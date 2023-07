Kollár nie je jediný. Prešľapy a kauzy sprevádzali aj bývalých predsedov parlamentu

O zotrvaní Borisa Kollára vo funkcii predsedu Národnej rady majú poslanci rozhodnúť zajtra, v utorok 4. júla. Zvolanie mimoriadnej schôdze iniciovali nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera, ktorí Kollára kritizujú za incident spred 11 rokov, kedy zbil jednu z matiek jeho detí.

Vyhraj voľby a môžeš všetko

Nebohý Pavol Paška bol predsedom Národnej rady dvakrát. V rokoch 2006–2010 a potom neskôr v rokoch 2012–2014. Do pamätí ľudí sa zapísal viacerými zľudovenými výrokmi. Známu vetu Vyhraj voľby a môžeš všetko venoval opozícii a vyslovil ju na pôde Národnej rady počas odvolávania ministra práce Jána Richtera. O mesiac vo funkcii skončil. Kritiku si vyslúžil aj za slová, že v novembri 1989 počas Nežnej revolúcie kachličkoval kúpeľňu.

Meno bývalého podpredsedu Smeru sa spája aj s kauzou predraženého CT prístroja v nemocnici v Piešťanoch. Nákup medicínskej techniky vyvolal rozruch, pretože jeho pôvodné obstarávanie zrušili a o dva roky neskôr vyhlásili nový tender. Vyhrala ho firma Medical Group, kde bol Paška kedysi akcionárom. Zamestnanci nemocnice upozornili, že jej CT bolo o státisíce eur drahšie ako pôvodne obstarávané.

Nákup sa napokon nerealizoval. Prípad vytiahol v roku 2014 ľudí do ulíc v Bratislave aj pred jeho dom v Košiciach. Vo funkciách skončili vtedy ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská a podpredsedníčka parlamentu Renáta Zmajkovičová. O miesto vo vysokej politike napokon prišiel aj Paška. Svoj koniec oznámil po víťazstve Richarda Rašiho v komunálnych voľbách po boku manželky.

Kapitánske výložky a rigorózna práca

Kým mnohé študentské bakalárky a diplomovky po štátniciach zapadnú prachom, celoštátnu popularitu získali vysokoškolské práce Igora Matoviča, Borisa Kollára, ale aj rigorózna práca Andreja Danka. Predseda Slovenskej Národnej strany (SNS) nosí akademický titul doktor práv, ktorý získavajú študenti po úspešnom rigoróznom konaní. Jeho súčasťou je aj obhajoba odbornej práce. V čase, kedy bol Danko predsedom parlamentu, sa novinári pozreli na jeho prácu a objavili sa pochybnosti, či jeho rigorózna práca spĺňa všetky potrebné náležitosti a na koľko sa zhoduje s inými. Danko svoju prácu odmietal zverejniť.

Predseda SNS sa neslávne preslávil bozkaním kapitánskych výložiek. Predchádzala mu tlačová beseda Igora Matoviča, kde šéfovi národniarov vyčítal povýšenie do hodnosti kapitána v zálohe, ktoré mu udelil exminister obrany Peter Gajdoš. Matovič žiadal po predsedovi SNS, aby hodnosť vrátil.

„Vyzývame týchto dvoch pánov, aby uznali svoju chybu a verejne sa ospravedlnili, lebo napľuli všetkým statočným vojakom, ktorí si to musia odmakať, do tváre a demoralizujú armádu,“ uviedol vtedy Matovič. Expredseda parlamentu Matovičov útok na hodnosť opätoval a poukázal na to, že líder OĽaNO a priatelia má modrú knižku. Kapitánsku hodnosť zrušil Dankovi v roku 2020 Jaroslav Naď.

Dankova reakcia, a teda bozkanie kapitánskych výložiek, je dodnes predmetom vtipov na satirických stránkach. Sociálne médiá aj po rokoch zabávajú jeho slovné „brepty“, ako napríklad „horúce gaštany“ či „bozkávam vás všade“ alebo aj veta: Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku.

Foto: TASR/Michal Svítok Andrej Danko a Peter Plavčan Andrej Danko a Peter Plavčan

K Dankovmu imidžu v čase, kedy bola SNS v koalícii so Smerom a Mostom-Híd nepridala ani kauza exministra školstva Petra Plavčana. Nominant SNS čelil kritike pre zvláštne rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie.

Verejné súkromie matiek a detí

Líder hnutia Sme rodina sa objavoval v článkoch bulvárnych médií dávno pred pôsobením v politike. Záujem vzbudzoval svojím životným štýlom. Verejne sa priznáva k 12 deťom s desiatimi ženami. Súčasný predseda parlamentu Boris Kollár je vo funkcii od roku 2020.

