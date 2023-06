Lieky v našich lekárňach chronicky chýbajú. Trh je pokrivený, monopol drží v rukách Čína

Slovensko má jedny z najlacnejších liekov v Európskej únii. Hoci by to mala byť dobrá správa pre pacientov, opak je pravdou. Nízke ceny liekov majú totiž priamy vplyv na ich nedostupnosť. Začiatkom roka, počas sezóny respiračných ochorení, v lekárňach chýbali predovšetkým antibiotické, analgetické a protizápalové lieky, ako je amoxicilín, azitromycín, paracetamol a ibuprofén.

No ani po skončení chrípkovej sezóny neprejde deň, keď by sa lekárnici nestretli s výpadkami. Prispievajú k tomu faktory ako starnúca populácia, neskorá diagnostika a viac chronicky chorých pacientov. Pandémia, vojna na Ukrajine, narastajúca inflácia a pretrvávajúca energetická kríza vytvárajú podľa Asociácie pre generické a biosimilárne lieky GENAS zložitú situáciu pre zabezpečovanie dostupnosti liekov v celej Európe, ale hlavne v jej strednej a východnej časti.

Zažili ste aj vy, že by bol v lekárňach nedostatok liekov? Chronicky nedostupné sú imunoglobulíny, niektoré onkologické lieky, psychiatrické lieky a antidepresíva, detské formy antibiotík či antiepileptiká. Zažili ste aj vy, že by bol v lekárňach nedostatok liekov? Áno Nie Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 66,7% Nie 33,3%

Chronicky nedostupné sú imunoglobulíny, niektoré onkologické lieky, psychiatrické lieky a antidepresíva, detské formy antibiotík či antiepileptiká. Prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Michal Patarák priblížil, že chýba najmä tymostabilizátor valproát a antidepresívum obsahujúce liečivo paroxetín. Tymostabilizátory sú látky na stabilizáciu nálady, ktoré sa využívajú pri liečbe bipolárnej a schizoafektívnej poruchy. Antidepresívum paroxetín je liečivo, ktoré obsahuje veľmi špecifickú molekulu, ktoré iné antidepresíva jeho triedy nemajú. Jeho náhle vysadenie môže u pacienta spôsobiť podráždenosť, agresivitu, úzkosť či vnútorný nepokoj. K fyzickým príznakom patrí potenie, nevoľnosť a vracanie, vysoký tlak, búšenie srdca.

Ide o Zdravie - nemocničná lekáreň Video

Čítajte viac Peniaze na modernú liečbu sa míňajú. Pacientom s vážnymi diagnózami hrozí, že zostanú bez liekov

Európa nedokáže vyrábať lieky

No zdá sa, že niet skupiny liečiv, kde by niečo nechýbalo. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ podotkol, že nedostupnosť liekov tu vždy bola a vždy aj bude, lebo vždy sú nejaké problémy, či už s výrobou alebo logistikou. Problémom nielen Slovenska, ale celej Európy, sú aj nedostatočné výrobné kapacity. Dôvodom je, že zhruba štyridsať percent všetkých farmaceutických prísad pochádza z Číny.

S možným riešením, ako by sa najstarší kontinent od Číny odpútal, prišlo 19 členských krajín vedených Belgickom. Tie navrhujú prijatie tzv. zákona o kritických liekoch. Podobne ako pri kritických výrobných surovinách potrebných pre priemysel chcú znížiť závislosť Európy od vonkajších dodávateľov liekových zložiek a tým podporiť domáce výrobné kapacity.

Podobný nápad mal začiatkom roka aj štát. Ministerstvo zdravotníctva chcelo nedostupnosť liekov vyriešiť zriadením štátnej distribučnej spoločnosti. Rezort však následne od tohto plánu ustúpil. „Výhrady sa týkali predovšetkým financovania tejto distribučnej spoločnosti, pretože jej zriadenie by malo dodatočné požiadavky na rozpočet verejnej správy,“ vysvetlilo ministerstvo. „Bol to nezmysel a chvalabohu si to kompetentní uvedomili relatívne včas. Stálo nás to z verejných zdrojov ‚iba‘ čosi viac ako 50-tisíc eur za analýzu pochybnej metodickej úrovne,“ ozrejmil predseda Slovenskej lekárnickej komory Sukeľ.

