Za výmysly politikov by mali pykať novinári. Vy máte priniesť pravdu, tvrdí Kollár

Poslanec Národnej rady Milan Vetrák (OĽaNO a priatelia) doslova „prilepil“ k vládnemu návrhu o ochrane spotrebiteľa zmeny týkajúce sa sporov o ochrane osobnosti aj novelu zákona, podľa ktorej by novinári zodpovedali aj za citáty iných osôb. Novela zákona prešla parlamentom a smeruje na podpis do prezidentského paláca.

„Myslím si, že novinár by za toto nemal brať zodpovednosť, treba to opraviť,“ vyhlásil Kollár. Video Zdroj: TV Pravda

Zmena Občianskeho zákonníka by mohla zasiahnuť do slobody prejavu a posilniť pozície politikov voči médiám. Novinári by mali byť zodpovední aj za výroky iných osôb a neoprávneného zásahu by sa mohli dopustiť aj vtedy, ak by sa spoliehali na hodnovernosť zdroja a neoverili si pravdivosť informácie. Vetrák dostal zmenu do spoločnej správy k návrhu zákona pred dvomi týždňami, počas rokovania parlamentného Ústavnoprávneho výboru.

Najlepším príkladom za všetky je líder OĽaNO a priatelia Igor Matovič. Ten častokrát na tlačových konferenciách operuje s informáciami, ktoré nemá podložené.

Vlani v decembri po nevyslovení dôvery vláde prišiel Matovič s nečakaným obvinením, že šéf Sasky Richard Sulík sa mal dopustiť korupcie. „Mám dôkazy o závažnej korupcii Richarda Sulíka, ktoré zverejním počas predvolebnej kampane,“ povedal líder OĽANO prekvapivo počas tlačovky. Bližšie ale nešpecifikoval, o čo presne ide, a nekonkretizoval, akými dôkazmi disponuje.

Ak by sa nakoniec táto informácia nepotvrdila, novinári by niesli zodpovednosť za Matovičove krivé obvinenie. Podľa Vetráka by taktiež nesmeli zverejňovať doslovné citáty, pokiaľ by si neoverili ich pravdivosť, a to ani v prípade, ak by dali v texte priestor kritizovanej strane.

Zákon ešte môže vetovať prezidentka Zuzana Čaputová, ak tak neurobí, mal by začať platiť v auguste. „Myslím si, že novinár by za toto nemal brať zodpovednosť, treba to opraviť,“ vyhlásil Kollár. Nebolo to podľa neho korektné a bude to treba zmeniť. „Vy nemôžete zodpovedať za to, čo urobí politik. Vy máte priniesť reálnu pravdivú skutočnosť, ktorá sa udiala a sprostredkovať ju občanom. To je vaša úloha,“ zdôraznil.

Ak by novelu zákona prezidentka vrátila do parlamentu, predseda parlamentu bude za to, aby Vetrákov návrh opravili. Spresnil, že do konca funčného obdobia bude už len jedna slávnostná schôdza parlamentu ku dňu Ústavy SR 1. septembra. „Vtedy sa poslanci zídu posledný krát, rozlúčia sa a tam chcem ešte zaradiť prelomenie prípadne vrátenie zákonov pani prezidentkou,“ ozrejmil.

Poslanci tak za zmenu nehlasovali samostatne, ale spolu s ostatnými úpravami. Za zmenu zahlasovalo celkovo 118 poslancov, zo 130 prítomných.

Poslanec Milan Vetrák z OĽaNO presadil, že neoprávneného zásahu sa môžu dopustiť aj tí, ktorí sa spoliehajú na hodnovernosť zdroja informácie a jej pravdivosť si neoverili. Ak zákon nebude vetovať prezidentka Zuzana Čaputová, začne platiť v čase predvolebného súboja pred septembrovými voľbami.

Vetrák zmenu obhajoval tým, že iba spresnil zákon, aby žalobcom, ktorí vyhrali spor o ochranu osobnosti, bolo priznané ospravedlnenie aj v prípadoch, keď šíriteľ nepravdivej informácie čerpal túto informáciu z dôveryhodného zdroja.

Mala by podľa neho riešiť i situácie, keď súdy pri nepreukázaní nemajetkovej ujmy nepriznali ospravedlnenie. Poslanec si myslí, že je to chybný výklad zákona, nemajetková ujma je podľa neho priznávaná ako bonus v prípadoch, keď sa okrem nepravdy preukázala aj ujma.