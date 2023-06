Kollár musí odísť z politiky, vyhlásila Letanovská. Demokrati vyzbierali podpisy pod jeho odvolávanie

Máme vyzbierané podpisy a ideme zvolať mimoriadnu schôdzu, uviedla volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská. Apelovala na poslancov, aby rozhodli podľa svojho morálneho kompasu, a aby nemysleli na budúce koalície. „Ženy sa nebijú nikdy. Nikým, ani predsedom parlamentu. Boris Kollár musí odísť z politiky,“ vyhlásila Letanovská.

Čítajte viac Zbil ženu, nestojte vedľa neho. Ďuriš Nicholsonová kvôli Kollárovi oslovila arcibiskupa

Očakávali, že sa Kollár ospravedlní

Ako povedala Anna Mierna, oslovovali zástupcov bývalej vládnej koalície, podpisy hľadala len medzi 95 poslancami. Očakávala, že sa Kollár ospravedlní, no nedošlo k tomu. Predseda parlamentu má sedem dní na to, aby zvolal schôdzu, pokračovala.

Mierna ozrejmila, že 15 podpisov mali z klubu Demokrati, 11 dostali od Sasky, piatimi podpismi im prispeli poslanci OĽaNO a priatelia. Pridali sa aj zástupcovia Progresívneho Slovenska a Za ľudí.

Heger zopakoval, že ženy sa nebijú nikdy. „Chceme, aby národná rada vyslala tento signál a odsúdila akékoľvek násilie páchané na ženách, alebo akékoľvek páchané násilie,“ povedal Heger.

„Na to, aby schôdza mohla zbehnúť, musí byť otvorená a musí byť schválený program. Konečný verdikt bude zakončený tým, keď národná rada odsúdi násilie páchané na ženách a jeho obhajovanie tým, že odvolá predsedu parlamentu Borisa Kollára,“ uviedol expremiér. Očakáva, že sa otvorí schôdza a schváli program.

Avizoval, že sa plánujú zhovárať s každým poslancom bývalej vládnej koalície a presviedčať ich, aby sa postavili na správnu stranu.

„Signál, že sa pokúša obhájiť neobhájiteľné je veľmi zlý signál na akúkoľvek spoluprácu,“ odpovedala Letanovská na otázku o povolebnej spolupráci.

Líderka kandidátky hovorí, že ak by sa Kollár priznal, ospravedlnil a považoval bitku Richterovej za chybu, zaoberali by sa otázkou, prečo sa kauza prevalila po 12 rokoch tesne pred parlamentnými voľbami. „Dnes sa nerozprávame, že ju udrel v afekte, ale že to nepovažuje za chybu a urobil by to znova,“ pripomenula Letanovská. Mierna ju doplnila, že nereagujú na bulvár, tému priniesol na pôdu parlamentu Kollár.

Kolíková: Saska je za odvolanie

Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková zo Sasky už v utorok popoludní potvrdila, že podpisov je dostatok. „Za náš klub je jasné, že my sme za odvolanie,“ povedala.

Mária Kolíková k odvolávaniu Borisa Kollára Video Zdroj: TV Pravda

Čítajte viac Psychologička: Priznanie Kollára, že udrel ženu, môže byť dvojsečná zbraň

O spore s expartnerkou Barborou Richterovou hovoril Kollár na tlačových konferenciách. Priznal, že ju pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol však jej obvinenia, za ktorými vidí kampaň na jeho očiernenie. Kauze jej údajného sledovania sa venoval aj parlamentný výbor na kontrolu SIS. Šéf tajných Michal Aláč vylúčil, že by bola SIS zneužitá na osobné účely ústavného činiteľa. Kollár podal trestné oznámenie na Richterovú a ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov za kauzou stoja. Šéfa parlamentu vyzvali na odstúpenie viaceré strany. Kollár z funkcie odísť nemieni.