Kollár neľutuje, že prefackal expriateľku. Spravil by to znova, odstúpiť sa nechystá: Odvolanie mu nehrozí

Spor medzi predsedom parlamentu a lídrom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom a jednou z jeho partneriek Barborou Richterovou trvá dlhé mesiace. Šéf parlamentu nič neľutuje a niekoľkokrát zopakoval, že by to spravil znova každému, kto by ohrozil jeho deti. Demokrati a Smer ho vyzvali, aby odstúpil. Ak tak nespraví, poslanci za Demokratov budú iniciovať návrh na jeho odvolanie. V parlamente by však tento návrh zrejme podporu nemal a odvolanie mu zrejme nehrozí.

Poslanci strán sú zdržanliví najmä kvôli tomu, aký vplyv to bude mať na deti. Ak sám neodstúpi, Demokrati budú iniciovať návrh na odvolanie predsedu parlamentu. Kollár sám odstúpiť nemieni, prípadnému odvolávaniu je však pripravený čeliť.

Kollár sa neospravedlní a neodstúpi Video Boris Kollár v reakcii uviedol, že by expriateľku prefackal znova, ak by niečo hrozilo jeho dieťaťu. / Zdroj: TV Pravda

Kollárovo priznanie je dostatočným dôvodom na odchod aj podľa Smeru. Ústava, ako aj zákon o rokovacom poriadku Národnej rady predpokladajú len možnosť odvolania predsedu Národnej rady, nie jeho demisiu.

Podľa politológa Jozefa Lenča z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je to „nechutný“ spor a Sme rodine to uškodí politicky. Kollár by podľa neho mal urobiť to gesto a odísť. Podľa odborníkov je legitimizovanie akéhokoľvek násilia pod akoukoľvek zámienkou neprijateľné. Incident sa odohral v Miami v roku 2012.

Určite neodstúpim

Kým Richterová venovala Kollárovi desiatky nenávistných statusov a kauzu intenzívne riešil bulvár, Kollár mlčal. Len hodinu a pol po vyhlásení prezidentky Zuzany Čaputovej sa rozhodol reagovať. Priznal, že Richterovej dal „pár faciek“. Kollárova expriateľka to odmieta a tvrdí, že ju zbil do bezvedomia, že ju dal sledovať a že sa bojí o svoj život.

Kollár o kauze Richterová Video Je to politická hra opozície s cieľom zničiť nás / Zdroj: TV Pravda

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina sa k incidentu vyjadril prvýkrát v utorok poobede hodinu a pol po tom, čo prezidentka Zuzana Čaputová oznámila rozhodnutie nekandidovať. V stredu sa pred kamery postavil dvakrát. Zopakoval, že neľutuje to, čo sa stalo a spravil by to znova. „Určite nebudem kvôli môjmu rozhodnutiu spred 12 rokov odstupovať,“ povedal šéf Sme rodina rázne.

Bránil sa tým, že ublížila ich synovi, ktorého mala prehodiť cez celú obývačku. „Najprv sme ratovali to decko. Keď sme videli, že žije, tak som mal zatemnenie. Áno, vybehol som po nej a dostala pár faciek,“ hovoril emotívny Kollár na tlačovke v utorok s tým, že to spravil len raz.

Deň nato uviedol, že by to urobil aj dnes, aj zajtra, aj v budúcnosti. „Keď ktokoľvek siahne rukou na moje dieťa alebo bude chcieť nejakým spôsobom poškodiť zdravie alebo život môjho dieťaťa, zachovám sa rovnako, za toto sa nebudem ani ospravedlňovať, ani odstupovať,“ zdôraznil.

Podľa jeho slov neobhajuje násilie, obhajuje práva detí. „Vy obhajujete útok na dieťa? Keby som vtedy v USA zavolal políciu, tak Barboru Richterovú nevidíme dodnes. Pravdepodobne by skončila vo väzení za pokus o zabitie dieťaťa,“ uviedol. Políciu vraj vtedy nezavolal preto, lebo nechcel, aby jeho dieťa prišlo o matku. Podľa jeho slov bol vtedy len „podnikateľom z Bratislavy“ a nepohyboval sa v politike.

