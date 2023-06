Čaputová bude diskutovať s víťazom volieb, či vie zostaviť vládu

„Úlohou prezidenta, prezidentky v našom právnom systéme nie je korigovať vôľu ľudí. Naopak, úlohou je rešpektovať vôľu ľudí, ktorá vzíde z volieb. Víťaz volieb bude subjekt, s ktorým na začiatku budem komunikovať o tom, či má tú druhú spôsobilosť, a to je spôsobilosť zostaviť vládu,“ uviedla hlava štátu. Po voľbách sa teda bude zaujímať o to, či má víťazný subjekt aj koaličný potenciál. Od toho sa odvodzuje aj jeho schopnosť presadzovať zákony.

Pripomenula, že v krátkej histórii samostatnej štátnosti má SR aj príklady, keď nebol poverený zostavovaním vlády víťaz volieb. Skonštatovala, že ak nebol schopný zostaviť vládu, hľadali sa iné modely. Zvyčajne bol teda zostavením vlády poverený druhý najúspešnejší subjekt podľa výsledkov volieb.

Čaputová nebude opäť kandidovať Video Zdroj: TV Pravda

Rozhodnutie nekandidovať je pevné

Rozhodnutie opätovne nekandidovať na post hlavy štátu je pevné a nebudem ho ľutovať, uviedla Čaputová. Dodala, že každé svoje rozhodnutie robí poctivo, nie je to výsledok náhleho emočného stavu. „Rozhodnutie je pevné, na ktoré sa viem spoľahnúť alebo oprieť sa oňho aj v budúcnosti," uviedla. Dodala, že jej je úprimne ľúto, ak sklamala niektorých ľudí, ktorí očakávali opačné rozhodnutie. „Podstatou a jadrom môjho rozhodnutia je nedostatok síl s potenciálnym výhľadom na ďalších šesť rokov, ohľad na rodinu či zdravie. Nechcem sa pristihnúť pri tom, že som karikatúrou samej seba," tvrdí prezidentka.

Čítajte viac Čaputová bola nádejou, no limitoval ju parlament. Smer a OĽaNO to budú interpretovať ako svoje víťazstvo

Povedala tiež, že ju príjemne šokovala vlna podpory, ktorá sa jej dostala po rozhodnutí nekandidovať. „Stretla som sa s tak úžasnou vlnou podpory, pochopenia, povzbudenia, vďačnosti, ktorá ma v tej miere, v akej som ju dostala, prekvapila až šokovala. Bolo to v istom zmysle nové poznanie, ten hlas zaznel úžasne a silno. Som za to veľmi vďačná," uviedla.

Čaputová sa neobáva, že by sa nenašli kandidáti hodní funkcie

Prezidentka sa neobáva, že by sa nenašli kandidáti na prezidenta, ktorí by boli hodní tejto funkcie. Exminister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok tento týždeň oznámil, že kandidatúru na prezidenta zvažuje. Prezidentka Čaputová ho považuje za slušného a kompetentného človeka. Má však obavy o vývoj demokracie v širšom kontexte, a nielen na Slovensku. „Vidíme nárast populizmu, extrémizmu. Demokracia nie je formou vlády, keď príde autokrat, buchne do stola a povie ,takto to bude'. Je to spôsob hľadania a nachádzania najlepších riešení v dialógu a participácii s inými," povedala prezidentka.

Čítajte viac Ako Mečiar s Klausom. Čaputová sa s Pavlom stretla vo vile Tugendhat

Chce sa venovať právu vo verejnom záujme

Zuzana Čaputová sa chce po výkone mandátu venovať právu vo verejnom záujme. Venovala sa mu ešte pred tým, ako sa stala hlavou štátu. „Mám to vo svojej DNA a považujem to za zmysluplné. Aj všetko to, čo som sa mohla počas svojho profesionálneho života naučiť, či už ako právnička, advokátka, politická skúsenosť vnímam ako svoj záväzok voči spoločnosti a demokracii," uviedla.

Čítajte viac Financial Times: Čaputová znervóznila západnych spojencov

Nevylúčila disciplinárne podanie na Žilinku

Prezidentka nevylúčila, že podá disciplinárny podnet na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Uviedla, že v odôvodnení rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR v súvislosti s paragrafom 363 Trestného poriadku sú aj vety, ktoré môžu byť podkladom pre takéto podanie. Podľa vlastných slov to ešte bude zvažovať.

Čítajte viac Generálny prokurátor môže naďalej rušiť trestné stíhania. Paragraf 363 nie je v rozpore s ústavou

„Opäť sa budem pozerať na križovatku, či podám alebo nepodám disciplinárny návrh, chcela som si počkať na rozhodnutie ÚS,“ uviedla hlava štátu s tým, že sa chce ešte do hĺbky pozrieť na písomné odôvodnenie rozhodnutia ÚS. Ten podľa jej slov konštatoval, že samotný paragraf nie je v rozpore s Ústavou SR, no nepozeral sa na aplikačnú prax zo strany šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR. „To ani nebolo predmetom konania,“ poznamenala.

Ak sa teda polemika v tejto veci posunie smerom k tomu, či bol alebo nebol postup generálneho prokurátora v súlade so zákonmi, zváži svoje rozhodnutie. „Na túto otázku môže dať odpoveď Najvyšší správny súd (NSS) SR, ktorý je disciplinárnym súdom aj voči generálnemu prokurátorovi,“ doplnila prezidentka.