K.O. pre Kollára? Prípad rieši NAKA, autá mohli patriť aj SIS. Šéf NR SR sledovanie odmieta, Demokrati ho chcú odvolávať

Rozruch okolo kauzy šéfa parlamentu a hnutia Sme rodina Borisa Kollára neustáva. Jeho expriateľka Barbora Richterová na neho podala trestné oznámenie. NAKA potvrdila, že sa prípadom zaoberá a okrem iného bude riešiť aj údajné sledovanie prostredníctvom Slovenskej informačnej služby (SIS), ktoré mal podľa Richterovej nariadiť práve Kollár. Celý prípad je v utajenom režime. Predseda parlamentu odmieta, že by ju dal sledovať. V parlamente sa okrem toho chystá jeho odvolanie. Bude to pre Kollára a jeho hnutie knokaut?

Kollár doteraz mlčal, no list jeho bývalej poslancom, trestné oznámenie a opis bitky v Spojených štátoch rozvíril vody. A tak už tretí deň pred novinármi vysvetľuje svoje konanie. Na odstúpenie ho vyzvala už aj strana Progresívne Slovensko (PS). Demokrati pripravujú návrh na odvolanie.

Prípad je v utajovanom režime

To, že NAKA sa zaoberá prípadom Kollárovej zbitej expartnerky potvrdil aj policajný prezident Štefan Hamran. „Tento prípad sme si nemohli nevšimnúť,“ povedal v Rádiu Expres s tým, že trestné oznámenie podala Richterová a NAKA vyšetruje podozrenie zo skutku ublíženia na zdraví. „Budeme vyšetrovať aj podozrenia zo zneužívania štátnej moci na súkromné účely,“ povedal.

Na polícii sa podľa neho podarilo zadokumentovať evidenčné čísla áut, ktoré údajne sledovali Kollárovu expartnerku. Tieto evidenčné čísla však v policajnej databáze neevidujú, čo znamená, že autá môžu využívať služby na úseku boja proti terorizmu alebo aj informačná služba. Či tajná služba sledovala Richterovú, však Hamran nepotvrdil. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová pre Pravdu potvrdila, že na NAKA bolo doručené trestné oznámenie.

K ďalšiemu postupu sa nie je možné vyjadriť. „Polícia postupuje vždy v zmysle zákona a v intenciách platnej právnej úpravy, avšak nakoľko je táto problematika v utajovanom režime, nie sme oprávnení o nej poskytovať žiadne informácie,“ dodala pre Pravdu.

Kollár v reakcii na trestné oznámenie povedal, že nikdy nekontaktoval SIS, aby sledovala Richterovú. „Nepotrebujem sledovať Barboru Richterovú, viem, kde býva. Kúpil som jej rodinný dom s bazénom,“ povedal s tým, že nepotrebuje prostredníctvom tajnej služby zisťovať, kde chodí jeho syn do školy alebo kam chodí expriateľka nakupovať.

„Na toto nepotrebujem SIS. Vítam, že pán policajný prezident sa tejto veci venuje. Nech podrobne zistí, o aké autá ide, aké majú zameranie a aké je poslanie týchto áut,“ reagoval. Kollár verí, že prípad vyšetria podrobne a polícia sa bude zaoberať aj tým, kto za touto kauzou stojí a ako prišla Richterová k značkám áut. „A že to neboli len ŠPZ hlúpo odpísané na parkovisku SIS,“ povedal Kollár.

Nenajal si ani súkromného detektíva. „Nepotrebujem o nej žiadnu informáciu. Fungoval som s ňou 12 rokov. Viem, kde býva a čo robí,“ uviedol. Markíze sa mal ozvať Tomáš Rajecký, ktorý hovorí o tom, že vyfackal aj inú partnerku.

Kollár tvrdí, že je to nezmysel a Rajecký mal spoločný biznis so Zoroslavom Kollárom, ktorého Kollár označil ako človeka, ktorý by mohol za celou kauzou stáť. „Je to jeho podržtaška. Tento človek koná na príkaz Zora Kollára,“ dodal. V súvislosti s SIS mali lídri viacerých strán problém s vedením, ktoré malo viackrát zlyhať. Pred Michalom Aláčom šéfoval SIS Vladimír Pčolinský, brat podpredsedu parlamentu zo Sme rodina Petra Pčolinského. Aj Aláča nominovalo Kollárovo hnutie.

