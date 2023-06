Čaputová: Na jednom vysvedčení život nestojí, je to iba spätná väzba

„Je veľmi výnimočná tým, akí ľudia tu pracujú a ako pristupujú k svojej práci, pretože škola sa venuje inklúzii, začleňovaniu detí, ktoré majú špeciálne potreby alebo zdravotné znevýhodnenie,“ uviedla hlava štátu pred médiami.

Škola, ktorú navštívila, sa podľa Čaputovej venuje dôležitým témam, ako je ekológia alebo téma duševného zdravia. „Videla som nádherné inšpirujúce tvorivé priestory, ale najmä ľudí, ktorí to robia od srdca. Chcem sa dnes poďakovať všetkým žiakom a žiačkam, učiteľkám a učiteľom za to, čo počas celého školského roka odviedli úsilie, ktoré vynaložili na to, aby dosiahli svoje najlepšie výsledky,“ dodala prezidentka, ktorá zároveň zablahoželala všetkým k vysvedčeniam. „Samozrejme, na jednom vysvedčení život nestojí, je to iba spätná väzba, a ak sa niekomu niečo nepodarilo, tak je tu priestor na to, aby sa v budúcnosti tie známky vylepšili,“ povzbudila hlava štátu žiakov. Na záver Zuzana Čaputová zaželala všetkým deťom na celom Slovensku, všetkým učiteľkám, učiteľom, ale aj nepedagogickým zamestnancom škôl, psychológov a podporného personálu krásne prázdniny, oddychové leto, aby si ho užili a načerpali sily do ďalšieho školského roka.

63-tisíc prvákov

Vysvedčenia si dnes prevzalo viac ako 680 000 žiakov. Prevezme si ho 491 663 žiakov základných škôl a 189 048 žiakov stredných škôl. Prvýkrát si domov ponesie vysvedčenie aj 63 775 prvákov.

Od 1. júla sa pre školákov začínajú letné prázdniny, ktoré potrvajú do 31. augusta. Vyučovanie v školskom roku 2023/2024 sa začne v pondelok 4. septembra. Zaslúžený oddych čaká aj takmer 44 000 učiteľov základných škôl a viac ako 18 000 pedagógov stredných škôl.

„Ďakujem všetkým zamestnancom škôl za ich úsilie a vynaloženú prácu pri výchove a vzdelávaní detí,“ povedal minister školstva Daniel Bútora. Poznamenal, že si prácu učiteľov veľmi váži a že v práve tejto dobe je veľmi potrebná a nenahraditeľná. Žiakom poprial príjemné prežitie letných prázdnin, aby načerpali dostatok síl a oddýchli si.

Od septembra nové vzdelávanie

Končiaci sa školský rok už nepoznačila koronakríza, ako to bolo predchádzajúce roky. Naďalej boli do škôl začleňovaní odídenci z Ukrajiny, pričom slovenské školy navštevuje cez 10.000 takýchto žiakov. Školy potrápilo v tomto školskom roku zdražovanie, ale aj výrazné zvyšovanie cien za energie.

Od septembra bude v školstve viacero zmien. „Prvých 40 škôl naprieč celým Slovenskom začne učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Zároveň pribudne ďalších 16 nových regionálnych centier podpory učiteľov. Budúci školský rok bude preto prelomovým na ceste zmeny k vzdelávaniu 21. storočia,“ dodal Bútora.