Řádeka by neprekvapilo, keby Kollárovi jeho kauza prospela. Prirovnal ho k Trumpovi

Politológa Miroslava Řádeka by neprekvapilo, keby predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina) jeho kauza prospela. Je to aj z dôvodu „naťahovania" témy zo strany médií. Ako ďalej uviedol v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní, Kollár sa svojím spôsobom emocionálne a autenticky bráni, čo môže niektorým voličom vyhovovať.

Situáciu zároveň prirovnal ku kauze bývalého prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. „Tesne pred voľbami naňho vytiahli kauzu, ako obťažoval ženy. Domnieval som sa, že prudérna Amerika toto neodpustí. Prišli prvé prieskumy po kauze a ukázalo sa, že si svoj náskok pred Hillary Clinton navýšil," uviedol. Zároveň však tvrdí, že je absurdné, ak niekto obhajuje právo na bitku ženy.

Řádek ďalej uviedol, že množstvo žien závidí postavenie Kollárovým bývalým partnerkám a žijú v predstave, že by boli lepšími partnerkami. „Reakcie práve žien na sociálnych sieťach k mnohým vážnejším kauzám Borisa Kollára boli zarážajúce. Práve ženy sa stávali najväčšími advokátkami Kollára a vyzývali ho, aby si dával väčší pozor, s kým sa stýka," informoval politológ.

Imidž dobrosrdečného otca

Politológ Jozef Lenč si však myslí opak. V relácii uviedol, že voličskú základňu hnutia Sme rodina tvoria najmä ženy. „Ak sa téma bude naďalej prepierať médiami a bude spochybňovaný imidž Kollára ako dobrosrdečného otca, ktorý pomáha a stará sa, myslím si, že mu to skôr môže uškodiť. Je to úplne iný prípad, ako to bolo v prípade Donalda Trumpa, ktorý vystupoval ako rázny podnikateľ, ktorému to mohli jeho voliči odpustiť," vysvetlil Lenč.

Bývalá partnerka Borisa Kollára Barbora Richterová poslala poslancom Národnej rady SR list, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto. Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať a domnieva sa, že ide o cielenú kampaň proti hnutiu Sme rodina. Richterová v liste popísala aj incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.

Žiadne lekárske ošetrenia Richterová podľa jeho slov nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá bola svedkom daného incidentu a Kollárovu verziu potvrdila. Richterová zverejnila po Kollárovej tlačovej besede video na sociálnej sieti, kde jeho tvrdenia v súvislosti s antikampaňou, ako aj so samotným incidentom odmietla.