Oplatia sa bezplatné, mesačné, mimoriadne splátky hypotéky? Poslanci chceli pomôcť, dopadlo to ako vždy

Predčasné splácanie hypotéky bude možné bezplatne každý mesiac. Je to dobrý a účinný spôsob, ako sa vyhnúť enormným nárastom úrokov?

Ide zrejme o posledný zákon, ktorý poslanci schválili vo svojom funkčnom období. Bol z dielne „Demokratov“ Miroslava Kollára a Juraja Šeligu. Ak zákon podpíše prezidentka, mal by byť platný už od júla. Zmena má podľa autorov zákona pomôcť ľuďom s úverom na bývanie, uniknúť pred enormným nárastom úrokov.

Je to dobrý a účinný spôsob? „Považujem to za neadresnú pomoc a skôr za politikárčenie,“ hodnotí analytik Matej Dobiš z Finančného kompasu. Otázne tiež je, že kto si to v čase 12 percentnej inflácie vôbec môže dovoliť. „Myslím si, že takýchto mimoriadnych splátok nebude veľa. Ten predpoklad, že ľudia dokážu odložiť peniaze na mimoriadny vklad je mylný,“ dodáva.

Odborník však neodporúča mimoriadne, mesačné splátky ani tým, ktorí si to môžu dovoliť. „Je lepšie mať v čase narastajúcich cien na účte nejakú rezervu, vytvárať si ju pravidelným odkladaním, ako zbaviť sa úveru, ktorý mám úročený napríklad s jedným percentom,“ tvrdí Dobiš.

Podľa analytika bude pre tisícky ľudí realitou skôr to, že sa enormnému zvýšeniu mesačných splátok budú musieť vyhnúť predĺžením ich splácania. „Na úkoroch preplatím viac, keďže budem musieť platiť viac mesiacov. Toto budú ľudia robiť vo veľa prípadoch, keď im bude končiť fixácia, pretože nebudú pripravený na to, aby naskočili na vyššie splátky. Tým, že si predĺžia splatnosť, mesačné splátky im môžu zostať nezmenené,“ predpovedá Dobiš.

A ako sa vôbec bude vyvíjať situácia s hypotekárnymi úvermi a úrokmi na nich? Vypočujte si podcast denníka Pravda s analytikom Matejom Dobišom z Finančného kompasu.

