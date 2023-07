Pediatri si povedali dosť a podali hromadnú výpoveď. Ako budú cez leto fungovať detské pohotovosti?

Ani pri deťoch nemladnú

Slovenskí pediatri starnú a už desaťročia ich ubúda. Na Slovensku ich podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR chýba až 229. Tým, ktorí pracujú, pribúdajú stále noví pacienti po odchádzajúcich kolegoch.

Hlavná odborníčka MZ SR na pediatriu Elena Prokopová k rušeniu APS Video Nie je možné, aby 75-ročný lekár slúžil pohotovosť a išiel hneď potom pracovať do ambulancie / Zdroj: TV Pravda

Vekový priemer pediatrov na Slovensku je 59 rokov. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti tvrdí, že každý druhý pracujúci pediater je dôchodca.

„Pre ilustráciu, ak by sa všetci pediatri, ktorí sú v dôchodkovom veku rozhodli ísť zajtra do dôchodku, zostalo by takmer 600-tisíc detí bez prístupu k pediatrickej starostlivosti,“ uviedla.

Bez podpory poslancov

SSPPS pripomína, že fyzické kapacity lekárov nie sú bezodné a aj oni potrebujú čas na spánok a oddych. Ambulantné pohotovostné služby (APS) totiž zabezpečujú vo väčšine tí istí lekári, ktorí cez deň prevádzkujú svoje pediatrické ambulancie.

„Lekári v dôchodkovom veku (70– aj 80-roční) prichádzajú domov po službe pred 23h a nasledujúci deň ráno ošetrujú pacientov v ambulanciách, nemajú patričný oddych. Ich prípadným odchodom príde región nielen o APS, ale aj o ambulanciu cez deň,“ uvádza MZ SR.

Pediatri uviedli, že po dôkladnej analýze bol vypracovaný návrh na skrátenie ordinačnej doby o dve hodiny – tak, aby služby v APS boli do 20:00 a cez víkend a sviatky trvali nie 15 hodín, ale 12 hodín. Podľa lekárov sa v parlamente nenašiel jediný poslanec, ktorý by ich výzvu podporenú ministerstvom zdravotníctva predložil. Ministerstvo zdravotníctva pre Pravdu reagovalo, že je pripravené tento návrh opätovne predložiť na rokovanie, ak na ňom bude zhoda.

Hlavné body výpovede a požiadavky pediatrov: Odmietame slúžiť nad rámec pracovného času určeného zákonníkom práce

Odmietame slúžiť bez ohľadu na vek a zdravotný stav

Odmietame povinnosť, akú nemá žiaden pracujúci v tomto štáte – povinnosť slúžiť mimo pracovného času, v rozpore so zákonníkom práce a zásadami ochrany zdravia.

Žiadame skutočnú profesionalizáciu APS a tým dobrovoľnosť služieb pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Žiadame zvýšenie platieb za využitie služby APS

Žiadame neúnavnú edukáciu pacientov o tom, ako riešiť ľahké ochorenia cestou dostupných médií s podporou štátu

Žiadame výšenie mzdy lekára za hodinu služby APS a reálne uplatňovanie príplatkov za víkendy a sviatky Zdroj: SSPPS SLK

Niektoré pohotovosti zrušia

Zmenu zákonov si ďalšie kroky, ktoré ministerstvo realizuje, nevyžadujú. „Ide napríklad o presun pevných bodov APS, ku ktorému má dôjsť v troch etapách, prvýkrát už v priebehu tohto leta. Aktuálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa skončí na budúci týždeň,“ uviedlo.

Pediatri argumentujú, že už teraz sú mnohé pevné body APS neobsadené a mnohé sú minimálne využívané. Uvedomujú si, že hoci by si všetci želali neobmedzený a okamžitý prístup k zdravotným službám, je nevyhnutné akceptovať, že pediatrov je už teraz málo a v budúcnosti ich bude stále menej. „Navrhovaná sieť pevných bodov APS bola konštruovaná tak, aby nebolo ohrozené zdravie detí a boli pritom rešpektované jediné existujúce ľudské zdroje, ktoré sú k dispozícii,“ vysvetlili.

Konsolidácia siete pohotovostí pre deti a dorast je rozvrhnutá do troch fáz. V prvej – od 1. augusta 2023 – sa rušia detské pohotovosti, ktoré už dnes nefungujú v šiestich mestách.

