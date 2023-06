Väčšina Slovákov je za koniec Kollára vo funkcii, tvrdia Demokrati

Voliči takmer všetkých dnešných parlamentných politických subjektov – Smer, Hlas, Saska a OĽaNO vnímajú odvolanie Kollára podobne. Dáta sa zberali prostredníctvom samoobslužnej aplikácie Instant Research agentúry Ipsos a bol realizovaný od 28. do 29. júna na reprezentatívnej vzorke 532 respondentov.

Boris Kollár v Ide o pravdu: Keby som odstúpil, bol by to signál gaunerom, ktorí chcú ovplyvniť voľby Video

„Výrazne častejšie s Kollárovým odvolaním súhlasia ľudia, ktorí by volili hnutie Progresívne Slovensko alebo Republiku, pričom súhlas vyjadrilo viac ako 80 percent z nich. Nesúhlas s odvolaním Borisa Kollára prevažuje iba medzi voličmi hnutia Sme rodina, medzi ktorými s odvolaním Kollára nesúhlasia viac ako dve tretiny voličov," v tlačovej správe o tom informoval hovorca Demokratov Matúš Mandrák. Podpredsedníčka strany Andrea Letanovská tvrdí, že voliči jednotlivých strán majú jasno v otázke odvolania predsedu parlamentu z funkcie, pričom dodala, že hodnoty sú pre ľudí prednejšie. „Ich zástupcovia v parlamente ich musia vypočuť a urobiť to, čo je lepšie pre krajinu, a nie, čo je lepšie pre nich. Vyzývam poslankyne a poslancov – zachovajte sa ako ľudia, nie ako politici," uzavrela Letanovská.

Čítajte viac Hodí Matovič Kollára cez palubu? O čo ide pri odvolávaní

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR k odvolávaniu predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) sa bude konať v utorok 4. júla od 14:00. Návrh na jeho odvolanie iniciovala strana Demokrati. Zdôvodňuje ho tým, že Kollár použil fyzické násilie voči svojej bývalej partnerke a vyhlásil, že by to spravil znova. V odôvodnení návrhu sa píše, že „násilie na ženách je neprijateľné a neprípustné. O to viac, ak sa ho dopustil predseda parlamentu, ktorý zároveň niekoľkokrát vyhlásil, že by sa ho dopustil opäť“. Podľa predkladateľov je neakceptovateľné, aby takto konal a domáce násilie obhajoval druhý najvyšší ústavný činiteľ. Zdôrazňujú, že Boris Kollár vystupuje ako žalobca, ale aj sudca vo svojej vlastnej veci, no ani predseda parlamentu by nemal stáť nad bežnými ľuďmi. Kým sa bude násilie voči ženám považovať za niečo normálne a ospravedlniteľné, len ťažko môžeme očakávať, že zmizne zo slovenských domácností, dodali poslanci.