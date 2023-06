Spochybňujú znásilnenie aj miesto činu. Archívne vzorky vody majú priniesť očistenie odsúdených

Foto: REPROFOTO: kniha Margity Cervanovej Případ Ľudmily Cervanové. Ľudmila Cervanová Ľudmila Cervanová.

Zhruba päť rokov po ich získaní sa dostali aj pred súd. Spoločnosť je aj s odstupom času v jednej z najdlhšie trvajúcich a najrozporuplnejších káuz v slovenskej justícii stále rozdelená. To, že sa prípad v pondelok dostal pred senát Krajského súdu v Bratislave, však pre vyšetrovanie zatiaľ ešte neznamená nič. Ak by súd vyhovel podnetu na obnovu konania, mohlo by to viesť aj k zrušeniu rozsudku z roku 2006. Rovnako by to však mohlo viesť k sťažnosti na Najvyššom súde.

„Toto nie je hlavné pojednávanie, je to obnova konania. Predkladajú sa len dôkazy, ktoré neboli súdu známe,“ zdôraznil súd. Nové, „doteraz neznáme dôkazy“ však boli doručené neskoro, päť minút pred pojednávaním, a preto bolo odročené na 25. septembra. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chylo aj preto zatiaľ považuje za predčasné komentovať obsah návrhu na obnovenie konania. „Budú sa oboznamovať s listinami zo spisu. Súčasne aj listiny doložené odsúdenými,“ podotkol. Odsúdení sa po pondelkovom pojednávaní odmietli ku skutku vyjadriť. Novinárom nechceli odpovedať ani na otázky o nových dôkazoch.

Tajný archív tajných

Odsúdený Milan Andrášik sa v návrhu na obnovu konania odvolával na existenciu spisového materiálu, ktorý podľa neho spochybňuje vinu odsúdených. Poukazoval tiež na manipuláciu s dôkazmi. Polícia podľa neho v spisoch počas vyšetrovania umelo presunula mŕtvolu z kanála do neďalekého jazierka, aby zamaskovali fakty. Odvoláva sa na dôkaz, ktorý v roku 2018 objavili v archíve Štátnej bezpečnosti. „V Kaniciach sú jasné dôkazy o tom, ako sa klamalo a manipulovalo,“ zdôraznil odsúdený Stanislav Dúbravický. Prípadu a mnohým legendám okolo neho nepomohli ani úvodné pochybenia vyšetrovateľov či zásahy komunistického režimu. Dnes sa svoje meno snažia po zhruba polstoročí očistiť muži z Nitry, ktorých roku 1981 z vraždy obvinili – Roman Brázda, Miloš Kocúr, Milan Andrášik, Pavol Beďač, František Čerman, Stanislav Dúbravický a Juraj Lachman.

Andrášikova obhajkyňa Jitka Johana Hasíková poukázala na dve skupiny nových dôkazov. „Jedna sa týka manipulácie výpovedí a samotných dôkazov, ktoré boli zabezpečené, a potom neskôr zo spisu buď vyňaté, alebo bolo s nimi iným spôsobom manipulované. Celkom vážnym dôkazom sa javí byť vzorka vody, ktorá svedčí o tom, že s mŕtvolou nemohlo byť nakladané tak, ako to bolo opisované v celom trestnom procese,“ zdôraznila.

Miesto pred vysokoškolskými internátmi v bratislavskej Mlynskej doline, na ktorom mladú medičku muži násilím vtiahli do auta.

Cervanová bola utopená v potoku Čierna voda pri Senci. Z neho mali byť roku 1976 aj odobraté vzorky. No počas vyšetrovania sa odsúdený Kocúr mal priznať, že ju mali utopiť v neďalekom jazierku. „Prišli ma zobrať deň po promóciách, ešte som bol opitý. Po ťažkom fyzickom a psychickom nátlaku, ktorý na mňa robili dva dni, som začal opakovať, čo mi hovorili, vymýšľal som si,” priznal v pondelok pred súdom Kocúr. Podotkol, že policajti ho pred zhruba polstoročím dva dni psychicky týrali, bili a stále mu opakovali: “Ale my vieme”. “Nakoniec som im pod nátlakom zopakoval, čo hovorili. Niektoré veci som si vymyslel. Vtedy som im aj povedal, že sme ju topili v jazierku, oni zareagovali, že keď v jazierku, tak ste ju museli prenášať, a vtedy vznikla tá verzia, že sme ju mali preniesť. Následne pôvodné vzorky dvoch litrov vody zmizli,” upozornil.

