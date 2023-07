Zrada a tajný obchod. Prišiel Matovič o posledného spojenca? Kollár ukázal, kto je tu šéf, teraz je na čiernom zozname

Po páde vlády, vypršaní koaličnej zmluvy a nástupe úradníckeho kabinetu sa už všetky strany ocitli k opozícii. V parlamente sme boli svedkami legislatívnej smršte, a keďže sa kampaň naplno rozbehla, každý kope už len sám za seba.

Ohýbanie procesu vs. porušenie ústavného práva

Predčasné ukončenie schôdze lídra OĽaNO poriadne pobúrilo. Za návrh poslanca Smeru Borisa Suska na ukončenie schôdze hlasovalo 85 poslancov. Viacerí vrátane Sme rodina, Sasky, Hlasu či Smeru označili poslednú parlamentnú schôdzu za ukážku ohýbania legislatívneho procesu. Podpredseda parlamentu Peter Pčolinský v reakcii zdôraznil, že jediné, čo bolo porušené, bol rokovací poriadok.

„OĽaNO ho lámalo cez koleno. To je fakt,“ povedal. Niektorí poslanci sa sťažovali aj na to, že im vzali ústavné právo, lebo sa stopli aj zákony z májovej schôdze. „Ja by som niektorým poslancom zobral nielen nejaké právo, ale aj občiansky preukaz a určite v každom prípade poslanecký preukaz,“ dodal Sulík. Proti bola okrem Matoviča aj šéfka Za ľudí Veronika Remišová, ktorá s ním pôjde do volieb v koalícii.

Poslanci tým podľa nej dali najavo, že sa im nechce pracovať a kašlú na ľudí. Proti boli aj Demokrati. „Toto považujeme za neprípustné a nesprávne, takýmto spôsobom zaobchádzať s legislatívnym procesom,“ povedal Heger.

Podľa politológa z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozefa Lenča je pre Slovensko a jeho občanov možno aj lepšie, ak už poslanci nebudú nič schvaľovať. „V ostatnom čase boli ako „utrhnutí“ z reťaze a schvaľovali buď zákony s chybami, alebo také, ktoré poškodzovali ekonomické a spoločenské záujmy štátu,“ uviedol.

Navzdory tomu však nejde o dobrý precedens. „Nie je dobrým precedensom, ak sa na základe väčšinového hlasovania vytvára precedens, ktorým sa znemožňuje poslancom prerokovať a hlasovať o návrhoch zákonov, ktoré už boli schválené v programe rokovania schôdze NR SR,“ zhodnotil pre Pravdu.

Prvá zrada a obludná koalícia

Rozhodnutie Matovičovho posledného veľkého spojenca ho zabolelo. Dotklo sa ho, že Kollár podporil predčasné skončenie parlamentnej schôdze. Podľa neho je to prvýkrát za tri roky, čo ho Kollár podrazil. Líder OĽaNO hovorí aj o dohodnutom obchode. Je mimoriadne sklamaný, pretože si myslel, že ich vzájomný vzťah „dobojujú so cťou“.

Zdôraznil, že šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár mu osobne prisľúbil, že sa na „zarezaní“ júnovej schôdze podieľať nebudú, no náhle zmenil názor. Predstavitelia hnutia OĽaNO a priatelia ďalej upozornili na to, že sa malo rokovať ešte o ich návrhoch, ktoré sa týkajú generálneho prokurátora Maroša Žilinku, paragrafu 363 a hmotnej zodpovednosti politikov. Na programe boli aj ďalšie zákony OĽaNO ako aj novela Trestného poriadku.

Celkovo bolo ešte pred ukončením schôdze v parlamente neprerokovaných viac ako 100 bodov. Veľká časť z nich boli zákony v prvom čítaní, ktoré by už súčasný parlament do volieb schváliť nestihol – napríklad zákon o zmrazení platov poslancov od Matoviča.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Boris Kollár Boris Kollár

„Veľmi ma to mrzí, že darmožráči opäť zneužili možnosť, že si sami sebe môžu dať platené voľno. Ľudia na Slovensku takúto možnosť nemajú,“ uviedol Matovič a na tlačovke vytiahol papier so zoznamom všetkých strán, ktoré hlasovali za ukončenie schôdze.

