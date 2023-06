Zisky zdravotných poisťovní by sa mali zdvojnásobiť. Pacient zatiaľ nezíska nič

Keď nejde o zdravie, nemalo by ísť o nič. Stále však môže ísť o zisk zo zdravia, resp. zo zdravotníctva, a to už je niečo, čo vyvoláva hádky medzi poslancami. V parlamente rozdúchal vášne medzi hnutím OĽaNO a priatelia a stranou Saska zákon, ktorý dvojnásobne zvyšuje mieru povoleného zisku zdravotných poisťovní.

Hnutiu obyčajných prekáža, že by si mohla finančná skupina Penta cez svoju zdravotnú poisťovňu Dôvera vyplácať vyšší zisk, ktorý podľa hnutia patrí občanom, pacientom.

Ústrednými postavami sporu sa stala predkladateľka zákona poslankyňa Jana Bittó Cigániková (Saska) a expremiér Igor Matovič (OĽaNO). Práve prvá spomenutá sa aktuálne novelou zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou snaží o zvýšenie zisku zdravotných poisťovní.

Prudká hádka Kuriaka (OĽaNO) a Cigánikovej (SaS) v parlamente Video

V decembri 2022 parlament zaviedol regulácia zisku zdravotných poisťovní na jedno percento. Bývalá šéfka zdravotníckeho výboru však dnes chce, aby sa zisk zdravotných poisťovní zdvojnásobil. Takisto navrhuje upraviť reguláciu zisku tak, aby sa odvíjal od toho, či poisťovne dosahujú určité kritériá kvality. Tie majú reflektovať „najmä kľúčové priority štátnej zdravotnej politiky a budú stanovované tak, aby pokrývali najpálčivejšie problémy slovenského zdravotníctva a pacientov“. Hoci sa zvýšenie zisku o jedno percento javí ako málo, v skutočnosti ide o milióny eur. Poslanecký návrh by umožnili zdravotným poisťovniam zvýšiť si zisky približne o 70 miliónov eur zo siedmich miliárd eur príjmov plánovaných na rok 2023.

„Ak sa takýto návrh schváli, bude to len drahé ústretové gesto voči akcionárom súkromných zdravotných poisťovní, ktorí sa takto dostanú k ďalším desiatkam miliónov eur z verejného zdravotného poistenia,“ upozorňuje v liste poslancom šéfka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáta Blahová.

Čítajte viac Peniaze na modernú liečbu sa míňajú. Pacientom s vážnymi diagnózami hrozí, že zostanú bez liekov

Záruky a motivácia

V prípade, že sa zdravotné poisťovne zaručia za to, že budú riešiť najvážnejšie problémy zdravotníctva, budú si môcť vyplatiť vyššie zisky. Podľa predkladateľky zákona tak budú mať motiváciu podieľať sa na prioritách ministerstva zdravotníctva a tým viac pomáhať pacientovi. No nie je jasné, o aké kritériá by malo ísť. A v prípade, že by rezort neurčil žiadne, stačilo by, ak poisťovne zabezpečia platobnú schopnosť či dokážu hradiť plánovanú zdravotnú starostlivosť, tvoriť si rezervný fond či dodržiavať ustanovenia o výške výdavkov na prevádzkové činnosti.

Možnosť vyplácania zisku akcionárom zdravotných poisťovní v povinnom systéme podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) neexistuje v žiadnej krajine únie okrem Slovenska a v USA. Zdravotné poisťovne si vo vyspelých európskych krajinách generujú zisk formou dobrovoľného pripoistenia. Teda ak chce pacient napríklad získať kratšie čakacie lehoty či lepšiu izbu v nemocnici, priplatí si. Takto to funguje napríklad v Nemecku či v Holandsku. Na Slovensku však k takémuto kroku chýba legislatíva a poslanecká vôľa zmenu presadiť.

Čítajte viac Podvod na zdraví. Falošná klinika zanedbala pacientov a oklamala zamestnancov

Vlani z povinného verejného zdravotného poistenia získala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) 3,88 miliardy eur. Jej jednopercentný zisk tak predstavoval takmer 39 miliónov eur. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera získala 1,68 miliardy eur a jej zisk predstavoval takmer 17 miliónov eur. Najmenšia zdravotná poisťovňa Union vybrala 573 miliónov eur a zisk mala 5,7 milióna eur. Po novom by mohli mať dvakrát vyšší zisk.

VšZP je stopercentne vlastnená jediným akcionárom, ktorým je štát. Dôvera je podľa ÚDZS stopercentne vlastnená spoločnosťou HICEE B. V., Amsterdam, Holandsko a jej konečným vlastníkom je Penta Investments Limited so sídlom na Normanských ostrovoch. Konečnými užívateľmi výhod sú podľa verejne dostupného Registra partnerov verejného sektora okrem iných aj Marek Dospiva, Jaroslav Haščák, Valéria Haščáková, Marek Peterčák a Michal Vrzgula.

Vlastníkom Union je holandská spoločnosť ACHMEA B. V. so sídlom v Holandsku a konečnou ovládajúcou osobou je spoločnosť Vereniging Achmea. Konečnými užívateľmi výhod sú podľa Registra partnerov verejného sektora – Michal Špaňár, Elena Májeková, Jozef Koma, Tomáš Kalivoda a od 21. 10. 2022 Murat Erzincanli.

