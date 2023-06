Prostitútky so svedomím, handry a sluhovia Penty. OĽaNO a priatelia sa vadia s Bittó Cigánikovou

V parlamente rozdúchal vášne medzi hnutím OĽaNO a priatelia a stranou Saska zákon, ktorý dvojnásobne zvyšuje mieru povoleného zisku zdravotných poisťovní. Hnutiu obyčajných prekáža, že by si mohla finančná skupina Penta cez svoju zdravotnú poisťovňu Dôvera vyplácať vyšší zisk, ktorý podľa hnutia patrí občanom, pacientom.

Ústrednými postavami sporu sa stala predkladateľka zákona poslankyňa Jana Bittó Cigániková (Saska) a expremiér Igor Matovič (OĽaNO). Práve prvá spomínaná sa aktuálne novelou zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou snaží o zvýšenie zisku zdravotných poisťovní.

Prudká hádka Kuriaka (OĽaNO) a Cigánikovej (SaS) v parlamente Video

Expremiér a exminister financií vo štvrtok označil Jaroslava Haščáka za súkromného priateľa šéfa liberálov Richarda Sulíka aj Bittó Cigánikovej.

Bývalá šéfka zdravotníckeho výboru však dnes chce, aby sa zisk zdravotných poisťovní zdvojnásobil. Takisto navrhuje upraviť reguláciu zisku tak, aby sa odvíjal od toho, či poisťovne dosahujú určité kritériá kvality. Tie majú reflektovať „najmä kľúčové priority štátnej zdravotnej politiky a budú stanovované tak, aby pokrývali najpálčivejšie problémy slovenského zdravotníctva a pacientov“. Hoci sa zvýšenie zisku o jedno percento javí ako málo, v skutočnosti ide o milióny eur. Poslanecký návrh by umožnili zdravotným poisťovniam zvýšiť si zisky približne o 70 miliónov eur zo siedmich miliárd eur príjmov plánovaných na rok 2023.

Sprvu sa zdalo, že novela nezíska potrebnú podporu. Nakoniec sa zákon dostal pred druhé čítanie a parlament bude na aktuálnej schôdzi hlasovať o jeho definitívnom schválení.

Zákon pretláča nečakaná koalícia Sasky, Sme rodiny a Smeru. Nechýbajú ani poslanci Hlasu. Najsilnejšiu opozíciu proti nim predstavujú obyčajní. „Slúžite zlodejom ktorí drancujú zdravotníctvo. Mnohí chorí ľudia na hrane života a smrti nemajú lieky,“ nahneval sa poslanec obyčajných Milan Kuriak.

Potom začal rozprávať príbeh svojho 52-ročného švagra, ktorý podľa jeho slov bojuje o život. Následne trasúcim sa hlasom dodal, že rodina zháňa 20-tisíc eur na liečbu v zahraničí. „A vy slúžite bande,“ zakričal a vypli mu mikrofón, no hádka v pléne Národnej rady medzi Bittó Cigánikovou a Kuriakom pokračovala.

„Môžete sa hanbiť, ide o životy ľudí. Ste handry, koľko ľudí zomrelo,“ kričal Kuriak. Bittó Cigániková mu oponovala, že aj nominanti OĽaNO sú spoluzodpovední. Celému výjavu sa z balkóna prizerali deti zo základnej školy v Malackách.

Poslanec Igor Matovič (OĽaNO a priatelia) v pléne parlamentu nazval Bittó Cigánikovú a jej domácu stranu „prostitútkami so svedomím“. Bývalý minister financií a predseda vlády vystúpil v rozprave k novele zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa Sasky. Matovič tvrdí, že na základe tohto zákona by mohla finančná skupina dvakrát viac okrádať chorých ľudí.

„Ty robíš špinavú robotu (Bittó Cigániková, pozn. red) a nehanbíš sa za to brať prachy. Môžete sa hanbiť aj vy všetci ostatní kolegovia v SaS… Ste obyčajné prostitútky so svedomím v SaS, keď ste takto schopní predať chorých ľudí,“ hneval sa Matovič. V závere vystúpenia uviedol, že na mieste Bittó Cigánikovej by dnes odišiel z parlamentu a v živote sa k nemu nepriblížil na päť kilometrov. „Skorumpovaná poslankyňa, ktorá berie úplatky. Môžeš sa hanbiť, že si korunovaná slúžka mafie," uzavrel.

Predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí apelovali na poslancov parlamentu, aby novelu v druhom čítaní nepodporili. „Je tam nie len problém zvýšenia zisku, ale je tam zároveň aj problém, že nie je zadefinované, koľko má ísť do zdravotnej starostlivosti financií, čo umožňuje ďalšie rôzne účtovné triky, s ktorými nám odchádzajú zo zdravotného systému ďalšie financie,“ skonštatoval Krajčí.