Kollár: Necítim žiadnu vinu, je to diskreditačná kampaň. Matovič: Chlapi by nemali biť ženy

Predseda Národnej rady Boris Kollár reagoval na obvinenia bývalej partnerky a matky jeho dvoch synov Barbory Richterovej. Priznal, že ju udrel a bránil sa tým, že ublížila ich dieťaťu. Teraz zopakoval, že by v snahe ochrániť dieťa konal rovnako a nič neľutuje. V kuloároch sa povráva, že sa pripravuje návrh na jeho odvolanie. Zatiaľ nie je jasné, ktorá strana by ho podala a či by mal podporu. Sám odstúpiť nemieni, prípadnému odvolávaniu je však pripravený čeliť.