Krajniak o Kollárovej kauze Video Krajniak sa zastal Kollára: Aj ja by som urobil všetko na ochranu dieťaťa / Zdroj: TV Pravda

K incidentu sa vyjadril po tom, čo všetkých 150 poslancov dostalo list, v ktorom Richterová uviedla, že ju sledujú a má vážne obavy o svoj život. V liste poslancom jeho expriateľka vyjadrila obavy o svoj život. Podľa nej ju od 1. júna sledujú cudzie autá, uviedla štyri ŠPZ a opis osoby, ktorá ju má sledovať. Údajne za tým môže byť Slovenská informačná služba (SIS). Kollár poznamenal, že sa tým pokojne môže zaoberať aj kontrolný parlamentný výbor.

Jeden príbeh, dve verzie, trpia deti

Šéf parlamentu odmieta, že by ju dal sledovať tajnou službou. V liste okrem toho jeho expartnerka opísala, že ju mal zbiť do bezvedomia a odmieta Kollárove vyjadrenia. Richterová poslancov upovedomila, že dala podnet aj na Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS a rovnako na Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť.

Richterová odmieta Kollárove tvrdenia Video Richterová tvrdí, že sa bojí o život a Kollár ju zbil do bezvedomia / Zdroj: FB/Barbora Richterová

O pár hodín reagovala Richterová na Kollárove slová na sociálnej sieti Facebook prostredníctvom videa. Trvá na tom, že každé jedno slovo, ktoré o incidente doteraz povedala, je pravdivé.

V liste opisuje aj to, že ju mal Kollár zbiť do bezvedomia. „Boris Kollár poslal svoju mamu aj s naším synom do vedľajšej miestnosti a z ničoho nič sa začal správať veľmi agresívne a začal ma biť fackami a neustále mi opakoval, že mu nebudem hovoriť, ako sa má správať k nášmu synovi a mám ho poslúchať,“ píše Richterová.

Čítajte viac Kollár priznal, že vyfackal Richterovú. Ich syna mala prehodiť cez obývačku, expriateľka to odmieta

Kollár ju mal potom dobehnúť a biť ďalej, až kým neodpadla. „Následne som sa prebrala z bezvedomia, ale to už boli pri mne Patrícia a Robo Vittekovci, ktorí boli u nás ubytovaní,“ píše ďalej v liste. Patrícia Vitteková je speváčka a manželka Roberta Vitteka, bývalého futbalového reprezentanta. Kollár toto obvinenie odmieta. „Hodila môjho syna a mohla ho zabiť, malý ešte nevedel chodiť. Keby tam nebola taburetka, tak ho zabije. To dieťa by dneska už nežilo,“ opísal.

Vittekovú si pozval ako svedkyňu na tlačovku. Tá mu dala za pravdu a opísala ho ako dobrého otca. Podľa Vittekovej boli s bývalým manželom vo vile v Miami svedkami viacerých scén zo žiarlivosti, ktoré vyústili do hádky. „Áno, dal jej vtedy pár faciek, ale tie by som jej dala aj ja,“ povedala Vitteková. O desať rokov po tomto incidente mali spolu Kollár a Richterová ďalšieho syna.

Raši: Zbiť ženu nie je normálne Video Zdroj: TV Pravda

Okrem toho sa však v minulosti spomínal aj incident s Petrou Krištúfkovou, ktorý vytiahol pred rokmi Marian Kočner, ale aj incident s Monikou Péter, ktorú mal napadnúť počas dovolenky na Kube. Kollár najprv vyvalil oči a potom odkázal novinárov na spomínané ženy, ktoré sú aktuálne poslankyňami Sme rodina v parlamente.

„Nepýtajte sa mňa, pýtajte sa ich,“ uviedol. Keď sa novinári snažili dobehnúť Krištúfkovú, odišla a k veci sa odmietla vyjadriť. „Nie je normálne biť ženy. Ale viete, čo je nenormálne? Hodiť vlastné dieťa a ohroziť ho na živote,“ dodal Kollár.

