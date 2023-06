Fyzik: Nový zdroj energie budeme potrebovať už čoskoro. Pochybujem však, že ho vybudujeme včas

Nové zdroje energie budeme potrebovať v už blízkej budúcnosti. Ak by vybudovali na východe Slovenska tretiu atómovú elektráreň, pre krajinu by to bolo výhodné, hovorí jadrový fyzik Martin Venhart. Aj vojna u susedov nám podľa neho ukázala, že ak je produkcia energie sústredená v pár uzloch, môže sa to vypomstiť.