Zdôraznil, že pôvodný rozbor vody bol z roku 1976, a zopakoval, že pochádzal z potoka. Polícia mala následne po jeho výpovedi spraviť vzorky aj z jazierka. Podľa súdov Cervanovú 9. júla 1976 pred internátom v bratislavskej Mlynskej doline násilne vtiahli do auta a odviezli do jedného z domov, kde ju násilím držali. Odsúdení ju nútili piť alkohol, vyzliekli ju a postupne na nej proti jej vôli vykonali pohlavný styk. Následne sa rozhodli Cervanovú usmrtiť, lebo im hrozila, že ich skutok oznámi. Jej mŕtvolu našli pri potoku Čierna voda.

Nátlak a lži

Počas vyšetrovania iniciovaného Gustávom Husákom sa dôkazy vyvíjali. Po liste Ľudmilinej matky Margaréty Cervanovej prezidentovi bol roku 1977 vedením vyšetrovania poverený zástupca Kriminalistického ústavu Verejnej bezpečnosti v Prahe plukovník Eduard Pálka. Práve na jeho praktiky z 50. rokov sa odsúdení sťažujú. Pálka a jeho vyšetrovatelia v rokoch 1977 až 1978 zistili, že pôvodné vyšetrovanie sa podrobnejšie nezameralo na niekoľko dôležitých indícií vedúcich k tomu, že viacero osôb z Nitry svoju účasť na diskotéke 9. júla 1976 zámerne a preukázateľne zatajovalo.

Odsúdený Beďač opisoval, ako sa v Kaniciach našli „pokradnuté dôkazy a expertízy“. „Operatívne pátranie pod vedením zvláštnej skupiny pracovalo tak, že podávali skreslené informácie. Pokiaľ ide o knihy Hanusa a Tótha tak nemajú taký význam, ako hovoria oni, sú to podvodníci, tak ako Kliment,“ hnevá sa Beďač na autorov investigatívnej knihy Hra sa skončila Martina Hanusa a Petra Tótha, ako aj na sudcu Juraja Klimenta. Dodal, že hromadné znásilnenie je vylúčené. Sudca Kliment v roku 2006 rozhodol, že priznania v prípravnom konaní neboli pod tlakom.

Z českého bezpečnostného archívu vyniesol na svetlo v roku 2018 novinár Hanus zvukovú nahrávku výpovede korunnej svedkyne v prípade vraždy Ľudmily Cervanovej. Záznam sa po Nežnej revolúcii stratil z trestného spisu. Ide o výpoveď Viery Zimákovej, ktorá je dnes už mŕtva. A hoci svoje slová v procese spred takmer 40 rokov stiahla, nahrávka mala podporiť výrok súdu, ktorý uznal vinnými sedem Nitranov z únosu, znásilnenia a vraždy mladej medičky. Nahrávka by sa mala prehrávať aj na septembrovom pojednávaní.

zväčšiť Foto: Peter Madro Sestra jedného z odsúdených Eva Andrášiková. Sestra jedného z odsúdených Eva Andrášiková.

Na Krajskom súde v Bratislave sa v pondelok objavila aj Andrášikova sestra Eva. Redakcii denníka Pravda odovzdala údajnú kópiu listu od sudcu Najvyššieho súdu Vojtecha Madera z roku 1983. V ňom sa patológov pýta, „či v prípade, že s Ľudmilou Cervanovou krátko pred smrťou súložilo šesť mužov, by zostali na jej pohlavnom ústrojenstve stopy zistiteľné pri pitve“. Podľa nej to dokazuje, že Cervanová nebola znásilnená. List má pochádzať práve z archívov Štátnej bezpečnosti v Kaniciach. V dobových novinách podľa nej vychádzali len výpovede jednej strany – štátu. Štát, ktorý podľa obvinených klamal, s vyšetrovaním manipuloval a na svedkov vytváral nátlak.

Beďač a ďalší z partie dostali v septembri 1982 nepodmienečné tresty odňatia slobody v trvaní od štyroch do 24 rokov. V roku 1990 však na základe sťažnosti federálneho generálneho prokurátora Najvyšší súd rozsudok zrušil. Právoplatne súdy rozhodli až v roku 2006. Obžalovaní dostali tresty od troch do 15 rokov väzenia. V roku 2009 odmietol Najvyšší súd dovolanie šiestich odsúdených. So sťažnosťami neuspeli na Ústavnom súde SR ani na Európskom súde pre ľudské práva. Medzinárodný súd so sídlom v Štrasburgu sťažnosť zamietol, pretože skúma len správnosť súdneho procesu, nie vyšetrovanie ako také, preto nemohol námietky odsúdených potvrdiť alebo vyvrátiť.