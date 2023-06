Vlčanova firma zo škandalóznej dotácie financovala nákup strojov. V súťaži na 3,5 milióna uspela firma s nulovými tržbami

Spoločnosť Reko Recycling, ktorú vlastní rodina exministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana (nom. OĽaNO), dostala v apríli od ministerstva životného prostredia (MŽP), teda od rezortného kolegu, nenávratný príspevok vo výške 1,4 milióna eur. Kvôli tejto dotácii de facto skončila vláda Eduarda Hegera.

Vlčanova firma prevádzkuje skládku v Iži, o dotáciu žiadala s cieľom zvýšiť kapacity pre zhodnocovanie komunálnych odpadov. Preto potrebovala nakúpiť nové drviče, stroje na triedenie a technológiu na fermentáciu biologicky rozložiteľného odpadu. Celková hodnota nákupu mala byť nie výšia ako 3,5 milióna eur.

„Realizácia bude financovaná z vlastných prostriedkov zadávateľa zákazky a spolufinancovaná z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia,“ informovala spoločnosť. Podľa pravidiel poskytovania eurofondov, dodávateľa špecializovaných strojov mala firma vybrať vo verejnom obstarávaní.

Firma bez skúseností

„Inteligentné vysokoteplotné aeróbne fermentačné zariadenie má valcové prevedenie, priemer sila je 6 metrov a celková výška zariadenia je 9 metrov, celková hmotnosť je 32 ton a celkový objem je 120m3,“ popisuje Reko Recycling nový sofistikovaný systém na svojom webe.

Súťaž bola vyhlásená vlani v marci a jej víťazom sa stala firma Both Real z okresu Dunajská Streda. Ide pri tom o spoločnosť, ktorá nemá skúsenosti s odpadovým hospodárstvom. Na miliónové obstarávanie, v ktorom neznáma firma predbehla skúsených hráčov z trhu, ako prvý upozornil web odpady-portal.sk.

Dodávateľ strojov totiž bol vybraný spomedzi siedmich firiem, ktorých Vlčanova eseročka vyzvala na predloženie ponúk. Tri z nich – eseročky Redox, VÚMZ SK a Both Real – na výzvu zareagovali. Prvé dve firmy dávno pôsobia na trhu dodávateľov strojov pre odpadové hospodárstvo, píše špecializovaný portál. Víťazná firma Both Real je na tomto trhu nováčikom.

Predmetom zákazky Reko Recycling bolo nielen dodanie nového technologického zariadenia, ale aj jeho montáž a školenie personálu. Úspešného uchádzača vyberali na základe najnižšej ceny. VÚMZ v ponuke uviedol cenu 3,9 milióna eur bez DPH, Redox ponúkol dodanie a montáž za 4,2 milióna. Firma Both Real ako jediná dokázala ponúknuť cenu v rámci finančného limitu, teda 2,8 milióna eur (3,4 milióna s DPH).

Chýbajú tržby a web Informácii o tejto eseročke z obci Povoda je iba málo. Nemá webové sídlo a na internete sa dá zistiť iba základne veci o jej aktivitách. Podľa údajov z účtovnej závierky pôsobí Both Real v oblasti veľkoobchodu s kovmi a kovovými rudami. Zisky firmy sa pohybujú v desiatkach tisíc eur, jej ročné tržby za tovary a služby sú pritom nulové. Celkové výnosy za vlaňajšok vo výške 1,7 milióna eur firme tvoril predaj dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Stroje sú, dotácia zatiaľ nie

Both Real má niekoľko sesterských spoločnosti s rovnakými spoločníkmi, žiadna z nich sa však nezaoberá odpadovým hospodárstvom. Pravda kontaktovala e-mailom spoločnosť Both, ktorá je jednou zo sesterským firiem Both Real, s otázkami, aké skúsenosti má s montážou liniek na spracovávanie odpadov a ako sa spoločnosti podarilo zabezpečiť dodanie strojov za cenu nižšiu, než u firiem, ktoré sa zaoberajú výrobou podobných zariadení. Spoločnosť do uzávierky na otázky nereagovala.

Rovnako sme sa pýtali Vlčanovej firmy Reko Recycling, či sa pri hodnotení ponúk bralo do úvahy aj to, že úspešný uchádzač pravdepodobne nemá skúsenosti s predmetom zákazky. Otázky sa týkali aj toho, či firma skúmala schopnosť spoločnosti Both Real dodať potrebné stroje, keď hodnota zákazky je vysoká a spoločnosť ju financuje aj z vlastných zdrojov. Do uzávierky sme odpovede nedostali.

zväčšiť Foto: Reko Recycling technológia na stabilizáciu komunálneho odpadu Aeróbna technológia na stabilizáciu a hygienizáciu biologicky rozložiteľnej frakcie komunálneho odpadu, ktorú firma Reko recycling nakúpila za vyše 3 milióna eur.

Vlčanova eseročka však zverejnila na svojom webe vyhlásenie, v ktorom odmieta byť súčasťou predvolebnej kampane. „Investíciu na nákup linky sme zabezpečili z vlastných zdrojov a bankového úveru. Úver bol podmienený zmluvou so Slovenskou agentúrou životného prostredia o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 1,4 milióna eur,“ uvádza sa v ozname. Firma zároveň informuje, že zariadenie z miliónového nákupu už bolo nainštalované a príspevok z eurofondov spoločnosti doteraz vyplatený nebol.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) začiatkom mája informovala, že preveruje dotáciu, ktorú dostala firma Reko Recycling. „NAKA na základe vlastných zistení preveruje od 2. mája dotáciu, ktorú malo poskytnúť MŽP SR spoločnosti, ktorej konečným užívateľom výhod je minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan,“ priblížili policajti na sociálnej sieti.

Exminister Vlčan kritiku v súvislosti s udelením dotácie odmieta, získanie príspevku z eurofondov považuje za výsledok odbornej práce ľudí zo spoločnosti Reko Recycling. „Verím, že rezort životného prostredia disponuje kontrolami na predchádzanie možného konfliktu záujmov alebo vylúčenie rizika, či jeden projekt nebol uprednostnený na úkor iných. Moje majetkové podiely v spoločnostiach a moje predchádzajúce podnikanie som nikdy netajil,“ branil sa politik v máji.

Envirorezort tvrdí, že žiadosť posudzovali hodnotitelia pridelení losom. „Vedenie Sekcie environmentálnych programov a projektov ministerstva životného prostredia konštatovalo, že pri žiadosti spoločnosti Reko Recycling, prebehlo hodnotenie v súlade pravidlami EÚ,“ reagovalo na kauzu MŽP.