Poslanci sa ho zrejme pokúsia odvolať, no odvolanie mu nehrozí

Po chodbách parlamentu sa okamžite začalo hovoriť o možnom návrhu na jeho odvolanie. Poslanci však v tomto boli zdržanliví. Hovorili o tom, že ide o osobnú vec Borisa Kollára a len on má právo vyvodiť zodpovednosť. Odvolanie mu však nehrozí, návrh by nemal vzhľadom na doterajšie vyjadrenia poslancov dostatočnú podporu.

Bittó Cigániková nechce na kauze parazitovať Video Aj keď je pred voľbami, Bittó Cigániková nechce kauzu kvôli deťom rozmazávať. V pléne by sa pri odvolávaní objavila len ďalšia špina. Aj ona si myslí, že je to politická hra.

Na odstúpenie ho vyzvali zatiaľ len Demokrati a Smer. „Smer-SSD nie je sudcom okolností prípadu, ale toto priznanie je dostatočným dôvodom, aby Boris Kollár sám odišiel z funkcie predsedu parlamentu,“ reagovala strana. „Pán Kollár, ženy sa nebijú. Nikdy!“ povedala na tlačovke Andrea Letanovská zo strany Demokrati. „Ak je pán Kollár schopný ‘chlapského gesta’ a priznal, že zbil ženu, predpokladáme, že bude schopný aj ďalšieho chlapského gesta, teda odstúpenia,“ dodala s tým, že pokiaľ Kollár z funkcie neodstúpi, poslankyne strany budú iniciovať jeho odvolanie.

Demokratky vyzvali Kollára, aby odstúpil a odišiel z politiky Video Zdroj: TV Pravda

Ostatní boli zdržanlivejší. Líder OĽaNO niekoľkokrát zopakoval, že chlapi by nikdy nemali biť ženy. „To je môj názor a urobte si uzáver, aký chcete,“ uviedol s tým, že k návrhu sa vyjadrí, až keď príde. Násilie v akejkoľvek forme odsúdil aj premiér Ľudovít Ódor. „Každé domáce násilie je pre mňa absolútne neprijateľné,“ uviedol. Hlas nebude politicky zneužívať osobné problémy, ktorým predseda parlamentu čelí. „Pripomína však, že v minulosti odstupovali čelní predstavitelia parlamentu aj v prípade menších osobných káuz,“ uviedla strana v stanovisku.

Poslanec Hlasu dodal, že mu je nepríjemné, čo sa v parlamente rieši. „Neviem, čo je pravda a čo nie. Z hľadiska výkonu jeho funkcie neviem, čo mu chce vytknúť návrh na jeho odvolanie, ktorý príde,“ uviedol s tým, že ide o morálno-etický problém, a nie problém spojený s výkonom funkcie. Exminister práce Milan Krajniak sa svojho lídra zastal.

„Ak by sa mne stalo niečo podobné, urobil by som všetko preto, aby som ochránil zdravie a život nášho dieťaťa, a to by bola pre mňa absolútna priorita,“ vyjadril sa Krajniak. Na to, či by použil facky, neodpovedal.

Matovič: Chlapi by nemali biť ženy Video Zdroj: TV Pravda

Podľa poslankyne Sasky Jany Bittó Cigánikovej „nie je o čom“ a liberáli akékoľvek násilie odsudzujú. „Na niečo také sa nedá nájsť ospravedlnenie. Na druhej strane chcem povedať, uvedomme si, že sú tam dve maloleté deti, ktoré si budú čítať o ocovi a mamine. Berme na nich ohľad.“ Na margo prípadného návrhu na odvolanie uviedla, že na tomto „nechce parazitovať“, aj keď je pred voľbami.

Iniciovať odvolanie liberáli nebudú. „Aby sme sa v tom ešte viac rýpali? Vôbec na to nemám chuť. To je štýl Romany Tabak, že rýchlo urobme ešte niekomu zle, aj keď je to neospravedlni­teľné,“ dodala s tým, že je to podľa nej politické divadlo.

