Stovky detských pediatrov náhle ohlásili hromadnú výpoveď z pohotovostí

Ako prvý dôvod lekári združení v SSPPS uvádzajú, že v systéme chýba každý piaty pediater a každý druhý z tých, čo pracujú, je dôchodca. Ilustrujú to príkladom, že ak by sa všetci pediatri, ktorí sú v dôchodkovom veku rozhodli ísť zajtra do dôchodku, zostalo by takmer 600-tisíc detí bez prístupu k pediatrickej starostlivosti. Vekový priemer primárnych pediatrov na Slovensku je 59 rokov.

„Nežiadame nič iné než to, čo je pre vás všetkých samozrejmosťou – dodržiavanie zákonníka práce, rešpektovanie pracovného času, práva na oddych po práci a práva na ochranu zdravia. Napriek tomu sa NENAŠIEL JEDINÝ POSLANEC V PARLAMENTE, ktorý by našu výzvu a argumentáciu našej spoločnosti, podporenú MZSR do parlamentu predložil,“ zdôrazňujú lekári v spoločnom vyhlásení. „Preto využívame svoje zákonné práva a ako prvý krok podávame výpovede z dobrovoľných služieb APS,“ pokračuje správa.

Hlavné body hromadnej výpovede a požiadavky pediatrov: Odmietame slúžiť nad rámec pracovného času určeného zákonníkom práce

Odmietame slúžiť bez ohľadu na vek a zdravotný stav

Odmietame povinnosť, akú nemá žiaden pracujúci v tomto štáte – povinnosť slúžiť mimo pracovného času, v rozpore so zákonníkom práce a zásadami ochrany zdravia.

Žiadame skutočnú profesionalizáciu APS a tým dobrovoľnosť služieb pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Žiadame zvýšenie platieb za využitie služby APS

Žiadame neúnavnú edukáciu pacientov o tom, ako riešiť ľahké ochorenia cestou dostupných médií s podporou štátu

Žiadame zvýšenie mzdy lekára za hodinu služby APS a reálne uplatňovanie príplatkov za víkendy a sviatky