Jedna z jeho bývalých partneriek a matiek dvoch detí Barbora Richterová ho obviňuje, že synom nevenuje dostatočnú pozornosť a zverejnila detaily ich incidentu spred 11 rokov. Tie rozposlala v liste poslancom Národnej rady.

Od medializovania konfliktu čelí predseda parlamentu kritike. Strana Demokrati chce, aby za násilie na žene skončil v politike. „Ženy sa nebijú nikdy. Nikým, ani predsedom parlamentu. Boris Kollár musí odísť z politiky,“ vyhlásila v stredu volebná líderka strany Andrea Letanovská. Mimoriadna schôdza, kde budú predsedu parlamentu odvolávať, bude v utorok 4. júla.

Kollár sa k bitke expartnerky vo vile na Floride priznal. Jeho a Richterovej verzia toho, čo sa stalo sa však líšia. Kollár argumentuje, že jej dal „pár faciek“ a bránil svojho syna, ktorého mala v amoku hodiť cez izbu a ohrozovať na živote. Richterová vyslovila zároveň obavy, že ju sleduje Slovenská informačná služba. Údajné zneužitie SIS prešetruje Národná kriminálna agentúra. Policajný prezident Štefan Hamran sa vyjadril, že evidenčné čísla vozidiel, ktoré Richterová spomína sa nenašli v policajnej databáze, lebo informácia o nich je zablokovaná.

Kollár sa ku kauze násilia na žene vyjadruje na pôde parlamentu. Politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč si myslí, že ide o zámer. „Boris Kollár robí všetko preto, aby táto kauza zostala, čo „najďalej“ od Sme rodina, a aby do volieb upadla do zabudnutia,“ uviedol pre Pravdu. Kauza podľa neho môže aj nemusí súčasnému predsedovi parlamentu uškodiť.

Boris Kollár patrí do šíku politikov s pochybnými záverečnými prácami. Na podozrenia o podvádzaní pri písaní diplomovej práce upozornila strana Spolu. Kollár je absolventom vysokej školy v Skalici. Neskôr „priznal, že si to s prácou "uľahčil“.

Kollárovi politickí rivali mu z času na čas pripomenú aj fotografiu z dovolenky na Kube z roku 2006, na ktorej je zachytený s odsúdeným mafiánom Jurajom Ondrejčákom alias Piťom a podnikateľom Tomášom Rajeckým.

Kollár bol pod drobnohľadom aj pre správy s neplnoletým dievčaťom – chovankyňou resocializačného centra Čistý deň, s kontroverzným obsahom. Predseda NR SR sa bránil, že o jej veku netušil.

Porovnateľná s Kollárovou bola podľa Lenča kauza Andreja Danka, keď si dopisoval s dnes už odsúdenou Alenou Zsuzsovou, ale aj pôsobenie Pavla Pašku.

„Dôstojnosti parlamentu istotne neprospelo ani to, keď ho viedol Jozef Migaš a v druhej polovici 90. rokov minulého storočia aj Ivan Gašparovič. Celkovo sa dá povedať, že sme mali viac reprezentatív­nejších podpredsedov parlamentu a pri výbere jeho predsedov sa poslanci neraz pomýlili,“ uviedol politológ.

Geissenovci aj bar v Dubaji

Hriechy minulosti vyčítajú aj predsedovi strany Saska Richardovi Sulíkovi. V roku 2012 sa na internete objavili prepisy správ a neskôr aj video s ním a dnes odsúdeným podnikateľom Mariánom Kočnerom. Sulík šéfoval parlamentu počas vlády Ivety Radičovej.

Kritiku si užil aj v poslednom čase, a to najmä za návštevu populárnej nemeckej rodiny na Slovensku. Geissenovci tu nakrúcali nové časti svojej reality šou a šéf Sasky ich s myšlienkou, že pomôžu spopularizovať Slovensko sprevádzal. Podľa Jaroslava Naďa žiadal od ministerstva obrany zapožičanie vrtuľníka Black Hawk na ich transport, čo mu však zamietol.

Na Richarda Sulíka vytiahli aj video po výstave Expo v Dubaji, odkiaľ najviac rezonovali slová „treba vypiť bar“.

Prešľapy a kauzy predsedov národnej rady podľa politológa Jozefa Lenča znižujú autoritu národnej rady. „Renomé národnej rady je po tom, ako ju ostatné dva roky viedli plagiátori, ktorí tento post využívali najmä na sebaprezentáciu, je naozaj naštrbené. A to nie len ich prešľapmi z minulosti, ale aj tým ako viedli schôdze parlamentu a ako reprezentovali túto inštitúciu,“ dodal.