Zbil ženu, nestojte vedľa neho. Ďuriš Nicholsonová kvôli Kollárovi oslovila arcibiskupa

Kollár prvýkrát prehovoril o spore s Richterovou

Otvorený list v súvislosti s Kollárom zverejnila Ďuriš Nicholsonová začiatkom týždňa. Arcibiskupovi v ňom pripomína Kollárove prešľapy a žiada ho, aby prehodnotil s kým si potrasie rukou. „Verím, že cirkev má už dosť vlastných škandálov a nepotrebuje, aby sa jej cirkevní hodnostári prezentovali s Borisom Kollárom, ktorý žiada sex od mladistvej, trans gender modelky a bez výčitiek svedomia vykričí do sveta, že zbil ženu a pokojne to urobí znova,“ napísala europoslankyňa.

Zvolenskému pripomenula, že Kollár sa oficiálne priznal k 12 deťom s desiatimi ženami. „Pokiaľ je z verejných zdrojov známe, ani jeden zväzok s ani jednou ženou nie je požehnaný Bohom, ani len miestnym poslancom,“ uviedla v liste.

S predsedom parlamentu sa posledné týždne ťahá 11 rokov stará kauza, z ktorej vyplýva, že zbil bývalú partnerku Barboru Richterovú. K ataku sa Kollár priznal. Vo svojej verzii argumentuje tým, že bránil život svojho syna, a ak by sa dostal do podobnej situácie, konal by tak znova. Za násilie na žene sa na predsedu parlamentu zosypala kritika, časť poslancov si si myslí, že by sa mal svojho postu v národnej rade vzdať.

Ďuriš Nicholsonová pripomenula metropolitovi Zvolenskému konanie trnavského arcibiskupa Jána Orosza, ktorý pohyboval o nevine obetí vraždy pred Teplárňou na Zámockej ulici. Metropolitu požiadala, aby zvážil svoju účasť na odhaľovaní súsošia vierozvestcov. Oficialita s Kollárom bude v pozornosti verejnosti vrátane veriacich žien. „Medzi nimi sú bezpochyby aj ženy, ktoré sú bité, týrané a čelia domácemu násiliu od svojich partnerov. Pre ne ste často viac ako spovedník a obracajú sa na vás častejšie ako na linku dôvery,“ píše europoslankyňa Zvolenskému.