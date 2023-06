Prípad Richterová: Kollár hovorí, prečo po údajnom útoku na dieťa nezavolal policajtov

Kauza okolo konfliktu šéfa Sme rodina s jednou z jeho partneriek spred 12 rokov naďalej trvá. Momentálne sa v Národnej rade (NR SR) zbierajú podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze s cieľom odvolať Kollára z čela parlamentu. Predseda hnutia Sme rodina v nedeľu uviedol, že ak sa vyzbiera potrebných 30 podpisov poslancov, schôdzu zvolá.

Kollár hovorí, prečo na Richterovú nezavolal policajtov Video Zdroj: TV Pravda

„Budem čeliť odvolávaniu. Určite sa tomu postavím absolútne čelom a budem chcieť, aby celé Slovensko vedelo, že ma odvolávajú. lebo som chránil život a zdravie svojho jednoročného dieťaťa,” reagoval Kollár. Znovu uviedol, že fyzický napadol partnerku Barboru Richterovú len preto, že z jej strany došlo k týraniu jednoročného dieťaťa, čo ohrozovalo jeho zdravie a život.

„Možno som mal zakročiť inak, ale zakročil som takto. Čo by ste urobili v tejto situácii? Išli by ste do kúta, zavolali 911 a počkali, kým prídu policajti a ona sa ešte raz k tomu dieťaťu vráti, ešte raz ho hodí? Mohli by ste zavolať policajtov, ale viem stopercentne, že Artur by vyrastal bez matky. Lebo v Amerike, keby ste toto spravili dieťaťu, tak 20 rokov nejdete z basy,” argumentoval Kollár.

Facky a sledovanie

Konflikt Kollára a jeho bývalej partnerky sa vyplavil na verejnosť začiatkom týždňa, keď Richterová rozposlala poslancom NR SR list. V ňom informovala, že ju roku 2012 Kollár vo svojom dome na Floride fyzicky napadol. Tiež napísala, že sa obáva o svoju bezpečnosť, lebo ju údajne sleduje Slovenská informačná služba (SIS). Richterová zároveň podala trestne oznámenie.

Boris Kollár potvrdil, že ženu vyfackal. Bráni sa tým, že chcel ochrániť dieťa pred jej agresívnym správaním.

NAKA potvrdila, že rieši fyzické napadnutie, ale aj údajné sledovanie Richterovej vozidlami SIS. Vo štvrtok sa prípadu na mimoriadnom zasadnutí venoval Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti SIS. Riaditeľ SIS Michal Aláč po zasadnutí výboru uviedol, že nemôže potvrdiť ani vyvrátiť detaily prípadu: „Členom výboru sme vysvetlili, že informácie uvedené v medializovanom podaní sú dezinformácie a nezakladajú sa na pravde,“ vyhlásil Aláč.

Podpisy na odvolanie

Poslankyne za mimoparlamentnú stranu Demokrati v piatok začali zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Kollára z funkcie. „Ženy sa nebijú nikdy. Vo svete Kollára sa hulvátstvo považuje za frajerinu. V mojom svete je hulvátstvo iba hulvátstvom. A nielenže nepatrí do parlamentu, nepatrí nikam,“ skonštatovala volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská.

Na zvolanie mimoriadnej schôdze je potrebných 30 podpisov, strana Demokrati zatiaľ môže rátať s podporou vlastných 13 členov parlamentu. Líder Sasky Richard Sulík uviedol, že členovia jeho strany majú pri téme zelenú kartu. „Podpisy pridá, kto bude chcieť a každý bude hlasovať, ako uzná za vhodné. Máme zelenú kartu aj na hlasovanie, aj na podpísanie sa na zvolanie schôdze. Ja si to premyslím a budem sa radiť s mojimi kolegami,” uviedol s tým, že je neprijateľné obhajovať násilie na ženách. „Mal by odstúpiť,“ dodal Sulík.

Ku kritike Kollára sa pridala aj strana Smer, podľa ktorej by bolo pre všetkých najlepšie, ak by Kollár odstúpil sám. „Predseda NR SR by sa mal poobzerať okolo seba, veľmi rýchlo zistí, že avantúry podobného typu výrazne zvyšujú napätie v spoločnosti a nedôveryhodnosť ústavných inštitúcií,“ uvádza strana v stanovisku.