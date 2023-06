Kollára budú pre bitku expartnerky odvolávať, Demokrati získali dosť podpisov

Násilie zažije na Slovensku počas svojho života 34 % žien. Incident predsedu parlamentu Borisa Kollára, počas ktorého vyfackal expartnerku Barbaru Richterovú, sa síce stal pred 11 rokmi v zámorí, no na Slovensku rozvíril debatu, či by mal zotrvať vo svojej funkcii. Jeho odvolávanie iniciujú nezaradení poslanci okolo expremiéra Eduarda Hegera, ktorí vo štvrtok vyzbierali dostatok podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze.

Kľúčové číslo, ku ktorému sa potrebovali dopracovať na listine, bolo 30. „Keďže podpisy stále pribúdajú, konečné číslo a ďalší postup oznámime zajtra,“ informovali v utorok podvečer Demokrati v stanovisku.

Ako uviedla volebná líderka strany Demokrati Andrea Letanovská, voči všetkým ženám, ktoré zažili domáce násilie, majú povinnosť, aby sa Kollárov incident nezamietol pod koberec.

Pod návrh sa do štvrtka popoludnia podpísalo 22 zákonodarcov. Sedemnásti Hegerovi poslanci, nezaradený poslanec Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko), dva im sľúbili poslanci z hnutia OĽaNO a priatelia.

Saska vytiahla rozbušku

Pod návrh sa plánovali podpísať aj viaceré tváre zo Sasky. Demokratom dali podpisy Vladimíra Marcinková, Ján Benčík, Tomáš Lehotský, odvolávanie podporila aj Mária Kolíková. „Odovzdali sme dosť podpisov na to, aby mohla byť schôdza zvolaná,“ uviedla vo štvrtok popoludní. Ešte napoludnie to vyzeralo, že sa Demokratom dostatok podpisov získať nepodarí. „Za náš klub je jasné, že my sme za odvolanie,“ potvrdila Kolíková.

Jana Bittó Cigániková uviedla, že odvolávať šéfa NR SR za to, že legitimizuje fyzické napadnutie partnerky tým, že na to mal dobrý dôvod, nestačí. Navrhovala, aby sa odvolávanie Kollára spojilo s Istanbulským dohovorom.

Demokrati obchody robiť nechceli. Letanovská vyzvala saskárov, aby prestali politikárčiť a dodali podpisy. Myslí si, že „ak to poslankyne zo SaS myslia vážne, čo je väčším signálom pre spoločnosť, že násilie neakceptujeme, než to, že odvoláme predsedu parlamentu, ktorý zbil ženu a spravil by to opäť? My nechceme ďalšiu hádku a konflikt,“ dodala Letanovská.

Čo potrebujú týrané ženy

Mimovládne organizácie Fenestra a HANA prezentovali v utorok analýzu, ktorá ukázala, že ak chceme, aby sa ženy cítili na Slovensku bezpečnejšie, nová vláda sa musí zamerať na tri oblasti. Jednou z nich sú špecifické služby pre týrané ženy, špecializované policajné tímy a ochrana detských svedkov.

Dostupnosť služieb pre obete násilia je podľa nich síce lepšia ako pred 11 rokmi, no aj tak existujú v rámci krajiny biele miesta. Slovensko má dnes 28 poradenských centier, osem bezpečných ženských domov a pribudla tiež nonstop Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. Jednoznačná odpoveď na to, v ktorých regiónoch je domáce násilie na ženách najrozšírenejšie, podľa mimovládok nie je známe. Registrácia trestných činov bola vyššia v tých krajoch, kde fungovali centrá podpory.

Mimovládky zisťovali aj to, aké riešenia poskytujú krajské mestá. Monitorovali ich všeobecne záväzné nariadenia (VZN) a pozreli sa na to, či skúsenosť s násilím je jedným z dôvodov osobitného zreteľa pri prideľovaní nájomných bytov. Ide najmä o prípady hrozby opakovaného násilia. Napríklad, ak žije žena s partnerom v pridelenom obecnom byte, stane sa obeťou násilia, tyran nastúpi na výkon trestu a po návrate sa má vrátiť do bytu a žiť s obeťou a prípadne aj s dieťaťom.

Z verejne dostupných materiálov umožňujú vypovedať násilníkovi zmluvu len mestá Košice, Trenčín, Banská Bystrica a Žilina. „Narazili sme na to, že podmienky sú zakotvené v občianskom zákonníku. Bolo by fajn, keby samosprávy začali hľadať situáciu, ako to ošetriť,“ uviedli mimovládky.

Odchodom násilníka sa ženám, ktoré čelili násiliu, definitívne nemusí uľaviť. Život s násilníkom ich často sprevádza aj v budúcnosti vo forme psychických či finančných problémov. V dôsledku domáceho násilia niekedy ženy stratia prácu alebo pre sociálnu izoláciu prerušia vzťahy s blízkymi, a často je súčasťou aj strata sebadôvery. Mimovládky hovoria, že zmierniť dopady života s násilníkom na ženy pomáha dobrá dostupná psychologická a právna pomoc a dostupné bývanie.