Demokrati ho chcú odvolávať

Kollár o spore s Richterovou hovoril na tlačových konferenciách, kde okrem iného priznal, že ju pred dvanástimi rokmi udrel po tom, čo ohrozila ich dieťa. Zároveň odmietol Richterovej obvinenia, za ktorými vidí kampaň na jeho očiernenie. Trvá na tom, že v záujme ochrany dieťaťa konal správne. Zopakoval, že neľutuje to, čo sa stalo a spravil by to znova. „Určite nebudem kvôli môjmu rozhodnutiu spred 12 rokov odstupovať,“ povedal šéf Sme rodina rázne. Na odstúpenie z funkcie ho zatiaľ vyzvali Demokrati a Smer.

Vo štvrtok sa k výzve na odvolanie aj kvôli tomu, že sa prípadom zaoberá NAKA, pridalo Progresívne Slovensko. „PS preto žiada odchod Borisa Kollára z postu predsedu Národnej rady SR a dôkladné a nezávislé vyšetrenie všetkých podozrení,“ uviedla strana.

Poslankyne za Demokratov na čele s Andreou Letanovskou včera adresovali Kollárovi výzvu, aby odstúpil. Ten to však odmieta. Budú Demokrati spolu s ďalšími iniciovať návrh na jeho odvolanie? „Áno, naše poslankyne už začali zbierať podpisy. Pokiaľ to gesto neurobí sám a neodstúpi, tak budeme iniciovať jeho odvolanie,“ uviedla pre Pravdu Letanovská.

„Akékoľvek výhovorky neplatia. Fackami sa život nezachraňuje a biť ženy je absolútne neprípustné, bez výnimky. Dnes ide o tvár našej krajiny, keď to dnes tolerujeme u vysoko postaveného ústavného činiteľa, tak zajtra bude každý muž môcť udrieť svoju ženu a nič sa nestane,“ dodala.

Bude to k. o.?

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity Radoslava Štefančíka je Kollárova kauza prejavom úpadku slovenskej politiky a absolútnej dekadencie. „Ale asi sa nemožno čudovať. Najznámejšia fotografia daňového podvodníka Bašternáka je spolu s Borisom Kollárom. A najznámejšia fotografia niektorých bratislavských mafiánov je tiež s Borisom Kollárom. Je hrôza, že takého človeka si ľudia vybrali, aby ich zastupoval v parlamente,“ uviedol.

Kollár má za sebou niekoľko káuz vrátane kauzy s odpísanou diplomovkou, esemeskovania s mladými dievčatami z Čistého dňa, objavil sa na fotke so spomínaným Tomášom Rajeckým, ktorého podmienečne odsúdili za vyzradenie daňového tajomstva týkajúceho sa exprezidenta Andreja Kisku a ďalšie.

Bude toto zlomový moment pre jeho stranu a politickú kariéru? „Niečo mi hovorí, že toto je len začiatok a čoskoro to bude mať pokračovanie. Ak sa teda Kollár nejako nedohodne s človekom, ktorý tieto aktivity riadi,“ myslí si politológ. „Kollár si mal už včera pobaliť veci v Národnej rade a utekať z politiky tak rýchlo, ako sa len dá,“ uviedol.

Štefančík sa zároveň obáva, že to pre neho nemusí nutne znamenať k. o. a u voličov mu prejde, že „on taký proste je“. „Hovorí sa síce, že Kollára volia najmä ženy, pretože obdivujú jeho schopnosť starať sa o rodinu, ale za marketingovým produktom Kollára ako dobrého otca a vzorného opatrovníka svojich konkubín sa môže skrývať niečo, čo nechcem radšej ani pomenovať,“ uviedol.

Štefančík si nemyslí, že jeho argument o tom, že ide len o kampaň, obstojí. „Policajný prezident snáď vie, čo hovorí. Zaujímalo by ma, čo na to Igor Matovič ako hlavný bojovník proti mafii. Má plné ústa mafie, pritom nemožno vylúčiť podozrenie, že správanie jedného politika s mafiánskymi praktikami dlhodobo kryl,“ dodal.