Čaputová je najlepšia prezidentka, akú sme kedy mali, myslí si Kollár

Zuzana Čaputová je najlepšia prezidentka, akú sme kedy mali. Povedal to dnes predseda parlamentu a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Dodal, že veľmi dôstojne reprezentuje Slovensko a aj keď sa veľakrát nezhodli, to neznamená, že si ju nemôže vážiť a ctiť si prácu, ktorú odvádza. Keby opätovne kandidovala na post prezidentky, tak by ju podporil.

Čaputová nebude opäť kandidovať

Video

Hnutie Sme rodina vlastného kandidáta v budúcoročných prezidentských voľbách nepostaví. Ak by si mal Kollár vybrať medzi bývalým ministrom zahraničia Ivanom Korčokom a vedcom Robertom Mistríkom ako potenciálnymi kandidátmi, vyberie si Korčoka, pretože je to podľa jeho slov skúsený kariérny diplomat. „Pán Korčok je ideálny kandidát, na druhej strane je liberálny a progresívny, ale je to jeden úžasný človek,“ zhodnotil Kollár.