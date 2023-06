Heger pre Pravdu: Neúspech si nepripúšťame, čaká nás ešte veľa práce

Heger pre Pravdu: Neúspech si nepripúšťame Video Zdroj: TV Pravda

Vo štvrtok ste predstavili Andreu Letanovskú ako líderku kandidátky. Aktuálne sa Demokrati v prieskumoch pohybujú na úrovni troch až štyroch percent, myslíte si, že vám tento krok pomôže prejsť cez päť percentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu?

Pre nás je dôležité, aby sme občanom odkomunikovali našu ponuku. Celoživotný príbeh Andrei Letanovskej to najlepšie stelesňuje. Odborná, zodpovedná a nesebecká politika a pomoc ľuďom. Verím, že občania budú aj vďaka jej celoživotnému príbehu vidieť naše hodnoty. Sme stále mladou značkou, mnohí ľudia v regiónoch nevedia, že strana Demokrati vznikla. Našou úlohou je v kampani ukázať, že sme tu a kto sme. Verím, že Andrea Letanovská bude vedieť ľudí osloviť.

Celoživotný príbeh mal za sebou aj prezident Andrej Kiska a ďalší, ktorí sú omnoho poznateľnejší. V čom bude pani Letanovská iná?

Aby ste mi nerozumeli zle. Neznamená to, že bude na to sama, práve naopak. Chceme ukázať, že sme tím, že sme štandardnou stranou. Máme tam skúsených ministrov a ďalšie veľmi silné mená. Keď sa nám toto podarí odkomunikovať, ľudia budú vidieť, že sa na nás môžu spoľahnúť. Na jednej strane máme zodpovednú odbornú ponuku, ale máme aj skúsenosť z vládnutia v tých najväčších krízach, aké Slovensko v novodobej histórii zažilo.

Nemyslíte si, že to, že ste boli vo vláde, vám bude na škodu? Ľudia predsa len vnímajú hádky, pád vlády.

Ja som to povedal jasne. Tie dobré veci, ktoré sme urobili pre ľudí boli prekryté hádkami. Slovensko, ako jediná krajina v energetickej kríze nezdražela ceny elektriny pre domácnosti. Uchránili sme domácnosti od zdražovania elektrickej energie, ale bolo to prekryté hádkami koaličných partnerov, a to je smutné. Budúca vláda má byť podľa nás reformná, mala by prinášať riešenia pre ľudí a mala by byť aj pokojná.

To vás najbližšie dva mesiace čaká ešte dosť práce. Aký je váš plán?

No veľmi veľa práce. Plán sa volá kampaň. Chystáme sa do regiónov, medzi ľudí, komunikovať s nimi a načúvať si. O tom kampaň je. My sme na to pripravení a tešíme sa na to.

Zsolt Simon vám a strane Modrí, Most – Híd ponúkol miesta na kandidátke. Rokujete ešte o nejakom spájaní?

Nebudem to komentovať, škodí to. Treba rokovať za zatvorenými dverami a až potom oznamovať výsledky. Nechcem nič verejne odkazovať, myslím si, že je to kontraproduktívne.

Ak sa náhodou stane, že sa nedostanete do parlamentu, tak čo potom? Oddýchnete si?

Andrea Letanovská by odpovedala, že keby s takýmto nastavením išla do operácie, kedy musí zachrániť človeka, tak by nemala veľkú šancu ho zachrániť. Sme odhodlaní a neúspech si nepripúšťame. Máme čo občanom ponúknuť.