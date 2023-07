Orbán tvrdí, že Európa je pred krachom. Ako reagovali lídri v Bruseli?

Poslanci v parlamente si už urobili prázdniny, do národnej rady by sa predsa len mali ešte raz pred letnou prestávkou vrátiť. A to na odvolávanie šéfa parlamentu Borisa Kollára kvôli jeho kauze domáceho násilia. Násilím, tentokrát medzi samotnými poslankyňami, sa zaoberali aj úrady, ktoré starší prípad uzavreli pokutou. Slovné náznaky, ktoré schvaľujú takéto konanie však pokračovali. Na pôde Európskej únie sa zatiaľ diskutuje o prístupe k podpore Ukrajiny a jej snahe o vstup do EÚ a o nelegálnej migrácii a narastá napätie medzi Poľskom a Maďarskom na jednej strane a zvyškom únie na strane druhej. Aj to sú témy tohto vydania komentovaného prehľadu udalostí týždňa s názvom Počúvajte Pravdu, tentokrát s Andrejom Matišákom.