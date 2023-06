Voličky by mali vystaviť vysvedčenie nielen Kollárovi, ale aj Sme rodina. Zastaví im domáce násilie cestu do parlamentu?

„Tento príbeh je tragikomický,“ hovorí ku kauze domáceho násilia zo strany Borisa Kollára voči jednej z matiek jeho detí komentátor denníka Pravda Marián Repa. „Ako prvé mi to evokovalo staršiu taliansku komédiu Manželstvo po taliansky, kde mal však hlavný hrdina iba tri nemanželské deti,“ dodáva.

Podľa Repu by si takéto spory mal Boris Kollár vyriešiť v rámci svojej rodiny. „Ako každý normálny, slušný človek,“ hovorí komentátor, čím naráža na predvolebné slogany Sme rodina, v ktorých sa pasujú za „normálnych“.

„Dehonestuje to funkciu šéfa parlamentu. Myslím si, že v normálnej krajine, keď už zdôrazňujeme ten pojem normálny, by šéf parlamentu okamžite odstúpil a zrejme by aj nekandidoval v ďalších voľbách,“ dodáva Repa.

„Slovensko má problém s násilím páchaným na ženách. Preto je dobré, že incident NAKA vyšetruje a som veľmi zvedavý na výsledok,“ dopĺňa zahranično-politický komentátor Andrej Matišák. „Boris Kollár stavia svoju obranu na tom, aby si ľudia povedali, že nie je síce dobré, že udrel ženu, ale asi mal na to dôvod. To ak by mu prešlo, by bol veľmi zlý signál do spoločnosti, pretože pochopiteľne, tento prípad ešte bude pozorne sledovaný,“ tvrdí Matišák.

Sme rodina vo vláde sabotovala reformy, sabotovala snahu o očistu justície, snahu polície vyšetrovať a stíhať politikov z trestnej činnosti, pripisuje sa jej podiel viny za vojnu v polícií. Ich od začiatku kritizovaná agenda výstavby nájomných bytov je zatiaľ fiaskom. Boris Kollár bol usvedčený z plagiátorstva, z porušenia protipandemických opatrení, keď mal autonehodu, po ktorej prišiel do sporu so zdravotníckym personálom. Napriek tomu všetkému sa zdalo, že je na úspešnej ceste stať súčasťou aj ďalšej vlády, alebo minimálne parlamentu. Zlomí Kollárovi a jeho strane Sme rodina táto kauza väz?

„Možno bolo chybou aj zo strany mienkotvorných médii, že sme do istej miery prijali ten Kollárov naratív, že čokoľvek on urobí, môže, pretože je prosto taký,“ dodáva Matišák. „Udivujú ma komentáre, že má jeho strana najväčší koaličný potenciál. Naozaj žijeme v takej krajine, kde politický subjekt s človekom na čele ako je Kollár, má najväčší koaličný potenciál?“ kladie si rečnícku otázku komentátor.

„Chyba sa stala ešte niekde na začiatku. Mňa neprekvapilo, keď sa v roku 2016 dostali Kotlebovci do parlamentu, pretože spoločnosť sa zradikalizovala. Priznám sa však, že do dnešných dní nechápem, čím oslovil voličov Boris Kollár,“ hovorí Marián Repa.

Na druhej strane sa Repa zamýšľa aj nad načasovaním obvinenia matky jeho detí Barbory Richterovej tri a pol mesiaca pred voľbami. „Toto skutočne môže byť diskreditačná kampaň. Keďže jeho elektorát tvoria prevažne ženy, môže to byť účinný spôsob, ako ho očierniť,“ tvrdí.

V podcaste denníka Pravda je reč aj o podozreniach zo zneužitia SIS v tejto kauze, ale aj o zatýkaní v rezorte pôdohospodárstva a následnom vzájomnom obviňovaní politických strán.

Ďalšie podcasty Pravdy