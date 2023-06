Súd s Kiskom pokračuje, dnes vypočujú svedkov

Andrej Kiska sa pred pojednávaním vyjadril na margo svojich obvinení. Video Andrej Kiska sa pred pojednávaním vyjadril na margo svojich obvinení. / Zdroj: Boris Macko/Pravda

Vo štvrtok na súde vypočúvali oboch obžalovaných – exprezidenta Andreja Kisku a konateľa firmy KTAG Eduarda Kučkovského. Ten včera na súde uviedol, že vo firme mal na starosti prenájom priestorov a výstavbu nových objektov. „Mimoškolskú a vzdelávaciu činnosť mal na starosti Andrej Kiska a Tomáš Lehotský (súčasný poslanec za Sasku, kandidoval za Za ľudí, pozn. red.),“ povedal.

Foto: Pravda Andrej Kiska súd Na Okresnom súde v Poprade pokračuje pojednávanie v kauze firmy KTAG exprezidenta Andreja Kisku.

Prezentácia Kiskovho mena

Bývalý prezident mal spoločnosti pomôcť svojim menom a skúsenosťami s prácou v nadácií a podnikaní. A to prednáškami, či vydávaním kníh. „Keď faktúry prišli do KTAG, boli potvrdené Kiskom a Lehotským. Ak prišli faktúry poštou, bolo mi potvrdené, že sa to týka prednáškovej činnosti,“ povedal Kučkovský s tým, že tento postup mu potvrdil Lehotský. „Na tomto spôsobe boli dohodnutí s Kiskom. Slúžili na prezentáciu a podporu mena Andreja Kisku. Aby spoločnosť mohla používať jeho meno ako produkt,“ dodal Kučkovský.

V roku 2013 si KTAG síce rozšírila svoje podnikanie o prednáškovú a vzdelávaciu činnosť, no v obchodnom registri bola zapísaná až v roku 2014. „Prečo, to neviem. Nemal som to na starosti,“ odpovedal Kučkovský na otázku prokurátora k dôvodu. Podľa Andreja Kisku boli sporné faktúry súčasťou kampane na zvýšenie obchodnej hodnoty a poznateľnosti jeho mena. Preto ich zahrnul do nákladov súvisiacich s prezidentskou kampaňou.

Vypočujú ďalších

Dnešné pojednávanie začne o 9.15. Súd chce vypočuť šesť svedkov a tiež znalcov. Pojednávania majú podľa vyjadrenia sudkyne pokračovať aj počas letných prázdnin. Len pra zaujímaovsť, súdny spis má približne 6 – tisíc strán.

Exprezident Kiska si myslí, že celá záležitosť má politické pozadie. Tvrdí, že bol vyšetrovaný, pretože bol prezidentom a nechcel sa podriadiť mafii. Podľa neho by sa pred sudcov mali postaviť bývalý premiér a šéf strany Smer Robert Fico, exminister vnútra Robert Kaliňák a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.

Kiska spolu s Kučkovským čelia obžalobe pre pokračujúci zločin daňového podvodu. Kauza firmy KTAG súvisí s podozreniami z neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu spoločnosťou za jún a november 2013 a apríl 2014 v celkovej výške viac ako 155 000 eur.