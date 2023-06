Kvôli Kollárovej kauze zasadal mimoriadny výbor na kontrolu činnosti SIS. Šéf NR SR je spokojný

Jeho expriateľka Barbora Richterová podala trestné oznámenie. NAKA potvrdila, že sa prípadom zaoberá a okrem iného bude riešiť aj údajné sledovanie prostredníctvom Slovenskej informačnej služby (SIS), ktoré mal podľa Richterovej nariadiť práve Kollár. Celý prípad je v utajenom režime.

Kollár je po výbore spokojný

Kollár na výbor prišiel, lebo chcel vedieť, či to boli autá SIS. „Chcel som stopercentne vedieť, čo sa tam dialo. Dostal som všetky informácie. Budem vás informovať o ďalších krokoch. Ja som spokojný,“ povedal. Nezvažuje svoje odstúpenie? „Prečo by som mal zvažovať, preboha živého,“ dodal pred novinármi.

Šéf parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS Marián Saloň (Smer) uviedol, že sa rozhodol zvolať výbor, aby reagoval na vzniknutý rozruch.

„Poslanci sa pýtali, riaditeľ SIS odpovedal. Výbor skonštatoval, že zobral túto informáciu na vedomie a skonštatoval tiež, že Slovenská informačná služba plne poskytne súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. Keďže sa jedná o živú vec, je veľmi ťažké informovať o tom, o čom sme sa bavili na výbore,“ uviedol Saloň. Dodal, že o Kollárovi nemá pochybnosti. Priblížil, že predseda parlamentu je oprávnený zúčastňovať sa na akomkoľvek rokovaní výboru.

„Vyjadrenie policajného prezidenta bolo nešťastné v tom, že spomenul autá, ktoré neprechádzajú databázou, teda nevieme, o aké vozidlá ide. Z môjho pôsobenia na ministerstve vnútra viem, že táto databáza je v režime utajenia vyhradené, tak tu vzniká otázka, či neporušil zákon o ochrane utajovaných skutočností,“ povedal Saloň. Dodal, že práve preto sa poslanci na výbore o autách nič nedozvedeli.

Odstúpenie predsedu parlamentu považuje Saloň za jeho osobné rozhodnutie. „Dá sa k tomu postaviť chlapsky,“ myslí si Saloň. Dôvod na výmenu šéfa SIS nevidí. Domnieva sa, že k zneužitiu moci štátu nedošlo.

Riaditeľ SIS Michal Aláč po zasadnutí výboru uviedol, že nemôže potvrdiť ani vyvrátiť, či vozidlá, na ktoré upozornila Barbora Richterová a polícia ich nenašla vo svojej databáze, patria SIS, pretože „je tam zákonná prekážka.“ „To, kto je, alebo nie je, objektom spravodajského záujmu, je taktiež utajovanou skutočnosťou,“ povedal Aláč.

„Členom výboru sme vysvetlili, že informácie uvedené v medializovanom podaní sú dezinformácie a nezakladajú sa na pravde,“ vyhlásil šéf SIS.

„Cieľom je zrejme pritiahnuť na seba mediálnu pozornosť. Pretože vždy, keď do niečoho zapojíte SIS, tak to pritiahne mediálnu pozornosť, pretože my sa nevieme vyjadriť úplne otvorene, či nejakú činnosť vykonávame alebo nevykonávame,“ povedal Aláč a dodal, že skutok opísaný v liste je dezinformácia.

SIS podľa jeho slov zatiaľ vyšetrovatelia NAKA nekontaktovali. Aláč uviedol, že so žiadnym ústavným činiteľom túto záležitosť nepreberal. S bývalým šéfom tajnej služby Vladimírom Pčolinským sa podľa vlastných slov nestretáva.

Aláč vylúčil, že by bola SIS zneužitá na prípadné osobné účely ústavného činiteľa.

„Nebudem sa vyjadrovať k emotívnym vyjadreniam pána prezidenta policajného zboru. Nemyslím si, že je vhodné a slušné, keď si predstavitelia bezpečnostných zborov posielajú odkazy cez médiá,“ reagoval na vystúpenie Štefana Hamrana v Rádiu Expres.

K podozreniam Borisa Kollára, že sa celou aférou môže byť Zoroslav Kollár, sa Aláč nevedel vyjadriť.

List poslancom, NAKA a dve verzie príbehu

Kollár doteraz mlčal, no list jeho bývalej poslancom, trestné oznámenie a opis bitky v Spojených štátoch rozvíril vody. V liste vyjadrila obavy o svoj život, žiadala zvolanie výborov a poslancov informoval o incidente a o tom, že podala trestné oznámenie. Na odstúpenie ho vyzvali strany Progresívne Slovensko (PS), Demokrati a Smer. Kollár odstúpiť odmieta. Demokrati pripravujú návrh na odvolanie.

To, že NAKA sa zaoberá prípadom Kollárovej zbitej expartnerky potvrdil aj policajný prezident Štefan Hamran. „Tento prípad sme si nemohli nevšimnúť,“ povedal v Rádiu Expres s tým, že trestné oznámenie podala Richterová a NAKA vyšetruje podozrenie zo skutku ublíženia na zdraví. „Budeme vyšetrovať aj podozrenia zo zneužívania štátnej moci na súkromné účely,“ povedal.

Na polícii sa podľa neho podarilo zadokumentovať evidenčné čísla áut, ktoré údajne sledovali Kollárovu expartnerku. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová pre Pravdu potvrdila, že na NAKA bolo doručené trestné oznámenie.

K ďalšiemu postupu sa nie je možné vyjadriť. „Polícia postupuje vždy v zmysle zákona a v intenciách platnej právnej úpravy, avšak nakoľko je táto problematika v utajovanom režime, nie sme oprávnení o nej poskytovať žiadne informácie,“ dodala pre Pravdu.

Kollár v reakcii na trestné oznámenie povedal, že nikdy nekontaktoval SIS, aby sledovala Richterovú. „Nepotrebujem sledovať Barboru Richterovú, viem, kde býva. Kúpil som jej rodinný dom s bazénom,“ povedal s tým, že nepotrebuje prostredníctvom tajnej služby zisťovať, kde chodí jeho syn do školy alebo kam chodí expriateľka nakupovať.

Na prvej tlačovke v utorok priznal, že jej dal pár faciek, keďže bol život jeho dieťaťa ohrozený. Richterová mala ich syna prehodiť cez celú obývačku. Jeho expartnerka to odmieta a tvrdí, že ju zbil do bezvedomia, to zas odmieta Kollár.