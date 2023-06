Boli zlatou baňou, dnes sú ako trest. Štát chce na IT tendroch šetriť, firmy strácajú záujem

Ministerstvo spravodlivosti už rok nevie zaobstarať dodávateľa na nový informačný systém obchodného registra, hoci ide o mnohomiliónovú zákazku. Podľa rezortu problémy spôsobujú samotní uchádzači. Predstavitelia IT firiem však tvrdia, že dodávať služby pre štát prestáva byť atraktívne.

Rezort justície pred rokom vyhlásil súťaž na nový informačný systém obchodného registra. Ide o štátnu zákazku v hodnote 11,5 milióna eur bez DPH. Rezort označil projekt za mimoriadne dôležitý: nový IT systém by mal pokryť legislatívne zmeny súvisiace so službami obchodného registra, zjednodušiť pre podnikateľov elektronické podania, aj zrýchliť či zautomatizovať jednotlivé konania.

Sumu zákazky rezort stanovil na základe znaleckého posudku, ktorý vychádza z analýzy nákladov a prínosov odsúhlasenej Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP). Napriek mnohomiliónovej cene ministerstvo za uplynulý rok nenašlo firmu, ktorá by dodala pre štát nový informačný systém.

Problémovy tender

Lehoty na predkladanie ponúk musel rezort predlžovať osemkrát, v polovici apríla sa nakoniec podarilo ju uzavrieť. “Do súťaže predložilo ponuku deväť uchádzačov a v súčasnosti prebieha vyhodnocovanie,” uviedlo tlačové oddelenie ministerstva.

Podľa rezortu justície bolo hlavným problémom tejto zákazky nepochopenie zo strany súťažiacich firiem. “Uchádzači opakovane žiadali vysvetlenia, podávali žiadosti o nápravu a vznášali aj námietky na Úrad pre verejné obstarávanie. Nakoniec sme dokumentáciu k tendru prepísali, potom už bolo otázok menej,” uviedlo ministerstvo. Vyhodnocovanie ponúk plánuje ukončiť do mesiaca, avšak nevedno kedy nakoniec zazmluvní dodávateľa a kedy sa začne pracovať na tvorbe nového informačného systému.

Ministerstvo spravodlivosti vo svojom stanovisku tiež zdôrazňuje, že konanie firiem niekedy zbytočne predlžuje proces obstarávania. “Bolo by vhodné zamyslieť sa, aby sme zabránili dlhodobému podávaniu žiadostí o nápravu a námietok vždy z iných dôvodov. Nech uchádzač šancu na opravný prostriedok má, ale nech ho využije vždy v celej šírke na jeden raz,” uviedol rezort s tým, že vyrovnanie s troma námietkami predĺžilo tender až o pol roka.

Klesá záujem

Štátne IT zákazky verejnosť vníma skôr ako finančne prospešný biznis. Tento dojem sčasti vybudovali aj medializované informácie z kauzy Mýtnik. Z nej totiž vyplýva, že mnohé IT tendre v minulosti boli predražené a niektoré firmy z nich profitovali.

Prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš tvrdí, že dnešná realita vyzerá presne naopak. Na júnovej konferencii Jarná ITAPA upozornil, že príjmy z IT zákaziek stagnujú. Narastá počet tendrov, stúpa administratívna zaťaž, no na konci firma príde k rovnakým peniazom ako v minulosti, uviedol.

Problémom má byť aj klesajúca konkurencia, keďže sa do tendrov zapája menej uchádzačov. Zákazky tak častejšie dostavajú veľkí hráči, ktorí dokážu finančne zvládnuť proces verejného obstarávania a majú dostatočné kapacity na riešenie byrokracie.

Ďalšou prekážkou má byť aj fakt, že firmy často majú dodať riešenie, pre ktoré ešte nebola vyvinutá technická infraštruktúra. Teda napríklad vytvoriť nástroj, ktorý sa má pripájať na ďalšie štátne informačné systémy, ktoré však ešte nie sú dokončené. Prácu sťažuje aj chýbajúca legislatíva pre nové systémy či zlá koordinácia postupov medzi ministerstvami. Štát dopláca na nepriaznivé podmienky pre dodávateľov tým, že o súťaže potom nie je záujem, doplnil.

Sľub sa nenaplnil

Štát avizuje zefektívnenie verejného obstarávania v IT už dlhší čas. Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) hneď po voľbách 2020 v programovom vyhlásení (PVV) sľubovala zavedenie inovatívnych foriem nákupu v IT, aby tým podporila konkurenciu podľa vzoru krajín, ktoré sú lídrami informatizácie. Prispieť k tomu malo aj rozbehnutie štátnej spoločnosti Slovensko IT.

Požadovanú zmenu tento krok pravdepodobne nepriniesol, lebo veta o inovatívnych nákupoch v IT sa v tom istom znení presunula do programu ďalšej vlády, na čele ktorej stál Eduard Heger (Demokrati). Následne sa sľub presunul do PVV kabinetu ministrov pod vedením Ľudovíta Ódora.

Schopnosť štátu verejne obstarávať sa v posledných rokoch nezlepšila, potvrdzujú zástupcovia IT firiem. V ITOS kritizujú, že jediným široko používaným kritériom pri hodnotení ponúk je cena. Preto na trhu vznikajú predátorské praktiky, keď časť firiem svoje práce ponúka za polovičnú cenu a tak uspeje v tendroch. Jedenásť firiem takýmto postupom získalo dokopy 900 IT zákaziek a otázne je, či ich dokážu dokončiť, upozornil Fitoš.

Hodnota versus cena

Šéf ITAS preto navrhuje v obstarávaní dodávateľov IT projektov zohľadniť rôzne postupy pre rozličné časti zákazky a tiež využívať kritériá, zamerané na nájdenie ponuky na základe najlepšej hodnoty za peniaze.

Úrady, naopak, výber podľa ceny obhajujú. Ministerstvo spravodlivosti napríklad uviedlo, že pri IT zákazkách sa zväčša riadi cenou. “Toto je podľa nášho názoru spôsobené zložitým procesom pri iných typoch obstarávaní s mnohými rizikami,” informoval rezort.

ÚHP a ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) trvajú na tom, že štát má pri IT hospodáriť efektívne a úsporne. Úrad preto niekoľkými krokmi spravil rozsiahlu analýzu nákupov v sfére informatizácie a na jeho základe spracovali takzvaný referenčný cenník IT služieb. Ten stanovuje odporučené sadzby prác podľa jednotlivých profesií, ktorými sa obstarávatelia môžu riadiť pri zadávaní zákazky.

Väčšinu nákladov IT projektov tvorí práve práca expertov, zdôrazňuje ÚHP. Nižšie sadzby znamenajú nižšie náklady na projekt a tie sú kľúčové na dosiahnutie hodnoty za peniaze. “Potenciálni dodávatelia nie sú počas konzultácií s objednávateľmi motivovaní poskytnúť najlepšiu cenovú ponuku,” uvádza sa v analýze s tým, že celková cena projektu tak môže byť nadhodnotená.

Podľa Fitoša z ITAS takýto postup prispieva k tomu, že vzťah medzi obstarávateľom a dodávateľom prestáva byť partnerský. “Časť súťaže je nastavená tak, že sú predpísané človekodni a súťažia sa len sadzby. To neprispieva k vytvoreniu inovačných riešení a vyzerá ako “prosím si fľašu koňaku a rozpíšte mi to na minerálky,” podotkol odborník.