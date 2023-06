Aj Smer využil Matovičov trik: Kaliňákovi sa to nepáči, Ficovi áno. Zo 150. miesta bude kandidovať bývalý člen komunistov

Ešte koncom mája to mal byť jeden z Kaliňákovcov, dnes je to inak. Aj keď Robert Kaliňák zhodnotil, že akúkoľvek vec, ktorú zaviedol líder OĽaNO Igor Matovič je treba radšej obchádzať, Smer na tlačovke predstavil svoju „stopäťdesiatku“. Z posledného miesta bude kandidovať šéf strany Socialisti.sk Artur Bekmatov. V minulosti bol členom Komunistickej strany Slovenska (KSS) a písal pre časopis Zem a Vek, ktorý je kritizovaný pre šírenie konšpiračných teórií.

Predseda Smeru Robert Fico tvrdí, že 90 – 95 percent programových cieľov majú oba politické subjekty rovnaké. Zdôraznil, že Bekmatov svojimi myšlienkami úplne zapadá do hodnotového priestoru Smeru. „V poslednom období sme sledovali veľmi pozorne každú stranu, ktorá sa pohybuje v ľavicovom priestore, a snažili sme sa nájsť prieniky, ktoré by umožnili našu spoluprácu,“ skonštatoval Fico.

Smer dal prvýkrát priestor inej strane

So Socialistami už absolvovali technické rozhovory. „Ako by mala vyzerať kampaň predsedu Socialistov.sk v rámci kampane strany Smer-SD. Oceňujem, že Socialisti.sk sú v niektorých oblastiach ešte zemitejší, ako je Smer-SD. Majú záujem priamo navštevovať podniky na Slovensku a hovoriť priamo so zamestnancami a chrániť ich práva. Myslím si, že v tomto sú veľmi originálni,“ tvrdí Fico a privítal by, keby sa táto aktivita stala aj súčasťou Bekmatovovej kampane.

Hnutie Socialisti.sk si podľa jeho lídra v kampani zachová veľmi širokú politickú autonómiu. „Ideme stále hlásať a presadzovať tie témy, ktoré sme presadzovali doteraz,“ uviedol Bekmatov. Zdôraznil, že budú mať tri tematické priority. Prvá sa bude týkať postavenia zamestnancov či dôstojného ohodnotenia ich práce, druhá bude o riešení problematiky zabudnutých regiónov, treťou témou je tematika mieru.

Je to prvýkrát, čo Smer dáva na svojej kandidátke priestor inej ľavicovej strane. „Nielen hnutiu Socialisti.sk, ale aj strane Smer ide o to, aby neprepadol ani jeden hlas ľavicového voliča,“ povedal Bekmatov.

Bekmatov nevidí problém v jeho minulosti

Artur Bekmatov bol v minulosti členom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS), kvôli čomu s ním denník Sme rozviazal spoluprácu, a predsedom Frontu ľavicovej mládeže. V roku 2016 kandidoval za KSS zo štvrtého miesta.

Získal len 1562 hlasov a strana sa do parlamentu nedostala. Inak tomu nebolo ani o štyri roky neskôr, kedy sa o priazeň voličov uchádzal na kandidátke strany Socialisti.sk, strana získala niečo vyše pol percenta a Bekmatov necelých 1150 hlasov. Predsedom strany je od augusta 2020 a na tomto poste vystriedal Eduarda Chmelára. Bekmatov tentokrát verí, že hlasy neprepadnú.

„Krúžok pre Socialisti nebude tentokrát prepadnutým hlasom,“ povedal. Okrem toho prispieval pre webový portál ruskej agentúry Sputnik a písal aj pre časopis Zem a Vek. Časopis je spolu so šéfredaktorom Tiborom Rostásom často kritizovaný za šírenie konšpiračných teórií, ruskej propagandy, za ohýbanie faktov či nekorektné narábanie so zdrojmi.

Šéfredaktor časopisu Zem a vek Tibor Eliot Rostas (vpravo) prichádza na pojednávanie na Najvyšší súd 26. októbra 2021 v Bratislave. Na pojednávanie prišiel aj bývalý sudca Štefan Harabin (uprostred), pričom obaja odmietli mať ochranné rúška.

V októbri 2019 bol Rostás obžalovaný zo šírenia extrémistických materiálov v súbehu s prečinom hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Bol odsúdený na peňažný trest.

„Nemyslím si, že má význam toto hodnotiť, či to bolo plusové alebo mínusové. Mám to v životopise,“ reagoval na jeho členstvo v ÚV KSS a na to, že prispieval do časopisu Zem a Vek. „Ako každý mladý človek, ktoré sa venuje politike a sú mu blízke idey radikálnej ľavice, tak som postupoval prirodzeným vývojom.

Keďže bola KSS zastúpená v jednom volebnom období v parlamente, nevidí na tom nič negatívne. „Boli tu aj iné ľavicové strany ako SDĽ. KSS mala určitú legitimitu, nevidím to ako problematickú vec,“ zhodnotil. „Lepšie je mať mladého človeka na kandidátke z ÚV KSS ako prezidenta obžalovaného z daňového podvodu. My máme v tomto jasno,“ okomentoval Fico.

