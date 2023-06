Dzurinda vytiahol silné zbrane. Do kampane vyštartoval na bicykli aj s posilou

Modrí Most Híd spojili svoje sily a rozbehli predvolebnú kampaň. V Košiciach predstavili top 20 kandidátov, na ktorých spoliehajú.

Dzurinda odštartoval svoju kampaň na bicykli Video Dzurinda odštartoval svoju kampaň na bicykli / Zdroj: TV Pravda Boris Macko

Asi nikoho neprekvapí, že lídrom spoločnej kandidátky je niekdajší premiér a minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda. Dvojkou je bývalý minister životného prostredia Laszló Solymos. Trojku uzatvára niekdajší novinár a majiteľ komunikačnej agentúry Ľuboš Schwarzbacher.

S Bugárom sa cíti dobre

„V živote som zabehol 47 maratónov, tu v Košiciach 29. Napriek tomu, že tu budeme tráviť volebnú noc, som odhodlaný zabehnúť aj tridsiaty. Aj preto, že tento rok bude Košický maratón ako najstarší v Európe oslavovať storočnicu. Nevzdal som ani jeden z maratónov a nevzdám ani tento. To nejde. Včera sme mali úžasný míting v Prešove. Ľudia majú hlavy dole, ale vedia, že je tu šanca,“ komentoval Dzurinda otázku, či to vzhľadom na preferencie do volieb nevzdá.

Foto: Pravda Dzurinda modri most hid 1 Dzurinda opäť stavil na bicykel, Solymos sa pridal.

Dzurinda dodal, že s Mostom Híd vzniklo dobré a pekné spojenectvo. „S Bugárom som sa cítil na pódiu nesmierne dobre a nemuseli sme sa pripravovať ani pol sekundy. Treba ľudí burcovať, aby prelomili skepsu a neupadali do beznádeje,“ dodal Dzurinda.

Jasne sa pritom vymedzil voči možnej spolupráci s niektorými stranami a hnutiami. A to aj napriek tomu, že preferencie Modrých Mostu Híd sú zatiaľ pod hranicou zvoliteľnosti. „Chcem Slovensku ponúknuť novú silu a energiu. Kombináciu skúsenosti a mladej dravosti. V politike sa chcem naďalej cítiť slobodne a normálne aj so všetkými mojimi negatívami. V tomto mám v hlave jasno,“ upresnil Dzurinda, pričom narážal na niektoré strany, ktoré majú v programe aj vystúpenie z EÚ. Rovnako vylúčil čo i len náznak spolupráce so Smerom.

Najlepšia je spolupráca Slovákov s Maďarmi

„Uvedomujeme si, že Slovensko nie je len Bratislava, nie je to len západ, ale aj východ. Nielen sever, ale aj juh. Záujem o ľudí odzrkadľuje náš modro – oranžový volebný program. Máme najelšpí volebný program so silným akcentom na regionálny rozvoj, ale aj národnostnú politiku. Náš zámer je čitateľný aj z toho, ako sme zostavili kandidátnu listinu,“ povedal Laszló Solymos. Dodal, že vybrali skúsených ľudí, z ktorých viacerí pôsobia v samosprávach, ale aj parlamentných laviciach. Dodal, že Slovensko najlepšie napredovalo vtedy, keď spolupracovali Slováci s Maďarmi.

Dzurinda: Bicykel ku mne patrí

„Cez prázdniny chceme chodiť po Slovensku za ľuďmi, byť im bližšie. Ten bicykel akosi ku mne patrí. Som rád, že sa nechal nahovoriť aj Ladislav Solymos. Existuje verný fanúšik Mostu Híd, Zolo Lajos a bicykle sú jeho dielo. Dnes si na nich urobíme zahrievací okruh v košickom parku,“ komentoval Dzurinda návrta k bicyklom. Cez víkend chce s tímom absolvovať okruh Okolo Domaše.