Čítajte viac Zisky zdravotných poisťovní by sa mali zdvojnásobiť. Pacient zatiaľ nezíska nič

Neustály nárast cien vstupných surovín ako aj zvyšovanie nákladov na výrobu liekov sú v priamom kontraste s plynulým znižovaním ich cien. Riešením by mali byť práve generické lieky. Generický liek obsahuje liečivá, ktoré nie sú chránené patentom. Ide o liečivá, ktorých patent stratil platnosť alebo patentom vôbec nebol chránený. Dokopy tvoria 70 percent liekov vydaných na predpis v Európskej únii a odčerpávajú iba 30 percent výdavkov na lieky na predpis. Ich úloha v udržateľnosti zdravotného systému je preto nespochybniteľná.

„Generické a biosimilárne lieky zohrávajú zásadnú úlohu v zvyšovaní dostupnosti liečby pre pacientov a prispievajú k udržateľnosti systému zdravotnej starostlivosti,“ ozrejmila prezidentka asociácie GENAS Terézia Szádocká.

Napriek viacerým legislatívnym zmenám je lieková politika na Slovensku podľa GENAS výrazne preregulovaná. Generické a biosimilárne lieky, ktoré na slovenský trh prichádzajú po skončení patentovej ochrany originálneho lieku, čelia viacnásobnej cenovej regulácii.

Čítajte viac Peniaze alebo právo na život? Editka liek dostala, no súd rozhodol v jej neprospech. Prípad postupuje na Ústavný súd

To v praxi znamená viacero komplikácií. Problematická má byť napríklad povinnosť výrobcov nastavovať ceny liekov každých šesť mesiacov. Takto musia výrobcovia dvakrát ročne prispôsobiť svoje ceny priemeru troch najlacnejších na trhu. Ak tento priemer klesne, liek musí zlacnieť aj na Slovensku. Keď sa však priemerná európska cena zvýši, pre slovenský trh sa nič nemení, keďže zákon zdražovanie neumožňuje.

Tieto podmienky podľa asociácie GENAS spôsobujú, že výrobcovia rušia registráciu lieku na slovenskom trhu a liek sa z neho vyraďuje. V konečnom dôsledku má potom pacient k dispozícii nielen menší výber, ale aj drahšie náhrady a originály.

Najlacnejšie lieky v kraji

Vytlačenie generických liekov mimo systému a následný mimoriadny dovoz nekategorizovaných liekov však extrémne zaťažuje verejné zdroje. „Slovensko patrí k štátom OECD aj Európskej únie s nadpriemerným, ale dlhodobo klesajúcim alebo stagnujúcim podielom spotreby generických liekov. Podiel predaných biosimilárnych liekov stúpa, ale v medzinárodnom porovnaní je podpriemerný,“ zdôraznil riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar.

Okrem znižujúcich sa cien je produkcia generických liekov vystavená aj iným problémom, akými sú sumy za poštovné, narušené dodávky komponentov a dlhé čakanie na dodávky papiera, kartónu, plastov a skla, ktoré sa používajú pri balení liekov.

Zástupcovia asociácie GENAS, ktorá na Slovensku združuje 14 farmaceutických spoločností vrátane firiem ako Zentiva, Glenmark, Krka či Sandoz upozornila, že za posledných osem mesiacov v dôsledku krízy okrem iného stúpli náklady pri lodnej doprave sedemnásobne a pri leteckej štvornásobne.

Čítajte viac Podvod na zdraví. Falošná klinika zanedbala pacientov a oklamala zamestnancov

Nakoniec to nebol len nelegálny reexport liekov, ktorý zapríčinil ich nedostatok. Štátny ústav pre kontrolu liečiv zhruba pred mesiacom potvrdil nelegálny vývoz liekov zo Slovenska. Celkovo sa tak stratili lieky v hodnote viac ako štyri milióny eur. Ústav zdôraznil, že vývoz prebiehal v čase obmedzenej dostupnosti liekov. Dokopy bolo do podvodu zapojených 17 lekární v Bratislavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Práve reexport liečiv označil minister zdravotníctva Michal Palkovič za najzávažnejší dôvod nedostatku liekov na trhu. Podozrením na nelegálny reexport liekov zo Slovenska do zahraničia sa minulý týždeň začala zaoberať Krajská prokuratúra Banská Bystrica.