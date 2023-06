Bezpečnostná rada štátu rokovala aj o vojne. Ódor: Situácia v Rusku je nestabilná

Podľa premiéra to však ukazuje, že situácia v Ruskej federácii nie je stabilná. Doplnil, že Slovensko naďalej trvá na odporúčaní pre občanov, aby necestovali do Ruskej federácie. Témou rokovania bola i migrácia. Ódor v tomto smere zdôraznil, že pre väčšinu migrantov nie je Slovensko cieľovou krajinou a zväčša odídu do ďalších štátov, preto v súčasnosti nie sú bezpečnostným rizikom. „Ako viete, zajtra a pozajtra bude samit v Bruseli, kde budeme hovoriť aj o externej hranici a ako zabezpečiť aby boli tieto toky do budúcnosti minimalizované," povedal.

Premiér uviedol, že sa venovali i radikalizácii mládeže, a to najmä v online priestore. „Policajný zbor prekazil niekoľko incidentov," uviedol Ódor a dodal, že polícia podrobnejšie monitoruje situáciu a začína spolupracovať aj so školami. Minister vnútra Ivan Šimko uviedol, že ide o izolované prípady, obvykle od žiakov, ktorí podľahli radikalizácii na sociálnych sieťach. Zaznamenali priame fyzické útoky, aj ozbrojené, a tiež prípravu výbušných materiálov. Podľa Šimka sú prípady ojedinené, je ich menej než desať, napriek tomu ale tomuto problému venujú pozornosť.

Prezident Policajného zboru Štefan Hamran upozornil, že dôvody radikalizácie mládeže možno hľadať aj často v nezodpovednej komunikácii politikov, ktorí ňou polarizujú spoločnosť a vnášajú do nej napätie a agresiu. „Mladí ľudia často hľadajú vzory v politicky exponovaných osobách, ktoré vedia veľmi okúzľujúco komunikovať,“ zdôvodnil.

Za druhý problém označil aj nedostatočnú kontrolu a prevenciu pred šírením v školskom prostredí. „Stávajú sa prípady, že tam deti na počítačoch zdieľajú z pohľadu polície skutočne toxický obsah, napríklad si preposielajú ukážky teroristických činov,“ poukázal Hamran.

Minister obrany Martin Sklenár zároveň povedal, že má informácie o tom, čo všetko je na Ukrajine zamínované, nevynímajúc záporožskú elektráreň. „My môžeme jedine vyzývať k zodpovednosti. (…) Medzinárodné spoločenstvo je týmto veľmi znepokojené,“ skonštatoval. Sklenár nechce pripisovať veľkú možnosť na odpálenie jadrovej elektrárne. Také niečo by podľa neho zásadne ovplyvnilo charakter konfliktu na Ukrajine.

Témou bezpečnostnej rady bola aj nelegálna migrácia. Situácia je podľa Ódora pokojná. Ide väčšinou o migrantov, ktorí nechcú ostať na Slovensku a odchádzajú do tretích krajín. Pre SR tak nepredstavujú bezpečnostné riziko.