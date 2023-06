Reči politikov o drakonických trestoch pre opitých vodičov? Expert hovorí, čo naozaj môže pomôcť

Alkohol spôsobuje viac dopravných nehôd, ako ukazujú štatistiky zistení u vodičov. Komplexnejšie testovanie vodičov, ktoré by mohlo obmedziť negatívny dopad pitia na dopravné nehody je síce možné, ale naráža na kapacitné limity polície. Najefektívnejšou cestou je prijatie balíka zákonných opatrení na zníženie škôd spôsobených alkoholom ako odporúča OECD, kedy by sa nám 1 euro investované do týchto opatrení vrátilo 16 eurami prínosov. Zníženie škôd spôsobených konzumáciou alkoholu je len jedným z nich.

Okrem zvýšenia kontrol vodičov zo strany polície, je medzi odporúčanými opatreniami napríklad zvýšenie daní na alkohol, úplný zákaz propagácie alkoholu so zameraním na deti cez tradičné aj nové médiá a aj prísnejšia regulácia reklamy na alkohol vo všeobecnosti.

O téme v podcaste denníka Pravda rozpráva hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí a šéf Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.