Bánovce nad Bebravou – presun do Trenčína

Malacky – starostlivosť presunutá do Bratislavy

Moldava nad Bodvou – presun do Košíc

Púchov – presun do Považskej Bystrice

Revúca – presun do Rimavskej Soboty

Zlaté Moravce – presun do Nitry

Druhá fáza rušenia pohotovostí je naplánovaná od 2. júla 2024 a posledné ambulancie sa v tretej fáze zatvoria od novembra 2024.

Čítajte viac Štát bude rušiť detské pohotovosti. Rezort predstavil tri fázy: Prvá sa začne v auguste, skrátiť sa majú aj hodiny

Nadužívanie pohotovostí

Problém predstavuje podľa lekárov aj nadmerná záťaž ambulantných pohotovostí. „APS má slúžiť ľuďom s akútnym zhoršením zdravotného stavu a až 70 percent prípadov tvoria ťažkosti, ktoré nevyžadujú okamžité riešenie,“ podotýkajú.

Apelujú na vzdelávanie pacientov a osvetu o tom, ako riešiť ľahké ochorenia. Podľa MZ SR sa pripravuje nový informačný portál, podobný manuálu aký pripravili pre rodičov malých pacientov počas pandémie.

Zastrašovanie a vyhrážky

Návrhy zmien podľa pediatrov rozpútali v regiónoch vášne, ktoré ignorujú fakty a ich jediným cieľom je nenahnevať rodičov. Aj preto sa po neúspešnom volaní o pomoc rozhodli ako prvý krok podať výpovede z dobrovoľných pohotovostných služieb.

„Reakciou sú už teraz neospravedlniteľné zastrašovanie a vyhrážanie sa lekárom, ktorí podávajú alebo chcú podať výpovede. A pritom nikto iní nenavrhol reálne a uskutočniteľné riešenie situácie,“ pripomenuli. Bránia sa, že nežiadajú nič iné než to, čo je pre všetkých samozrejmosťou – dodržiavanie zákonníka práce, rešpektovanie pracovného času, práva na oddych po práci a práva na ochranu zdravia.

Medzi bodmi a požiadavkami, ktoré pediatri v piatok zverejnili, je aj zvýšenie platieb za využitie pohotovostí a zvýšenie mzdy lekára za hodinu služby na pohotovosti a uplatňovanie príplatkov za víkendy a sviatky.

Podľa MZ SR od 1. júna 2023 zvýšilo paušálnu úhradu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v pohotovostnej ambulancii o 35 % na 13 897 eur mesačne na jednu ambulanciu a o 12 % zvýšilo cenu bodu za zdravotný výkon.

Čítajte viac Lieky v našich lekárňach chronicky chýbajú. Trh je pokrivený, monopol drží v rukách Čína

Neslúžia dobrovoľne

Výpoveďami chcú pediatri podľa odborníčky ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Eleny Prokopovej vyslať signál, že v APS neslúžia dobrovoľne. V tejto súvislosti zdôraznila, že pediater, ktorý pracuje v ambulancii, je povinný slúžiť na ambulantnej pohotovosti. Poukázala, že väčšina pediatrov mala podpísané dobrovoľné zmluvy, pretože im zaručovali vyššiu mzdu a možnosť vyberania služieb.

„Teraz, ako sme podali výpovede, si nebudeme môcť vyberať služby, bude nás rozpisovať vyšší územný celok, budeme slúžiť za deväť eur v hrubom, ale nikto nebude môcť povedať, že pediatri slúžia dobrovoľne,“ dodala pre TASR.

Blíži sa leto, kedy je viac úrazov

Podpredsedníčka mimoparlamentného Hlasu-SD Zuzana Dolinková nie je prekvapená, že pediatri podali výpovede. Vyzvala ministra zdravotníctva Michala Palkoviča, aby situáciu začal riešiť a komunikoval s pediatrami. MZ SR reagovalo, že situáciu pozorne sleduje a je v úzkom kontakte so zástupcami pediatrov.

Dolinková upozorňuje, že v letnom období, kedy majú deti prázdniny, môže dôjsť k väčšiemu počtu úrazov. Ak začnú kolabovať pohotovosti a hromadne sa zatvárať ambulancie, tak to bude mať následky pre celý stav zdravotníctva, vystríhala.

Líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič si myslí, že problém musí riešiť dočasne poverená vláda Ľudovíta Ódora. Deklaroval, že ak Palkovič príde s návrhom, je hnutie pripravené iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu.