Krvavé ruky a tabuľa hanby. Hľadá sa autor webu, ktorý cieli na pôrodníkov

Napriek tomu medicínske zákroky, ktoré sa opierajú o medzinárodné štúdie, niekomu natoľko prekážajú, že vytvoril lynčovací zoznam lekárov, ktorí majú podporovať alebo vykonávať potraty. Reč je o anonymnom portáli potratari.com. Na úvodnej stránke udrú do očí krvavé ruky a nápis „potratári, ktorí obhajujú zabíjanie nenarodených detí“. „Toto je tabuľa hanby. Lebo oni sa majú za čo hanbiť a spoločnosť o nich potrebuje vedieť,“ oznamujú autori. Nižšie sú zverejnené mená a fotografie desiatich slovenských pôrodníkov a gynekológov.

Anonymná stránka potratari.com odmieta interrupcie, tvrdí, že je za ochranu života každého človeka od úplného začiatku. Podľa nich sa život začína splynutím spermie a vajíčka až po prirodzený koniec, teda klinickú smrť.

„Nie, nie je v poriadku robiť ani obhajovať umelé potraty. Preto ich odhaľujeme, vystavujeme na tabuľu hanby, na verejný pranier, aby ich okolie aj ich pacientky vedeli, s kým majú do činenia. Aby vedeli, že ak sa teraz starajú o ne a o ich dieťa pri pôrode, o chvíľu možno budú iné deti zabíjať,“ píše anonym.

Čítajte viac Vynaliezavé ženy. Kým štát kladie prekážky, k interrupcii sa dostávajú vlastnou cestou

Na druhej strane, na webe sa takto aj ženy, ktoré musia podstúpiť interrupciu dozvedia presné mená, ktorých odborníkov vyhľadať. Nájsť tu možno lekárov Jozefa Záhumenského, Martina Redechu, Petra Kaščáka a ďalších.

Ministerstvo zdravotníctva sa od témy takticky dištancuje. Naopak, Slovenská lekárska komora je pobúrená obsahom anonymnej webovej stránky potratari.com. Vedenie komory to považuje za cielené znevažovanie popredných odborníkov za to, že vykonávajú svoje lekárske povolanie v súlade s platnými právnymi predpismi a poskytujú odbornú zdravotnú starostlivosť v rozsahu svojej špecializácie. Obsah webovej stránky označili za prejav nenávisti či fanatizmus a netrvalo dlho, kým sa o prípad začala zaujímať aj bratislavská polícia.

zväčšiť Foto: Možnosť voľby dostupnost-interrupcii-na-slovensku-mapa-nestandard1 Dostupnosť interrupcií na Slovensku.

Kresťanské kruhy

Odkedy si túto stránku všimla verejnosť, vzniklo viacero teórií, kto vlastne za ňou stojí. Lekár Maroš Rudnay zo stránky Lovci šarlatánov vo svojom statuse na sociálnej sieti uviedol, že za stránkou stojí Andrej Ralbovský a tým je prepojená na Antona Chromíka. Známeho právnika Aliancie za rodinu, ktorý spolupracuje aj s Lekárskym odborovým združením. „Nedá veľa práce zistiť, že potratari.com je síce anonymne registrovaná v USA, ale určite bude náhoda, že existuje stránka potratari.sk, ktorá je však nefunkčná, ale doména existuje. A tam už vieme zistiť, kto si ju zaplatil. DNS analýza je mocný nástroj,“ ozrejmil v statuse Rudnay. Tvrdí, že za potratari.sk stojí Ralbovský, a teda stojí aj za potratari.com.

„K predmetnému webu uvádzam, že nie som jeho autorom ani prevádzkovateľom a neviem, kto za ním stojí. Do prečítania statusu pána Rudnaya som ani nemal informáciu o jeho existencii. O väčšine lekárov, ktorí sú na ňom spomínaní, som dovtedy nepočul ani som nepoznal ich mená,“ uviedol Ralbovský v stanovisku.

Aliancia za rodinu, ktorej je Chromík predsedom, tieto tvrdenia spochybňuje a dodáva, že Rudnayove prepojenia sú postavené na vode. Od akéhokoľvek prepojenia na stránku potratari.com sa dištancuje a Rudnayove informácie označuje za nepravdivé a osočujúce.

Čítajte viac Dostupné interrupcie? Utópia. Slovensko je v rebríčku medzi najprísnejšími

Ralbovský v minulosti vystupoval ako zástupca Nadácie Slovakia Christiana aj slovenského Ordo Iuris. Okrem toho mal zaregistrované mnohé domény ako kontrevolucia.sk, sodomskypaskvil.sk, homoloby.sk, milicia.sk, kolaboranti.sk a grevio.sk.

„Ako by som to mal vnímať, keď ste obvinení z niečoho, čo ste nespravili. Predstavte si situáciu, že váš známy niečo urobí a niekto napíše o tom, že za to zodpovedáte vy. Aký je tam súvis so mnou?“ pýta sa Chromík. „Prečo si musíme robiť tak zle? Nerozumiem tomu. Veď si môžu o nás myslieť hocičo, ale všetky veci robíme verejne, za nijaké sme sa nehanbili,“ zdôraznil. Prepojenie na Ralbovského malo potvrdzovať aj to, že vlastní nefungujúcu doménu potratari.sk.

Chromík pre denník Pravda spresnil, že s Ralbovským volal a ten mu poprel, že by za stránkou stál. Dodal, že je presvedčený, že by nemal dôvod klamať. Priznal, že trestnoprávne kroky podnikať nechce. „Ak to neprestane, tak budeme prinútení, no uvidíme,“ spresnil. Dodal však, že Ralbovský sa súdiť zrejme bude.

Chromík odkázal, že anonymná stránka nie je „zoznam na zabíjanie lekárov“. „Dnes môže hocikomu skrsnúť niečo v ,bedni' a takúto obavu beriem a rozumiem jej, ale potom padni, komu padni a porozmýšľajme nad tým, či naozaj aj iné stránky by sa nemali správať citlivejšie,“ podotkol. Poukázal pri tom na anticeny, ako je sexistický kix či homofób roka.

Čítajte viac Homofób roka: Anticenu získal arcibiskup Orosch, nasleduje ho Matovič a Bartalosová

Priznal, že ani po troch dňoch od vypuknutia kauzy nevie, kto za stránkou hanby stojí. Vidí však tri možnosti. „Musíte si pozrieť, čo sa tým sleduje a čo to prinieslo. Buď to je niekto, kto odsudzuje potraty a chcel to spraviť ako bojkot tých osôb a vyzýva mamičky, aby k týmto gynekológom nechodili,“ ozrejmil. Druhá možnosť je podľa neho cielená provokácia a tretia možnosť je snaha o útok na to, že 16 rokov zastupuje lekárske odbory. „Bránim život, mne je jedno, či je narodený, či nenarodený. Rád robím prácu pre lekárske odbory a za mňa sú to dobré veci, ktoré pomohli,“ uzavrel. Rudnay vyzýval aj Lekárske odborové združenie, aby spoluprácu s Chromíkom skončili. Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský podotkol, že Rudnayov status je konšpiračný.

Rudnay uvádza, že Chromíka verejnosť pozná ako fanatického kresťanského aktivistu s jeho referendami za rodinu, s krížovou výpravou proti potratom a hlavne bojom proti akémukoľvek pokroku a tzv. „nebezpečnej progresívnej ideológii“. „No a keď sa pozrieme na meno Andrej Ralbovský, t.j. osobu, ktorej firma si zaregistrovala potratari.sk, tak máme obraz absolútne jasný – je to človek z prostredia militantných ultrakonzerva­tívnych až nábožensky fundamentalis­tických organizácií Slovakia Christiana, Christianitas, Ordo Iuris a pod., z ktorých niektoré viedol/spravoval. O jeho osobe a aktivitách v rámci ultrakonzerva­tívnych združení a hlavne ich financovaní písalo Investigatívne centrum Jána Kuciaka a podľa jeho reakcie museli trafiť doslova čierne v čiernom,“ ozrejmil Rudnay.

Ďalšie nepotrebné sprísnenie

Iniciatíva Možnosť voľby pritom často pripomína, že kriminalizácia ani obmedzovanie interrupcií nevedú k ich znižovaniu, naopak, vedú k zvýšenej úmrtnosti žien a k ohrozovaniu ich zdravia.

Čo by to však bolo za poslednú parlamentnú schôdzu v aktuálnom funkčnom období, ak by sa na nej neriešila otázka sprísňovania interrupcií. Prekladateľkou návrhu je ako inak poslankyňa Kresťanskej únie Anna Záborská. Navrhovateľka v názve zákona už klasicky tvrdí, že ide o pomoc tehotným ženám. No organizácia Možnosť voľby upozorňuje, že navrhované prekážky v prístupe k bezpečnej interrupcii nie sú pomocou pre ženy. Zákon chce, aby ženy, ktoré sa rozhodli podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, najskôr počkali dva dni.

Čítajte viac Záborská: Štát musí prevziať zodpovednosť za potraty

Ženy by museli čakať na vykonanie interrupcie 48 hodín aj v prípadoch, keď je ich život alebo zdravie v ohrození. Záborská sa tento fakt snaží zakryť tým, že navrhuje výnimku, ktorou by bolo tzv. bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia. Čo znamená bezprostredné, však nie je jasné.

Cieľom navrhovanej úpravy je vytvorenie podporných opatrení pre tehotnú ženu v prípade hlavne neplánovaného tehotenstva. Úprava má dať žene reálnu možnosť rozhodnúť sa po zvážení všetkých dostupných informácií a možností, ako zodpovedne nasmerovať svoj život.

“Navrhované ustanovenia týkajúce sa interrupcií znamenajú zavedenie nových prekážok v prístupe k bezpečnej interrupcii a v praxi môžu vážne ohroziť fyzické a duševné zdravie žien a zhoršiť ich životné podmienky. Ich cieľom je tiež stigmatizovať lekárov, lekárky a nútiť ich konať v rozpore s ich profesionálnymi znalosťami a etikou,” zdôraznila Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby. Predkladateľka taktiež navrhuje, aby organizácie, ktoré poskytujú tzv. poradenstvo ženám zvažujúcim podstúpenie interrupcie, boli financované z Úradu vlády. Jednou z organizácií, ktoré by po schválení mali na takéto dotácie od štátu nárok, je aj Fórum života, ktorého členkou predsedníctva je práve poslankyňa Záborská. To podľa Možnosti voľby „vytvára veľké otázniky o konflikte záujmov či zneužívaní poslaneckého mandátu na presadzovanie vlastných záujmov“.