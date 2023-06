Do boja o nástupcu Čaputovej sa môžu zapojiť silné mená. Kto z nich je už teraz favoritom?

Vypočujte si podcast s exministrom Ivanom Korčokom, sociológom Michalom Vašečkom a politológom Tomášom Koziakom: ****

Po vyhlásení prezidentky Zuzany Čaputovej, že sa o funkciu nebude znovu uchádzať, sa okamžite začalo špekulovať o jej možnom nástupcovi. Predpokladaný termín prezidentských volieb – apríl 2024 – je síce na prvý pohľad ešte ďaleko, ak ale chcú byť potenciálni kandidáti úspešní, mali by sa už pripravovať na kampaň. Zatiaľ však svoje jasné „áno“ kandidatúre nepovedal ani jeden z nich.

Mesiace sa špekuluje o exministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi, ktorý by bol aj podľa bookmakerov stávkových kancelárii v súboji o funkciu hlavy štátu favoritom. Po prezidentkinom ozname hovorí, že sa tým zmenila situácia a kandidatúru zvažuje. „Potrebujem však ešte čas na rozmyslenie a myslím si, že ešte sa nie je kam ponáhľať. Momentálne nás čakajú predčasné voľby,“ hovorí Ivan Korčok s tým, že sa do kampane príliš nechce zapájať.

Všetky signály nasvedčujú tomu, že Ivan Korčok kandidovať bude, hovorí sociológ Michal Vašečka. V takom prípade by to ale podľa neho mal Korčok zverejniť čo najskôr. „Ak to myslí vážne, musí to urobiť ešte pred parlamentnými voľbami,“ tvrdí Vašečka. „Jeho kandidatúra sa všeobecne očakáva a taktizovanie z jeho strany by sa nemuselo stretnúť s pochopením u verejnej mienky,“ dodáva politológ z Vysokej školy medzinárodného podnikania v Prešove Tomáš Koziak.

O tom, že kandidatúru zvažujú, otvorene hovoria aj vedec Robert Mistrík a bývalý minister zahraničných vecí Ján Kubiš. V kuloároch sa špekuluje aj o expolitikovi a diplomatovi Petrovi Weissovi. Kto z nich by bol najsilnejším konkurentom Korčokovi? Pre aký typ voliča by mohli byť zaujímaví? Môže výrazne kartami zamiešať aj niekto úplne nový, o ktorom dnes ešte ani netušíme? A nie je téma prezidentských volieb, v období troch mesiacov pred tými parlamentnými predčasná? Vypočujte si v podcaste denníka Pravda.

