Chaos s telesnou pokračuje. Niekde tri hodiny za všetky triedy, niekde stačia len dve

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) základná škola splní najmenší počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, ak v súčte za všetky triedy vyučuje tri a viac vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy týždenne. Čo sa týka stredných škôl (okrem tanečných, hudobných a dramatických konzervatórií), tie splnia najmenší počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, ak v súčte za všetky triedy vyučuje dve a viac vyučovacích hodín tohto predmetu týždenne.

Zo schválených rámcových učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu je podľa ministra ustanovená najnižšia hodinová dotácia telesnej a športovej výchovy pre žiakov základných škôl priemerne najmenej dve vyučovacie hodiny v každom ročníku. „Ak má škola vhodné podmienky, na telesnú výchovu môže nad rámec hodinovej dotácie využiť disponibilné (voliteľné) hodiny,“ povedal Bútora s tým, že ide napríklad o formu výletov, exkurzií či športových výcvikov. Vhodným doplnkom sú podľa neho aj mimovyučovacie aktivity zastrešené projektom Aktívna škola.

Stredné školy postupujú podľa schválených rámcových učebných plánov štátnych vzdelávacích programov príslušných študijných odborov a učebných odborov. Počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy na žiaka aj nad rámec je možné zvýšiť napríklad kurzom pohybových aktivít v prírode. Vhodným doplnkom môžu byť aj samostatné praktické vyučovanie v dielni, na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania i aktivity patriace pod projekt Aktívnej školy.

Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková uviedla, že pohyb detí v školách chcú, ale potrebné je na to zabezpečiť aj vhodné podmienky. Je rada, že riaditelia škôl počas leta nebudú musieť na poslednú chvíľu meniť rámcové učebné plány. Poukázala aj na to, že školy, ktoré chceli zvýšiť hodinovú dotáciu telesnej výchovy, už tak urobili. Bútora potvrdil, že pri výklade novely zákona sa radili s právnikmi.

Kučera ukazuje na Gröhlinga

Jeden z predkladateľov novely školského zákona Karol Kučera (OĽANO) v reakcii uviedol, že je prekvapený z usmernenia ministerstva školstva a z toho, ako si vykladá tento zákon. „Je tam viac argumentov, ktoré to vyvracajú. Všetkým je jasné, že ide o navýšenie počtu hodín telesnej výchovy na školách,“ povedal Kučera. Tvrdí, že chybu neurobil on, pretože nepíše legislatívu, sú na to právnici. „Som prekvapený, že pán minister z úradníckej vlády skočil na lep,“ povedal Kučera, ktorý si myslí, že za tým môže byť aj bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Potvrdil, že si dajú vypracovať analýzu a spojí sa aj s inými predkladateľmi. „Ak v budúcnosti bude treba urobiť nejaké zmeny, urobíme ich, ale predpokladám, že budeme mať pravdu,“ dodal.

Exminister: V návrhu ste urobili chybu

Gröhling poznamenal, že Kučera urobil v zákone chybu, pretože nehovorí, že sa musia učiť tri hodiny telesnej výchovy týždenne v každej triede a ročníku, ale že sa musia učiť tri hodiny na celej škole. „Ak má škola deväť tried a v každej učí dve hodiny týždenne telesnú, je to 18 hodín a zákon splnila,“ povedal. Ako doplnil, myšlienka podporiť pohyb žiakov v školách je správna, avšak táto novela zákona nebola správnym riešením.

Novela školského zákona bude platiť od 1. septembra bez podpisu prezidentky.