Ľudia zachránili vzácny les pri Bratislave. Chceli tam vystavať cestu, iniciatíva sa nekončí

Posledný súvislý pás lesa východne od Bratislavy, ktorý spája obce Ivanka pri Dunaji a Zálesie, poznajú miestni ako jezuitský les či Beňov háj. Migrujú ním divé zvieratá a neďaleko leží jazero Štrkovka.

Do boja za zachovanie lesa sa pustili v roku 2020 obyvatelia obcí petíciou. Podpísalo sa pod ňu vyše 3000 ľudí. Upozorňovali, že les má význam pre mikroklímu a teplota v okolí cesty by sa zvýšila o niekoľko stupňov. Pre výstavbu tangenty by museli vyrúbať odhadom 1200 – 1400 stromov.

Cesta by priniesla splodiny, hluk a odrezala by ich od bezpečného cyklospojenia k susedom, kde sa nachádza kompletná občianska vybavenosť pre Zálesie. Stavebná mašinéria by spôsobila, že v lokalite by sa už neobnovila súčasná fauna ani flóra.

Starosta obce Ivanka pri Dunaji Vladimír Letenay informoval na sociálnej sieti Facebook, že na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) prerokovali začiatkom júna pripomienky obcí Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Malinovo, Most pri Bratislave a Zálesie, Veľký Biel, Nová Dedinka a Tomášov. Pre obec je podstatné, že Úrad BSK akceptoval pripomienky a zrušil trasovanie úseku od mimoúrovňovej križovatkay na Záleskej, ktorá mala prechádzať okolo jazera a vyústiť na D4. Nedoriešenou otázkou je podľa starostu Ivanky ešte trasovanie tangenty v lokalite Dombale.

Ohrozená je aj ďalšia lokalita

„Niekedy sa človek cítil skôr ako ovčiarsky pes, ktorý musí byť stále v strehu – dávať pozor na výzvy k pripomienkam, pátrať po výsledkoch rôznych rokovaní a najmä ustriehnuť termíny, ktoré boli niekedy naozaj šibeničné. Aj preto sme veľmi šťastní, že celé naše úsilie prinieslo ovocie,“ uviedla iniciátorka petície Lucia Mešková.

Mešková hovorí, že napriek radosti z úspechu ich iniciatívy nekončia. „Tentokrát sa budeme snažiť o pripomienkovanie ďalšieho úseku obchvatu, ktorý má preťať lužný lesík pri Malom Dunaji a viesť v tesnej blízkosti známej trampskej osady a rekreačnej oblasti „U Rusa“, ktorá sa nachádza na spojnici troch obcí, Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo – Zálesie,“ uviedla.

Obecné zastupiteľstvá niektorých obcí už podľa jej slov tento úsek pripomienkovali a navrhli náhradný variant, ktorý by nezasiahol do výnimočnej lokality.