„Neviem, čo to máte večne za problémy. Ak máte pocit, že je niečo zakázané a nemôže to byť, tak sa obráťte na generálneho prokurátora nech podá návrh na rozpustenie politickej strany. Čo to kádrujete? Nerozumiem tomu. Toto kádrovanie je smiešne. Ja poznám ľudí, ktorí aj boli aj sú v KSS a sú stokrát slušnejší ako hegerovci, matovičovci alebo sulíkovci a neviem, kto všetko,“ dodal.

Matovičove nápady treba obchádzať, no 150. je viditeľná

Koncom júna to v Smere vyzeralo, že o 150. miesto bojujú Kaliňákovci. Na poslednom mieste sa mal umiestniť buď bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, alebo jeho synovec Erik Kaliňák, uviedol vtedy hovorca strany Ján Mažgút. Nakoniec ich Fico umiestnil do prvej desiatky na šieste a siedme miesto. V prvej deviatke zverejnených mien je aj Ľuboš Blaha či bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.

Robert Kaliňák a Robert Fico počas tlačovej besedy Smeru.

Názory lídra Smeru Fica a šéfa volebného štábu Roberta Kaliňáka sa rôznia. Podľa Fica je vzhľadom na históriu slovenskej politickej scény posledné miesto kandidátky mimoriadne viditeľné. Kaliňák v relácii RTVS uviedol, že aj jeho zvažovali, no v Smere takáto tradícia nikdy nebola.

„Túto tradíciu sme u nás nikdy nezavádzali v takejto podobe alebo nefungovala. Veci, ktoré zaviedol Igor Matovič treba radšej obchádzať ako nasledovať,“ povedal na margo 150. miesta. Robert Kaliňák v posledných voľbách nekandidoval, no teraz sa rozhodol do politiky vrátiť. Jeho synovec Erik Kaliňák to už so 150. miestom skúšal, keď za Smer kandidoval prvýkrát minulý rok. Prekrúžkovať sa však do parlamentu nedokázal, získal len niečo vyše 3900 hlasov.

Obsadiť posledné miesta na kandidátke bolo pre strany roky len formalitou. Vo voľbách v roku 2020 sa však tento trend zmenil a Matovičov trik využilo v podstate až šesť strán. S určitosťou tento postup zvolilo OĽaNO, už spomínaný Smer s mladým Kaliňákom, ktorému to však nevyšlo, Za ľudí a ĽS NS.

Matovičov trik

Matovič je považovaný za priekopníka v kandidovaní z posledného miesta. Aj keď prvýkrát to bolo nevedome. Na Matovičovom triku má totiž podiel aj líder Sasky Richard Sulík. Matovičovci sa prvýkrát do parlamentu dostali na kandidátke Sasky a práve Matovič sa ocitol zo štyroch „obyčajných“ na poslednom 150. mieste.

Ódorov program ani vláda nezískali podporu parlamentu

So ziskom takmer 39-tisíc preferenčných hlasov sa mu nakoniec podarilo prekrúžkovať sa na štvrté miesto a dostať sa do poslaneckých lavíc. Odvtedy sa aj vďaka výraznej poznateľnosti dokázal v každých voľbách z posledného miesta prekrúžkovať na prvé a z iného miesta nekandidoval.

Pre trinástimi rokmi to bol jednoznačne veľký fenomén. „Odvtedy OĽaNO tento systém využíva pre svojich lídrov. 150. miesto na kandidátke tak dostalo nový význam, ktorý prevzali aj ostatné slovenské politické strany. Vyžadovalo si to niekoľko volebných cyklov, keď túto novinku politici komunikovali voličom a kým si na to občania zvykli,“ uviedla pred časom pre Pravdu politologička Silvia Hudáčková.

Hlina čaká boj „stopäťdesiatok“

Matovičov trik sa stal populárnym a strany ho využili aj v minulých voľbách a niektorým, ako napríklad Milanovi Mazurekovi (vtedy ĽS NS, pozn. red.) či Jánovi Benčíkovi (vtedy Za ľudí, pozn. red.), to vyšlo. Strany sa chystajú touto cestou uberať aj v týchto voľbách.

Hlina pre Pravdu Video Nestal som sa liberálom, ale ponuka Sasky bola veľkorysá / Zdroj: TV Pravda

Zatiaľ známe mená na 150. mieste sú Igor Matovič za OĽaNO, György Gyimesi za maďarskú Alianciu a Alojz Hlina za Sasku. Hlina už pre Pravdu naznačil, že to vyzerá na boj „stopäťdesiatok“. „Vyzerá to na celkom zaujímavý zápas 150-ok. Tak to vnímam, na tých 150. miestach bude Igor Matovič, ja, György Gyimesi a údajne ešte nejaké ďalšie dve mená so silným príbehom,“ povedal. „Je to férové voči tomu, že sa musíte vykrúžkovať,“ do¬dal.