Kollárovi to v kampani uškodí

Ústava, ako aj zákon o rokovacom poriadku Národnej rady predpokladajú len možnosť odvolania predsedu Národnej rady, nie jeho demisiu. „Postup by preto mal byť taký, že Národná rada najskôr z funkcie svojho predsedu odvolá Kollára a následne zvolí nového predsedu. Návrh na odvolanie súčasného predsedu aj návrh na voľbu nového predsedu môžu predložiť akíkoľvek poslanci Národnej rady, takže to bude vec politickej dohody, kto by sa mohol stať novým predsedom,“ vysvetlil pre Pravdu ústavný právnik Marek Domin.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda boris kollár Predseda parlamentu Boris Kollár reaguje na obvinenia bývalej partnerky a matky jeho dvoch synov Barbory Richterovej. Odstúpiť z čela Národnej rady odmieta.

Aj Kollár tvrdí, že ide len o obyčajnú kampaň, v ktorej sa ho snažia očierniť. Najprv nechcel povedať, „odkiaľ vietor fúka“. Neskôr však priznal, že za tým môže byť jeho menovec Zoroslav Kollár. Richterová odmieta, že by bol súčasťou akejkoľvek politickej kampane voči Sme rodine. „Boris Kollár klame,“ dodala s tým, že všetko sa dialo preto, lebo odmietla Kollárov tlak, aby išla na potrat.

Podľa sociológa Dominika Želinského sa o tomto spore fakticky nevie veľa. „Treba však jednoznačne povedať, že legitimizovať partnerské násilie pod akoukoľvek zámienkou a v akejkoľvek podobe je absolútne a hlboko neprijateľné. V spoločnosti sa tým formuje nebezpečný precedens,“ uviedol pre Pravdu. „Z morálneho hľadiska je pre mňa nepochopiteľné, že Boris Kollár po tom, čo sa verejne priznal k „pár fackám“ svojej partnerke, môže pokračovať v politickom a vo verejnom živote,“ dodal.

Ódor: Domáce násilie odsudzujem Video

Podľa politológa Lenča ide o „nechutný a nedôstojný spor“, ktorý však do istej miery podčiarkuje aktuálny stav slovenskej politiky a spoločnosti. „Ak sa súčasťou politiky stávajú tí, ktorí boli donedávna hviezdami „smotánky“ a pravidelne sa objavovali na stránkach bulváru, je do istej miery očakávateľné, že sa bulvár stane súčasťou politiky. Boris Kollár je človekom z bulváru a bulvár si ho našiel aj v jeho politickej funkcii,“ okomentoval.

Kollárovi a jeho hnutiu môže najmä krátko pred voľbami táto kauza uškodiť. „Ak by to nemalo byť ohrozením jeho politickej kariéry a jeho strany, nemal by celý spor v podstate zmysel. Dôvodom, prečo mu to môže poškodiť je to, že priamo útočí na podstatu Kollárovho politického imidžu – človeka, otca, ktorý pomáha, ktorý sa stará o deti,“ uviedol Lenč.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda boris kollár Predseda parlamentu Boris Kollár reaguje na obvinenia bývalej partnerky a matky jeho dvoch synov Barbory Richterovej. Odstúpiť z čela Národnej rady odmieta.

„Robí z neho človeka, ktorý sa nestará o deti, žije „nenormálny“ život a v konečnom dôsledku sa dopúšťa domáceho násilia. Všetko v príkrom rozpore s ideou strany, ktorá chce osloviť konzervatívneho voliča, ktorý chce, aby sa oňho starala „normálna“ strana a „normálni“ politici,“ hovorí politológ.

Voličské jadro Sme rodina je len okolo štyroch percent a súčasnú voličskú základňu strany tvoria väčšinou ženy. „Takže obraz Borisa Kollára, ktorý bije jednu z matiek svojich detí a o dieťati sa vyjadruje ako o „decku“, môže vo výsledku spôsobiť, že sa jeho hnutie nedostane do parlamentu,“ dodal.