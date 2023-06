Východ potrápili búrky. Za Bardejovom voda brala most, platia výstrahy aj pre stred Slovenska

S búrkami treba v sobotu rátať najmä v Banskobystrickom a Košickom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy týchto krajov výstrahu prvého stupňa. Platí od 12.00 h do 19.00 h.

Rátajte so studenším víkendom. Kedy sa vrátia horúčavy? Video Zdroj: TV Pravda

Meteorológovia varujú, že búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 40 milimetrov za pol hodiny, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a tiež s krúpami.

„Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov a pod.),“ upozornil SHMÚ.

Dodal, že vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu ako lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov. Krúpy môžu podľa slov ústavu poškodiť vegetáciu. „Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku,“ upozornil SHMÚ.

Výstrahy pred povodňami v Rimavskej Sobote, Revúcej a Rožňave

Tretí stupeň výstrahy pred povodňami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v sobotu pre okresy Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava.

„Vzhľadom na predchádzajúce intenzívne zrážky po piatkových búrkach predpokladáme výrazný vzostup vodných hladín v dolných častiach povodia Slanej a Rimavy, na hlavných tokoch a ich prítokoch, s dosiahnutím a prekročením vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ uviedol SHMÚ.

Okrem toho platí druhý stupeň výstrahy pre okresy Prešov a Stropkov a prvý stupeň výstrahy pre okres Spišská Nová Ves.

Svidník: Situácia sa zlepšila, tretí povodňový stupeň zmenili na druhý

V meste Svidník predpoludním zrušili tretí stupeň povodňovej aktivity. Rozhodnutím krízového štábu do odvolania ostáva vyhlásený druhý stupeň. „Situácia na kritických úsekoch v meste sa postupne stabilizuje,“ informovala na sociálnej sieti primátorka Marcela Ivančová.

Stupeň povodňovej aktivity sa od 5.00 h týka tokov riek Ondava a Ladomírka. „Vybrežená rieka Ondava po intenzívnej nočnej búrke zaplavila areál amfiteátra, futbalový areál, dopravné ihrisko i priľahlý chodník,“ uviedla primátorka.

Krízový štáb zasadal opätovne o 10.00 h, v práci a pohotovosti sú príslušníci mestskej polície, Technických služieb mesta Svidník či dobrovoľného hasičského zboru (DHZ).

„Situáciu v celom meste naďalej monitorujeme, od 5.00 h sme v teréne, po opätovnom prudkom daždi hladina riek Ondavy a Ladomirky postupne klesá,“ napísala Ivančová.

Sobotňajší koncertný program 69. Slávnosti rusínsko – ukrajinskej kultúry vo Svidníku presunuli podľa oznamu mesta zo skanzenu – Múzea ukrajinskej kultúry (MUK) do kultúrneho domu.

Prívalové dažde zničili most za Bardejovom

V dôsledku prívalových dažďov došlo v noci na sobotu k deštrukcii mosta za mestskou časťou Bardejova – Bardejovskou Novou Vsou smerom na Hrabovec a Giraltovce, v križovatke na Belovežu a Hažlín. Cesta je neprejazdná. Informovalo o tom mesto Bardejov na sociálnej sieti.

Most sa nachádza v katastri obce Komárov, čo TASR potvrdil jej starosta Jozef Bednár. „Je to strašné. Dve tretiny mostu ani nie sú, bude nepoužiteľný. Dá sa povedať, že je to hlavný ťah na Giraltovce, obchádzka je najbližšie 20 – 30 kilometrov,“ povedal. Na mieste zasahuje ťažká technika, policajti odkláňajú dopravu.

Silný prívalový dážď vrcholil v oblasti podľa starostu v sobotu okolo 2.00 h. V Komárove niektoré rodinné domy zaplavilo, záplavy zasiahli aj okolité obce. „Taký intenzívny prívalový dážď som ešte nezažil,“ skonštatoval Bednár.

Výdatné zrážky v Prešovskom kraji sprevádzali lokálne vybreženia tokov

Pri večerných a nočných búrkach s výdatnými zrážkami došlo k lokálnemu vybreženiu vodných tokov na povodí Bodrogu v okresoch Bardejov, Svidník a Vranov nad Topľou. „Vybreženie bolo spôsobené najmä stečením vody spolu s pôdou a naplaveným odpadom z okolitého prostredia, čim došlo k upchatiu priepustov,“ uviedol v sobotu hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Prednosta Okresného úradu (OÚ) v Bardejove vyhlásil v sobotu k 5.00 h pre územie okresu tretí stupeň povodňovej aktivity. „Vplyvom vybreženia vodných tokov dochádzalo k zaplavovaniu okolitých komunikácií, záhrad rodinných domov. Viaceré obce v okrese sú neprejazdné. Na cestách sú popadané stromy. V priebehu dnešného dňa bude zasadať povodňová komisia za účelom dohodnutia postupov prác pri odstraňovaní,“ informoval Bocák.

Tretie alebo druhé stupne povodňovej aktivity vyhlásili starostovia v mnohých obciach. V okrese Bardejov k nim patria Frička, Koprivnica, mesto Bardejov, Vyšný Tvarožec, Hrabovec, Andrejová, Šarišské Čierne, Ortuťová, Vyšná Voľa, Dubinné, Šašová či Richvald. Vo Svidníckom okrese sú to mesto Svidník, Nižný Mirošov, Dubová, Cigľa, Korejovce, Vyšný Orlík, Nižný Orlík a v okrese Vranov nad Topľou obce Zámutov či Juskova Voľa.

Na vodných tokoch v obciach s vyhláseným stupňom povodňovej aktivity vodohospodári sledujú hydrologickú situáciu, zisťujú výšky povodňových škôd a rozsah zabezpečovacích prác. „Správca toku sleduje situáciu na vodných tokoch v teréne. Po poklese vodných hladín bude realizovať zabezpečovacie práce na tokoch postihnutých povodňovou situáciou,“ konštatoval Bocák.