Potrebný zisk

Bittó Cigániková pri návrhu zákona argumentuje potrebou tvoriť zisk, „pretože až vtedy majú súkromníci motiváciu v sektore ďalej pôsobiť“. Ak svoju prácu urobia dobre, zisk si podľa nej zaslúžia. Rovnaký názor zastáva aj Radovan Ďurana, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. „Ak môže z povinných odvodov vytvárať zisk doktor poskytujúci zdravotnú starostlivosť, je úplne normálne, že zisk vytvára aj poisťovňa, ktorá zabezpečuje dostupnosť týchto doktorov. Nielenže je to normálne, je to potrebné,“ ozrejmil.

Dodal, že bez zisku sa nedá zistiť, či poisťovňa povinnými odvodmi plytvá, alebo ich efektívne rozdeľuje. Teda či svoju prácu robí dobre, alebo zle. „To, čo najviac potrebujeme, je definícia nároku, rozsahu zdravotnej starostlivosti poistenca,“ spresnil.

Čítajte viac Za záchranu života dal tisíce eur z vlastného. Chirurg zmenil postup počas zákroku, poisťovňa odmieta platiť

ÚDZS však zdôraznilo, že európske zdravotnícke systémy sú založené na solidarite, širokej dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre každého občana, a to bez rozdielu na jeho sociálny status. „Kvalitná a dostupná základná zdravotná starostlivosť za rozumnú cenu je v Európskej únii zahrnutá pod preferovaný verejný záujem, v ktorom by honba za ziskami privátnych akcionárov zdravotných poisťovní pôsobila ako cudzorodý a deštruktívny prvok,“ dodal úrad.

Podľa zdravotníckeho analytika Dušana Zachara by bolo veľmi krátkozraké, ak by Slovensko príliš prísnou reguláciou zisku udusilo poisťovne, ktoré by odišli z trhu a zostala by tu jediná štátna poisťovňa. „Pluralita poisťovní totiž tlačí na efektívnosť využívania peňazí v zdravotníctve, na inovácie a lepšiu komunikáciu smerom k pacientovi,“ podotkol riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Zachar.

Podľa neho zdravotné poisťovne nepatria v sektore zdravotníctva medzi subjekty s najvyššími ziskami ani s najvyššími ziskovými maržami či rentabilitou. „Zisk v zdravotníctve je vo všeobecnosti určite morálny. Nemorálne sú straty, ktoré rezultujú do nezaplatených dlhov. Ale je určite legitímne zisk zdravotných poisťovní regulovať, pretože ide o koncentrovaný trh a riziko vyberania si monopolnej renty,“ ozrejmil.

Čítajte viac VšZP hrozia zmeny vo vedení. Dôvodom sú miliónové dlhy

Handry a prostitútky

Sprvu sa zdalo, že novela nezíska potrebnú podporu. Nakoniec sa zákon dostal pred druhé čítanie a parlament bude na aktuálnej schôdzi hlasovať o jeho definitívnom schválení.

Zákon pretláča nečakaná koalícia Sasky, Sme rodiny a Smeru. Nechýbajú ani poslanci Hlasu. Najsilnejšiu opozíciu proti nim predstavujú obyčajní. „Slúžite zlodejom, ktorí drancujú zdravotníctvo. Mnohí chorí ľudia na hrane života a smrti nemajú lieky,“ nahneval sa poslanec obyčajných Milan Kuriak.

Potom začal rozprávať príbeh svojho 52-ročného švagra, ktorý podľa jeho slov bojuje o život. Následne trasúcim sa hlasom dodal, že rodina zháňa 20-tisíc eur na liečbu v zahraničí. „A vy slúžite bande,“ zakričal a vypli mu mikrofón, no hádka v pléne Národnej rady medzi Bittó Cigánikovou a Kuriakom pokračovala.

„Môžete sa hanbiť, ide o životy ľudí. Ste handry, koľko ľudí zomrelo,“ kričal Kuriak. Bittó Cigániková mu oponovala, že aj nominanti OĽaNO sú spoluzodpovední. Celému výjavu sa z balkóna prizerali deti zo základnej školy v Malackách.

Poslanec Igor Matovič (OĽaNO a priatelia) v pléne parlamentu nazval Bittó Cigánikovú a jej domácu stranu „prostitútkami so svedomím“. Bývalý minister financií a predseda vlády vystúpil v rozprave k novele zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa Sasky. Matovič tvrdí, že na základe tohto zákona by mohla finančná skupina dvakrát viac okrádať chorých ľudí.

„Ty robíš špinavú robotu (Bittó Cigániková, pozn. red) a nehanbíš sa za to brať prachy. Môžete sa hanbiť aj vy všetci ostatní kolegovia v SaS… Ste obyčajné prostitútky so svedomím v SaS, keď ste takto schopní predať chorých ľudí,“ hneval sa Matovič. V závere vystúpenia uviedol, že na mieste Bittó Cigánikovej by dnes odišiel z parlamentu a v živote sa k nemu nepriblížil na päť kilometrov. „Skorumpovaná poslankyňa, ktorá berie úplatky. Môžeš sa hanbiť, že si korunovaná slúžka mafie," uzavrel.