Okrem Republiky, Smeru, Hlasu, troch nezaradených poslancov, ktorí sú dnes na kandidátke SNS, SaS a Progresívne Slovensko sa tak na čiernom zozname prvýkrát ocitlo aj Kollárovo hnutie. Podľa Matoviča sa stalo súčasťou tejto „obludnej koalície“ preto, že za podporu ukončenia schôdze dostalo prísľub, že Kollár nebude odvolaný.

Stačí povedať prepáč

Kollár už raz stál u Matoviča na tenkom ľade v takmer rovnakej situácii, no vtedy mu stačilo jedno ospravedlnenie. Ešte pred júnovou schôdzou OĽaNO iniciovalo mimoriadnu schôdzu. Chceli na nej prejsť 46 bodov, z toho päť návrhov sa malo prerokovať a zvyšné už tvorili vládne návrhy a návrhy OĽaNO, o ktorých sa malo len hlasovať.

Viacerí ich kolegovia vrátane Demokratov a Sasky ju však odmietli podporiť. Mali výhrady k jej zneniu a situáciu označili za chaos a za „typickú oľaňácku šaškáreň“. Body sa podľa Sasky mohli prerokovať na júnovej schôdzi a následne by sa mohla zvolať mimoriadna schôdza.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc, Jakub Kotian matovič Igor Matovič

Matovič vtedy takisto vytiahol zoznam. Boli na ňom len Demokrati, Saska a PS. Líder OĽaNO ich skritizoval s tým, že znemožnili hlasovanie o prerokovaných bodoch, čo svojho času podľa lídra OĽaNO neurobil ani Vladimír Mečiar či Andrej Danko. Kde nechal Kollára? „Hnutie Sme rodina hlasovalo zbrklo a povedal mi prepáč a že od ich hlasov nič nezáležalo. Opravili svoje konanie,“ povedal vtedy Matovič.

Kým niektoré strany čelili obrovskej kritike zo strany Matoviča aj za „menšie“ prehrešky, šéf parlamentu sa nemusel báť ničoho. U lídra OĽaNO mal totiž výnimku celé tri roky. Sám Matovič hovorí o ich dobrom vzťahu. „Nemal som pocit, žeby sme si hádzali polená,“ komentoval. Kollár tažil z toho, aké vákuum okolo neho vzniklo.

Využil to pri schválení zákona o znížení DPH na vleky a lanovky na 10 percent. Sme rodina k zákonu priložila tento prílepok nečakane. Saska vtedy uviedla, že to bolo „na hulváta“. Kollár oponoval, že to Matovič odobril. Návrh zníženú DPH mal však veľa spoločného s jednou z Matovičových atómoviek, s tzv. „bločkovým“ zákonom, ktorý chcel presadiť minulý rok.

My podporíme toto a vy toto

Vďaka tejto novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice by mohli občania žiadať o vrátenie časti zaplatenej ceny vybraných tovarov a služieb na základe pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient. Prvá idea bola vracať 20 percent. Malo ísť o výmenný obchod, my podporíme lanovky, vy podporíte „bločkový“ zákon.

Kollár sa svojho návrhu vzdať nechcel a v októbri ho presunul na novembrovú schôdzu spolu s bločkovým zákonom, ktorý tiež nemal podporu. Dohodli sa na tom tri kluby – Sme rodina, OĽaNO a Smer. V tejto trojici pritom pomerne ľahko našli zhodu na presune viacerých bodov. Kollárov zákon nakoniec prešiel, Matovičova atómovka bola jedným z bodov, ktoré sa presúvali a na rad sa už nedostali. Novela bola v druhom čítaní.

Okrem toho kryl Kollára aj pri jeho plagiátorskej kauze. Prvýkrát sa ku kauze, ešte ako premiér, vyjadril koncom júna 2020. Plagiátorstvo Kollára označil síce za jeden „veľký kopanec do zadku celej vlády“, ale stabilita vlády je dôležitejšia. Dodal, že mu nestojí za rozpad vládnej koalície a návrat „mafie“ do čela štátu. „Ak si mám dať na misku váh jednu diplomovku a stabilitu vládnej koalície, určite bude mojou prioritou udržať vládnu koalíciu,“ zopakoval.

