona povinnosť odslúžiť zmenu na APS. Ak je lekárov málo, hrozí mu, že ju bude slúžiť aj viac ako raz za týždeň. Sú miesta, kde traja lekári točia služby celý mesiac.

No na Slovensku zároveň chýba 20 percent primárnych pediatrov a takmer každý druhý pediater je v dôchodkovom veku. Ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že 24 percent lekárov je starších ako 80 rokov.

„Nie je možné, aby 75-ročný lekár slúžil pohotovosť a išiel hneď potom pracovať do ambulancie,“ upozornila hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu Elena Prokopová. Štát sa obáva, že na Slovensku vzniknú regióny, kde nebudú vedieť zabezpečiť ani len pohotovosť, nie to ešte primárnu starostlivosť pre deti. Stabilizácia siete má preto v pláne zredukovať počet APS, aby nezačali padať pohotovosti bez kontroly.

Rezort sa neobáva, že skrátenie pracovnej doby ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosť. Argumentujú scenárom z roku 2017, keď sa skrátila služba na APS. Lekárom, čo museli slúžiť celú noc až do rána sa pracovná doba skrátila do 22. hodiny. Podľa ministra zdravotníctva Michala Palkoviča žiadna katastrofa nenastala a obavy z preťaženosti centrálnych príjmov sa nenaplnili.

Lucia Povalová, riaditeľka odboru tvorby strategických zámerov ministerstva zdravotníctva tvrdí, že nie je reálne predpokladať, že skrátenie pracovnej doby zvýši tlak na nemocničné oddelenia. Skonštatovala, že na APS v Kráľovskom Chlmci slúžia traja lekári, pričom jeden z nich je dlhodobo PN. Ostávajúci lekári tak musia slúžiť každý druhý deň do 22. hodiny.

Podľa údajov rezortu zdravotníctva rodičia po 20. hodine služby APS nevyhľadávajú a ich počty sa mesačne pohybujú v jednotkách. Pracovná doba by sa mala upraviť nasledovne. V pracovné dni pediatri slúžia od 16. do 22. hodiny a po novom by to malo byť len do 20. hodiny. Počas dní pracovného pokoja slúžia od 7. do 22. hodiny. Po novom by to malo byť od 8. hodiny do 20.