Kollár v Ide o pravdu: Keby som odstúpil, bol by to signál gaunerom, ktorí chcú ovplyvniť voľby

Neboli ste tam, nesúďte, nechodíte v našich topánkach, povedal Boris Kollár k incidentu so svojou partnerkou Barborou Richterovou, ktorú pred rokmi vyfackal, podľa neho preto, lebo po ňom hodila ich malé dieťa. Mohol som zaklamať ako iní politici, že to nebola pravda, nemali by ste so mnou ako pohnúť, povedal Boris Kollár. Neviete, aká to bola vyhrotená situácia, dodal predseda NR SR a šéf hnutia Sme rodina.