Kollár bol jediným z koaličných partnerov, na koho Matovič neútočil. Šok prišiel až po spomínanom zarezaní schôdze. Líder OĽaNO dokonca plánuje podporiť Kollárovo odvolanie. No vyjadril sa až po týždni od kauzy a potom, čo ho zradil. Pri prvej reakcii dookola opakoval, že „chlapi nemajú biť ženy“. Matovič to odôvodnil tým, že aj tak neboli vyzbierané podpisy.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Magdaléna Sulanová / Martin Beluský / Boris Kollár / Poslanci Magdaléna Sulanová a Martin Beluský (obaja ĽSNS) diskutujú s Borisom Kollárom (vľavo) počas schôdze parlamentu

Podľa neho musí prebrať zodpovednosť za svoje slová, prvýkrát si myslel že mu to ušlo pod tlakom emócií. „Očakával som, že si uvedomí, že nie je správne vysielať signál, že je dobré biť ženy bez ohľadu na to, čo k tomu chlapa vedie. Bohužiaľ, do dnešného dňa sa to nestalo,“ uviedol.

S Kollárom si bol vždy blízky, a preto je podľa neho správne, aby informoval o tom, ako bude hlasovať, aj keď to bude tajná voľba. „V prípade, ak sa Boris Kollár do hlasovania verejne neospravedlní za to, že šíril naozaj ťažký blud o tom, že je správne biť ženy, ak má chlap vážnu príčinu a ak verejne nevyzve všetkých chlapov na Slovensku, aby v živote nebili ženy bez ohľadu na príčinu, tak v tom prípade budem hlasovať za odvolanie Borisa Kollára z postu predsedu parlamentu,“ dodal s tým, že s Kollárom sa o tom rozprával aj osobne.

Večný spojenec na čiernom zozname

„Keďže Borisovi Kollárovi prešlo všetko – od podkopávania reforiem, ochrany Roberta Fica či § 363 Trestného poriadku a pod., bolo len otázkou času, kedy urobí opäť niečo, čím všetkým (a najmä Matovičovi) ukáže, že je to on, kto si môže robiť čo chce, a že voči Igorovi Matovičovi nemá žiaden rešpekt. Mnohí to videli a pochopili skôr, bolo len otázkou času, kedy to uvidí a pochopí aj Igor Matovič,“ zhodnotil politológ Lenč.

Foto: TASR, Jaroslav Novák SR NRSR 71. schôdza rokovanie BAX Na snímke zľava predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina), Eduard Heger (Demokrati) a Igor Matovič (OĽaNO) v septembri 2022.

Líder OĽaNO si dal po voľbách podmienku, že vstúpi len do takej koalície, ktorá mu bude garantovať, že sa schváli odmena za účasť vo voľbách vo výške 500 eur, čo takmer všetky strany vrátane hnutia Sme rodina odmietajú.

No a po Kollárovej „zrade“ sa zdá, že Matovič prišiel o posledného spojenca. „Z vyjadrení Igora Matoviča sa zdá, že sa nateraz ocitol v situácii, ktorú v lete 1989 popisoval s súvislosti s československými komunistami Miloš Jakeš, že zostal ako ten „kôl v plote“,“ skonštatoval Lenč.

Ak sa však pozrieme na hlasovanie, predsa len mu tam pár pomyselných spojencov ostalo. „No sú to všetko skôr politické strany a jednotlivci, ktorí sa po nasledujúcich voľbách s veľkou pravdepodobnosťou nedostanú no NR SR. V každom prípade za to, že je Matovič bez spojencov si do veľkej miery môže on sám. Je to priamy dôsledok jeho sebeckej a sebestrednej politiky,“ zhodnotil politológ.

Kollár zvolal mimoriadnu schôdzu na jeho odvolávanie na utorok 4. júla. Väčšina poslancov bude odcestovaná, navyše v stredu je sviatok. Ukázal ostatným, „kto je tu šéf“? „Predseda parlamentu využil možnosti, ktoré mu ponúka rokovací poriadok a to, že sa schôdze na jeho odvolávanie nekoná skôr je len dôsledok „babráctva“ tých, ktorí nevedeli skôr vyzbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze,“ dodal Lenč.